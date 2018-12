Az olasz Audioweld nemrég állt elő a Syntwatch nevű karórával, ami nemcsak az időt mutatja, de mini hangszerként is használható. Most a Kickstarteren várják a megrendeléseket.

Valamikor a 90-es évek közepén óriási menőségnek számított, ha valakinek kalkulátoros karórája volt. A diákok körében legalábbis egészen biztosan ez volt a helyzet, ha valaki ilyet hordott a csuklóján, azt nemcsak matematika órán akarták körbeülni a többiek. Az okosórák ezek leszármazottai – mondhatnánk, és ezt gondoltuk mi is, egészen mostanáig. Aztán megláttuk ezt a Kickstarter-projektet.

Az olasz Audioweld csapata egy egészen különleges fejlesztéssel rukkolt elő: egy karórával, ami tulajdonképpen egy szintetizátor. A Synthwatch névre keresztelt eszközön hét billentyű található, amiket lenyomva hangot rögzíthetünk az androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre készült alkalmazások segítségével. Az appok segítségével 200 különböző hangot programozhatunk be a billentyűkhöz. Ugyanakkor ak észülék egy miniatűr hangszerként is működik, így nincs szükség a mobilra a hangok kinyeréséhez.

© Audioweld

Jelenleg csupán egyetlen billentyűből lehet egyszerre hangot kicsikarni, de a fejlesztők a jövőben szeretnék, ha több billentyű együttes lenyomásával is működne ugyanez.

A Syntwatch természetesen óraként is funkcionál, emellett a kijelzőjén keresztül láthatjuk azt is, mikor kell tölteni a kütyüt. Az akkumulátorát USB-C-n keresztül lehet feltölteni, az órához pedig egy jack-átalakító is jár, így akár egy erősítőre is rá lehetne kötni.

A karórára első körben 86 020 dollárnyi előrendelést szeretnének összehozni a Kickstarter-projektben, ebből egyelőre alig néhány – cikkünk írása idején konkrétan öt darab – megrendelés jött össze. A Syntwatch ára 450 euro (kb. 145 ezer forint), a szállításért további 25 eurót (8000 forintot) kell kifizetni.

