Picai – Smart AI Camera

A mesterséges intelligencia igen sokoldalú találmány, amely a képkészítés terén is jó szolgálatot tehet. A Picai nevű fotós app is erre a technológiára támaszkodik: általa bármelyik androidos telefon kamerája képes lesz felismerni a fotózni kívánt témát (legyen szó növényről vagy állatról), majd pedig segít kiválasztani az ahhoz legjobban illő effektet. Kifejezetten gyors alkalmazásról van szó, és nagyrészt pontosan ismeri fel a fotó tárgyát.

A felületet nem zavarják felesleges gombok, a Picai ugyanis gesztusvezérléssel működik: fölfelé suhintással változtathatók az ajánlott filterek, míg jobbra vagy balra söpréssel színezhetjük ki képünket. Az app egy külön mappába menti el az általa készített fotókat, amelyek így biztosan nem fognak összekeveredni más, szintén képkészítésre alkalmas programmal.

Curator (Beta)

A fotók készítése mellett azok rendszerezéséhez is remek segítség lehet a mesterséges intelligencia. A Curator nevű, egyelőre fejlesztés alatt álló, de ettől ugyanúgy használható app ezen a téren verhetetlen: az elkészült képeket automatikusan téma szerint rendezi. Az app elsősorban azoknak tehet jó szolgálatot, akik gyakran fotóznak mobiljuk segítségével, és az átlagos, 20-30 képmennyiségnél lényegesen többet őriznek készülékükön.

© Google Play / Chris Rohit Brendan

A Curator szintén gesztusvezérléssel irányítható, de rendkívül minimalista módon: mindössze pár dolgot kell fejben tartani. Az albumokra hosszan nyomva átnevezhető vagy törölhető az adott gyűjtemény. Ugyanezt a képeknél is alkalmazhatjuk, de ebben az esetben a klasszikus “fogd és vidd módszer” is rendelkezésünkre áll. A fotókat így sokkal kényelmesebben pakolhatjuk át másik mappába.

© Google Play / Chris Rohit Brendan

A beépített okoskeresővel gyorsabban megtalálhatók a keresett fájlok, hiszen elég csak beírni a téma (angol) megnevezését, amelyre szűrni kívánunk: ha tudjuk, hogy egy emlékezetes pillanat például születésnap idején történt, a torta (angolul cake) szóra keresve a Curator máris előkeresi azt.

LastPass Password Manager

Bizonyára sokaknak gondot szokott okozni, hova írják fel a szolgáltatásokhoz tartozó jelszavaikat, hogy biztosan fejben tudják azokat tartani. A jegyzettömbbe való rögzítés ideális megoldás lehet, azonban korántsem naprakész. Ezt igyekszik lényegesen modernebb (és biztonságosabb) módon megoldani a LastPass Password Manager, amely egyetlen felületen őrzi az androidos mobilhasználók minden jelszavát, szolgáltatástól függetlenül.

A nyilvántartott jelszavak bármikor módosíthatók és törölhetők, de a LastPass a beírásukban is segítséget nyújt: bármelyik (előzetesen hozzáadott) oldalra is lép fel valaki, a LastPass automatikusan kitölti a vonatkozó mezőket, hogy ezzel is időt spóroljon. A funkció természetesen kikapcsolható, így az app akár egyetlen dologra, például kizárólag jelszótárolásra is használható, ha más részét nem kívánjuk igénybe venni.

Bouncer (Beta)

Napjainkban felértékelődött annak jelentősége, mely alkalmazásoknak milyen hozzáférést engedünk mobilunkon. Az egyelőre béta, vagyis még készülő Bouncer ezen a téren lehet nagy segítség: általa egyetlen alkalmazásból vezérelve határozhatjuk meg, hogy az egyes szolgáltatások a telefon mely részéhez kapjanak hozzáférést, amikor épp használjuk őket.

© Google Play / Sam Ruston

A táblagépre optimalizált felülettel egyaránt rendelkező, mindössze 319 forintos app a legtöbb ismert alkalmazással elboldogul (így a Facebookkal és a Twitterrel is), legnagyobb előnye azonban mégsem ez. Az app ugyanis csak addig tilt le/engedélyez bizonyos, mondjuk a kamerához, a tartózkodási helyhez kapcsolódó funkciókat, ameddig be nem zárják. Ezáltal biztosan nem feledkezünk meg a visszakapcsolásukról, és a párhuzamosan használt appok sem fognak összeakadni, amiért valamit korábban letiltottunk, de a funkciót azóta elfelejtettük újraengedélyezni.

Tor (Alpha)

A biztonság nem csak a jelszavak megőrzésénél hangsúlyos, az utóbbi évek történései miatt a weben való szörfölésnél is rendkívül fontossá vált. Főleg mióta tudjuk, hogy a Facebook például azokat is leköveti a neten, akik soha nem regisztráltak az oldalra. Egy megfelelő böngészővel, mint amilyen a Tor is, azonban minden kíváncsi szem elől elrejtőzhetünk a hálón – miközben az élmény egyáltalán nem lesz rosszabb, ugyanazt kapjuk, mint korábban is.

A még fejlesztés alatt álló app ráadásul egyfajta védőhálót sző használói köré, akik amolyan burokban netezve kereshetik fel kedvenc weboldalakat, anélkül, hogy a netes megfigyelésekre specializálódott cégek bármit is megtudnának böngészési szokásaikból. Nekünk, magyaroknak kimondottan hasznos szolgáltatás ez, pláne most, hogy kiderült: a Rogán Antal-féle kabinet hasonló eszközzel szaglászik a hazai internetezők után.

Thriv – Savings Goal

A pénzügyek kezelése szintén könnyebbé tehető egy-egy jól sikerült alkalmazással. Sőt: némelyik arra is képes, hogy spórolásra ösztönözze az embert, így elősegítve azt, hogy mielőbb meglegyen a vágyott kerékpár, gitár vagy a vadonatúj laptop.

Ebben segít a Thriv nevű, ingyenes app, amely letisztult felületen igyekszik nyilvántartani az eddig összegyűjtött pénzt, miközben azt is szem előtt tartja, nagyjából mennyi időbe telhet még a kinézett holmi megvásárlása. Az app százalékos formában is mutatja, hol tartunk a spórolásban, ha pedig számításai szerint is összejött a pénz, jelzést küld.

Használatához mindössze néhány beállítást kell elvégezni: először is meg kell adni a spórolás okát, hogy nagyjából mennyit tudunk rá félretenni (ezt heti és havi leosztásban is rögzíthetjük), majd beírni azt a dátumot, ameddigre már szeretnénk, ha az adott dolog a kezünk ügyében lenne.

Tide

Ennyi ajánlás nem is lehetne teljesebb egy kiadós pihenés nélkül. A relaxációs funkciókkal rendelkező Tide ebben lehet nagy segítség, amely az alvásproblémákkal küzdőknek is megér egy próbát. Az ébresztővel is rendelkező app természetes hangszínekkel igyekszik álomba ringatni használóját, és ugyanilyen kellemes dallamokkal riaszt is.

© Google Play / Moreless Inc.

A program azonban nem csak az elalvásban, a koncentrálásban is segíthet: néhány perc alatt elvégezhető légzésgyakorlatokat egyaránt kínál, emellett a munkahelyi besokallástól is védi a felhasználót. Utóbbi esetben a környezetünkben előforduló, de mégis kellemes “zajokkal” próbálja megnyugtatni az embert, mint amilyen a hánykolódó óceán hangja.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.