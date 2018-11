Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef091941-4ba1-4e5c-b84c-d6b6477243d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A plakett egy pad háttámláján jelent meg, és persze nagy felzúdulást keltett.","shortLead":"A plakett egy pad háttámláján jelent meg, és persze nagy felzúdulást keltett.","id":"20181120_Szaddam_Huszeinre_emlekezo_tablacska_jelent_meg_Londonban_nem_akarmilyen_felirattal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef091941-4ba1-4e5c-b84c-d6b6477243d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a50df84-a16a-4b9e-9629-aebcd244e8b7","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Szaddam_Huszeinre_emlekezo_tablacska_jelent_meg_Londonban_nem_akarmilyen_felirattal","timestamp":"2018. november. 20. 10:23","title":"Szaddám Huszeinre emlékező tábla jelent meg Londonban, meglepő felirattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje azt mondta: védence akkor döbbent rá, hogy ártatlan, amikor beszélt egy börtönpszichológussal.","shortLead":"A férfi ügyvédje azt mondta: védence akkor döbbent rá, hogy ártatlan, amikor beszélt egy börtönpszichológussal.","id":"20181119_beismero_vallomas_tagadas_varpalotai_kettos_gyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00171409-ca16-4f74-8027-ab2f1c124f83","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_beismero_vallomas_tagadas_varpalotai_kettos_gyilkos","timestamp":"2018. november. 19. 16:15","title":"Korábban beismerte, most viszont tagadja bűnösségét a várpalotai kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Szerinte nem érdemes utólag azon sajnálkozni, hogy csak második lett a válogatott a Nemzetek Ligája-csoportjában, de most el lehet gondolkodni azon, hogy jól volt-e időzítve a szakvezetőcsere.","shortLead":"Szerinte nem érdemes utólag azon sajnálkozni, hogy csak második lett a válogatott a Nemzetek Ligája-csoportjában, de...","id":"20181119_szalai_adam_magyar_valogatott_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e985f6-5986-42e5-9cf7-09f4b7fe197d","keywords":null,"link":"/sport/20181119_szalai_adam_magyar_valogatott_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 19. 10:27","title":"Szalai Ádám finoman beolvasott az MLSZ-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Carlos Ghosn leváltását jelentette be a Nissan autógyár Japánban, ahol csaknem húsz éven át mint nagy varázslót tisztelték, mert a gyengélkedő cégből világmárkát csinált. A mohósága okozhatta a vesztét.","shortLead":"Carlos Ghosn leváltását jelentette be a Nissan autógyár Japánban, ahol csaknem húsz éven át mint nagy varázslót...","id":"20181119_Orizetbe_vettek_es_kirugjak_az_autoipar_egyik_koronazatlan_kiralyat_a_RenaultNissanMitsubishi_fonoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16142e79-98f8-48a6-b808-86b351b08784","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Orizetbe_vettek_es_kirugjak_az_autoipar_egyik_koronazatlan_kiralyat_a_RenaultNissanMitsubishi_fonoket","timestamp":"2018. november. 19. 12:20","title":"Őrizetbe vették és kirúgják az autóipar egyik királyát, a Renault–Nissan–Mitsubishi főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07d65cb-8c60-407e-9a8f-334eaba600d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán kreatív ötlet a vadonatúj BMW X5 bevezető kampányaként. ","shortLead":"Igazán kreatív ötlet a vadonatúj BMW X5 bevezető kampányaként. ","id":"20181119_A_BMW_felepitette_a_Szaharaban_a_monzai_versenypalya_tokeletes_masat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e07d65cb-8c60-407e-9a8f-334eaba600d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7c26d4-39ad-4346-a490-10095e05cca5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_A_BMW_felepitette_a_Szaharaban_a_monzai_versenypalya_tokeletes_masat","timestamp":"2018. november. 19. 12:21","title":"A BMW felépítette a Szaharában a monzai versenypálya tökéletes mását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor úgy gondolta, pontos számok helyett elég, ha csak egyetlen mondattal válaszol Vadai Ágnes létszámhiányt firtató kérdésére.","shortLead":"Pintér Sándor úgy gondolta, pontos számok helyett elég, ha csak egyetlen mondattal válaszol Vadai Ágnes létszámhiányt...","id":"20181119_Megkerdeztek_mekkora_a_letszamhiany_a_tuzoltoknal_es_a_rendoroknel_a_miniszter_egy_mondattal_valaszolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332af2c8-9d15-4ecf-907c-a8f8540a599b","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Megkerdeztek_mekkora_a_letszamhiany_a_tuzoltoknal_es_a_rendoroknel_a_miniszter_egy_mondattal_valaszolt","timestamp":"2018. november. 19. 15:26","title":"Megkérdezték, mekkora a létszámhiány a tűzoltóknál és a rendőröknél, a miniszter egy mondattal válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a240090-a4b6-4d12-add2-71f0b5e379ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotást péntek este vetíti a közmédia M5-ös csatornája.","shortLead":"Az alkotást péntek este vetíti a közmédia M5-ös csatornája.","id":"20181119_bud_spencer_dokumentumfilm_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a240090-a4b6-4d12-add2-71f0b5e379ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee173ce6-129c-42f5-8f43-4c062cbedd87","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_bud_spencer_dokumentumfilm_bemutato","timestamp":"2018. november. 19. 12:59","title":"Bud Spencerről készült magyar dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik az önállóságához. Legújabb darabjával, a W_all című előadással a közös kreatív munkára szeretett volna lehetőséget adni a fiatal tehetségeknek, és szeretné leküzdeni az előítéleteket, amelyeket a gyerekkora óta maga is a bőrén tapasztalt. Frenák Pállal a múltból hozott reflexek ismétlődéséről, és a hatvan felett kibontakozó kreativitásról is beszélgettünk.","shortLead":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik...","id":"20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b240651-d5d1-44a7-810b-4c96bdb1b19d","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","timestamp":"2018. november. 19. 20:00","title":"Frenák Pál: Elég volt a társadalmi előítéletekből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]