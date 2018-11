Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok csak DNS alapján tudják azonosítani az összeégett holttesteket.","shortLead":"A hatóságok csak DNS alapján tudják azonosítani az összeégett holttesteket.","id":"20181112_Harmincegyre_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de0268-eb89-47d1-8fc5-46f15079e3be","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Harmincegyre_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. november. 12. 07:16","title":"Harmincegyre emelkedett a kaliforniai tűzvész halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90a0e6e-a137-4fbf-af42-5ace0fb28c20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1975-ben még 14 százalékkal kevesebb volt egy átlagos felnőtt súlya, 1,3 százalékkal alacsonyabb volt, és 6,1 százalékkal kevesebb energiára volt szüksége. ","shortLead":"1975-ben még 14 százalékkal kevesebb volt egy átlagos felnőtt súlya, 1,3 százalékkal alacsonyabb volt, és 6,1...","id":"20181112_Egyre_magasabbak_es_nehezebbek_vagyunk_es_ha_igy_folytatjuk_felfaljuk_az_egesz_vilagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f90a0e6e-a137-4fbf-af42-5ace0fb28c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8feed0d5-6880-4eae-a7e7-de7ac6f91daf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_Egyre_magasabbak_es_nehezebbek_vagyunk_es_ha_igy_folytatjuk_felfaljuk_az_egesz_vilagot","timestamp":"2018. november. 12. 13:31","title":"Egyre magasabbak és nehezebbek vagyunk, és ha így folytatjuk, felfaljuk az egész világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920255b2-fe0f-4de7-a9fd-873639e1365d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A higany helyett galliumot tartalmazó hőmérőket is egyszerűen le lehet \"nullázni\", de egy kissé szokatlan megoldást kell választani. Mutatjuk. ","shortLead":"A higany helyett galliumot tartalmazó hőmérőket is egyszerűen le lehet \"nullázni\", de egy kissé szokatlan megoldást...","id":"20181112_gallium_higany_homero_lazmero_lerazasa_zokni_centrifugalis_ero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920255b2-fe0f-4de7-a9fd-873639e1365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904fc8d1-1b28-43b0-a19e-759e46969df8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_gallium_higany_homero_lazmero_lerazasa_zokni_centrifugalis_ero","timestamp":"2018. november. 12. 18:35","title":"Amit csak kevesen tudnak: így lehet lerázni a \"lerázhatatlan\" hőmérőt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva az adatokat csak kis növekedést mért a KSH, a nyers adatok szerint viszont csökkent is a termelés.","shortLead":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva...","id":"20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed6ee9c-f8c8-4ab5-9ef9-acc092d4cdd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","timestamp":"2018. november. 13. 09:34","title":"Visszaesett az autógyártás, nagyot fékezett a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df0ef62-d3ff-4107-9561-15fb0a692f24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat gazdája korábban halálos balesetet szenvedett az útnak ezen a szakaszán. A kutya azóta is ott várja őt. ","shortLead":"Az állat gazdája korábban halálos balesetet szenvedett az útnak ezen a szakaszán. A kutya azóta is ott várja őt. ","id":"20181112_80_napja_nem_mozdul_az_ut_szelerol_egy_kutya_amelyik_halott_gazdajat_varja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df0ef62-d3ff-4107-9561-15fb0a692f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9624b9f5-2843-4d3a-bff8-def4e3ed5f95","keywords":null,"link":"/elet/20181112_80_napja_nem_mozdul_az_ut_szelerol_egy_kutya_amelyik_halott_gazdajat_varja__video","timestamp":"2018. november. 12. 15:57","title":"80 napja nem mozdul az út széléről egy kutya, amelyik halott gazdáját várja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7d8caf-705d-46cd-8ed1-b55c9ef870ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezért a megmozdulásért azonnal piros lap járt volna, Fiola Attila mégis végigjátszhatta a meccset. ","shortLead":"Ezért a megmozdulásért azonnal piros lap járt volna, Fiola Attila mégis végigjátszhatta a meccset. ","id":"20181112_fiola_attila_koszta_mark_vidi_mezokovesd_rugas_szabalytalansag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c7d8caf-705d-46cd-8ed1-b55c9ef870ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1bcd6f-88ce-47bf-9652-74b649f42002","keywords":null,"link":"/sport/20181112_fiola_attila_koszta_mark_vidi_mezokovesd_rugas_szabalytalansag","timestamp":"2018. november. 12. 18:08","title":"Gerincen rúgta ellenfelét a magyar válogatott védője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b955d0bc-1319-4f04-be5d-c5b0da520702","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Putyin pénzügyi partnerei gyilkos kereszttűzbe kerültek a Baltikumban, a szórásba Dánia legnagyobb bankja is belekerült. ","shortLead":"Putyin pénzügyi partnerei gyilkos kereszttűzbe kerültek a Baltikumban, a szórásba Dánia legnagyobb bankja is...","id":"20181112_Milyen_a_penzugyi_felugyelet_abban_az_orszagban_ahol_200_milliard_dollart_siman_tisztara_lehet_mosni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b955d0bc-1319-4f04-be5d-c5b0da520702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd08a83e-0ae1-48e8-8ec9-92aaebcceb47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Milyen_a_penzugyi_felugyelet_abban_az_orszagban_ahol_200_milliard_dollart_siman_tisztara_lehet_mosni","timestamp":"2018. november. 12. 12:09","title":"Milyen a pénzügyi felügyelet abban az országban, ahol 200 milliárd eurót simán tisztára lehet mosni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Samu Tamás Gergő a szakadár Luhanszki Népköztársaságban tartott népszavazáson járt megfigyelőként. A Jobbik azt mondja, nem tudott erről. Annak idején Kovács Béla még a krími népszavazáson volt jelen.","shortLead":"Samu Tamás Gergő a szakadár Luhanszki Népköztársaságban tartott népszavazáson járt megfigyelőként. A Jobbik azt mondja...","id":"20181112_Keletukrajnai_szakadar_valasztason_volt_megfigyelo_egy_jobbikos_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8412948a-57c1-4e0f-8def-636b94be2097","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Keletukrajnai_szakadar_valasztason_volt_megfigyelo_egy_jobbikos_politikus","timestamp":"2018. november. 12. 20:02","title":"Kelet-ukrajnai szakadár választáson volt megfigyelő egy jobbikos politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]