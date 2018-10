Hírszerzői jelentések szerint Donald Trump iPhone-ját az oroszok mellett a kínaiak is lehallgatják, a kommunista rezsim pedig nem ment el szó nélkül a dolog mellett.

A napokban igen terjedelmes cikket közölt a The New York Times arról, hogy Donald Trump komoly biztonsági kockázatot vállal azzal, hogy nem hajlandó megválni az iPhone-jaitól . A cikk szerint az amerikai elnöknek két hivatali és egy saját használatra szánt iPhone-ja van, aminek biztonsági réseit az NSA ugyan megpróbálta betömködni, ez azonban nem jelen garanciát arra, hogy a mobilokat nem próbálják meg lehallgatni. A hírszerzői jelentések szerint Kína és Oroszország is ráállt már Trump készülékeire.

Az elnök Twitteren fakadt ki a témával kapcsolatban, azt állítva, hogy a The New York Times téved, csakhogy az Egyesült Államok elnökét épp a Twitter buktatta le, így eddigi legkínosabb bakiját sikerült elkövetnie a "vádaskodással". Az ügy azonban itt még nem ért véget, az iPhone-ok sebeszhetőségére egy igazi trollkodás is érkezett.

© AFP / Emmanuel Dunand

A Mashable beszámolója szerint Hua Csunjing, a kínai Külügyminisztérium információs részlegének igazgatóhelyettese azzal vágott vissza, hogy ha az amerikaiak annyira aggódnak az iPhone-ok sebezhetősége miatt, akkor váltsanak Huaweire (ami ugye kínai márka – a szerk.).

Nehéz eldönteni, hogy a megjegyzés vicces vagy inkább félelmetes, mindenesetre az igazgatóhelyettes nemcsak a lehallgatási ügyre válaszolt a megjegyzésével.

Az amerikai kongresszus nyomására ugyanis nemrég keresztbe tettek a Huawei amerikai terjeszkedésének. Az amerikai hírszerzés szerint ugyanis nemzetbiztonsági konckázatot jelent a kínai gyártó terjszekedése, ezért a két legnagyobb szolgáltató, az AT & T és a Verizon leállította a készülékek kiszállítását, a BestBuy pedig az értékesítését. Ezzel párhuzamosan Donald Trump megtiltotta, hogy a Huawei termékek kormányzati felhasználását.

A kínaiak egyébként álhírnek nevezték a The New York Times értesülését.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.