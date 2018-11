Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába kért a Momentum és a Jobbik alelnöke is népszavazást a lakástakarékok ügyében, az NVB egyiket sem hitelesítette.","shortLead":"Hiába kért a Momentum és a Jobbik alelnöke is népszavazást a lakástakarékok ügyében, az NVB egyiket sem hitelesítette.","id":"20181115_Itt_az_itelet_nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_lakastakarekokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a60d2f-21fc-4753-8ca0-dccea0671bbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Itt_az_itelet_nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_lakastakarekokrol","timestamp":"2018. november. 15. 17:09","title":"Itt az ítélet: nem lehet népszavazást tartani a lakástakarékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szerint egyre több androidos mobilra kerül rá a rendszer legújabb verziója, ám ez még mindig kevés a boldogsághoz és a felhasználók biztonságához.","shortLead":"A Google szerint egyre több androidos mobilra kerül rá a rendszer legújabb verziója, ám ez még mindig kevés...","id":"20181116_google_android_project_treble_android_frissites_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bca7f6f-4c86-4b65-b0cc-7923880a10f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_google_android_project_treble_android_frissites_okostelefon","timestamp":"2018. november. 16. 11:33","title":"Összekapja magát a Google, feledtetnék az Android legnagyobb hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa huszonnyolc helyi és körzeti rádiónak ítélt meg összesen 75,3 millió forintot. A közleményükből az is kiderül, miért nem hosszabbítják meg a két, nem kormányközeli, de a leghallgatottabbak közé számító országos rádió engedélyét.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa huszonnyolc helyi és körzeti rádiónak ítélt meg összesen...","id":"20181116_Slager_es_Music_FM_elkaszalasa_gyermekek_vedelmere_es_dijtartozasra_hivatkozik_az_NMHHH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85627a0e-a6dc-4ccc-bd13-b83ed83f6e3b","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Slager_es_Music_FM_elkaszalasa_gyermekek_vedelmere_es_dijtartozasra_hivatkozik_az_NMHHH","timestamp":"2018. november. 16. 13:01","title":"Sláger és Music FM elhallgattatása: gyermekek védelmével és díjtartozással indokol az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f228581d-c5a3-46e1-99f2-d908d85de53c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nils Wahl főtanácsnok szerint a devizahitel-szerződések tartalmát módosító magyar jogszabályi rendelkezések összhangban vannak az uniós joggal.","shortLead":"Nils Wahl főtanácsnok szerint a devizahitel-szerződések tartalmát módosító magyar jogszabályi rendelkezések összhangban...","id":"20181115_Rossz_hirt_kaptak_a_pereskedo_devizahitelesek_az_Europai_Birosagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f228581d-c5a3-46e1-99f2-d908d85de53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f611242d-f05f-45f2-9b4a-6c134012750e","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Rossz_hirt_kaptak_a_pereskedo_devizahitelesek_az_Europai_Birosagtol","timestamp":"2018. november. 15. 11:34","title":"Rossz hírt kaptak a pereskedő devizahitelesek az Európai Bíróságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d450e88-0fb1-41d2-b114-0dd95c09e036","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Három éve létezik, sokan mégis ódzkodnak tőle: a magyarok fele a megszokott Windows-kiadásoknál maradva máig nem frissített az új, 10-es rendszerre. Sok olvasónk túlzott modernitást emleget, de a félelem is nagy úr. ","shortLead":"Három éve létezik, sokan mégis ódzkodnak tőle: a magyarok fele a megszokott Windows-kiadásoknál maradva máig nem...","id":"20181115_windows_10_8_7_windows_frissites_kekhalal_microsoft_operacios_rendszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d450e88-0fb1-41d2-b114-0dd95c09e036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0bd5e6-5d65-42ad-96ab-3b5f839ce531","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_windows_10_8_7_windows_frissites_kekhalal_microsoft_operacios_rendszerek","timestamp":"2018. november. 15. 17:45","title":"“Ez legalább nem fagy le” – miért esküszik sok magyar ma is a Windows XP-re és a 7-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adf2d81-6564-41ac-b161-9e289399ee96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épphogy csak frissítette iOS 12.1-re jubileumi iPhone-jának operációs rendszerét egy amerikai felhasználó, a készülék hirtelen füstölni kezdett, majd lángra kapott. Komoly dologról van szó, és az Apple ki fogja vizsgálni az esetet.","shortLead":"Épphogy csak frissítette iOS 12.1-re jubileumi iPhone-jának operációs rendszerét egy amerikai felhasználó, a készülék...","id":"20181115_jubileumi_iphone_x_frissites_utan_kigyulladt_apple_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6adf2d81-6564-41ac-b161-9e289399ee96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d7cbc-fbd4-4067-9e65-0d8ec3d248eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_jubileumi_iphone_x_frissites_utan_kigyulladt_apple_vizsgalat","timestamp":"2018. november. 15. 19:03","title":"Frissítette az iPhone-ját, erre az kigyulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f6a7cc-077c-4f12-b478-fe8ed5b09ed8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdték lecserélni a régebbi sebességmérő műszereiket, még keményebb világ jöhet a bírságolásban.","shortLead":"Elkezdték lecserélni a régebbi sebességmérő műszereiket, még keményebb világ jöhet a bírságolásban.","id":"20181116_traffipax_ausztira_autopalya_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f6a7cc-077c-4f12-b478-fe8ed5b09ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605f7c67-dd15-4e19-894d-f2f54c8882a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_traffipax_ausztira_autopalya_birsag","timestamp":"2018. november. 16. 14:16","title":"Szuperpontos traffipaxokra állnak át az osztrákok, jön a zéro tolerancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már nemcsak az ellenzék követeli, hogy távozzon a Gólyafészek nevű szabadidőközpont ügye miatt botrányba keveredő Andrej Babis, hanem a komplett felsőház is. A cseh sajtó kormányválságról ír. ","shortLead":"Már nemcsak az ellenzék követeli, hogy távozzon a Gólyafészek nevű szabadidőközpont ügye miatt botrányba keveredő...","id":"20181115_A_Golyafeszekbotrany_miatt_tenyleg_inog_a_cseh_kormanyfo_szeke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566a764a-9f34-4338-86e8-4aedba990ba3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_A_Golyafeszekbotrany_miatt_tenyleg_inog_a_cseh_kormanyfo_szeke","timestamp":"2018. november. 15. 15:31","title":"A Gólyafészek-botrány miatt tényleg inog a cseh kormányfő széke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]