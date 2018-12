Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin 2, a gázolaj 6 forinttal. ","shortLead":"A benzin 2, a gázolaj 6 forinttal. ","id":"20181205_Megint_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazzolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26cf62-5f34-4868-b22a-49dcfd37171a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_Megint_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazzolaj","timestamp":"2018. december. 05. 06:10","title":"Megint olcsóbb lett a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2dd0eb5-44a6-4111-aa86-8efe6cb3f798","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Kimi Räikkönen, amióta csak reflektorfényben van, rengeteg okot adott a szóbeszédre, de ő maga nem beszélt. Most szóra bírta egy honfitársa, a beszélgetéseikből megszülető könyv pedig bestseller lett. Elolvastuk, és elbeszélgettünk a szerzővel, Kari Hotakainennel. Kaptunk egy történetet egy autóversenyzőről, akiből autószerelő is válhatott volna. Helyette azonban világsztár lett.","shortLead":"Kimi Räikkönen, amióta csak reflektorfényben van, rengeteg okot adott a szóbeszédre, de ő maga nem beszélt. Most szóra...","id":"20181204_Kimi_Raikkonen_Az_ember_akik_keptelen_megjatszani_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2dd0eb5-44a6-4111-aa86-8efe6cb3f798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f827d5d5-4a73-4fd5-877c-cc3d9b5a09a2","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Kimi_Raikkonen_Az_ember_akik_keptelen_megjatszani_magat","timestamp":"2018. december. 04. 20:15","title":"Az ember, aki képtelen megjátszani magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d937ac-299d-4454-9319-5b41455565c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 25 ezer fonttal, azaz kilencmillió forinttal járó Turner-díjat egy glasgow-i médiaművész kapta, aki egy éven keresztül rögzítette élete eseményeit az iPhone-jával. ","shortLead":"A 25 ezer fonttal, azaz kilencmillió forinttal járó Turner-díjat egy glasgow-i médiaművész kapta, aki egy éven...","id":"20181205_Egy_iPhonemuvesz_kapta_iden_Europa_legrangosabb_kepzomuveszeti_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77d937ac-299d-4454-9319-5b41455565c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76ac5f5-62db-441e-bdce-10797028cb16","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Egy_iPhonemuvesz_kapta_iden_Europa_legrangosabb_kepzomuveszeti_dijat","timestamp":"2018. december. 05. 11:05","title":"Egy iPhone-művész kapta idén Európa legrangosabb képzőművészeti díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Leállítják hétfőtől a világ legnagyobb kutatóberendezését, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) nagy hadronütköztetőjét (LHC). A világ legnagyobb részecskegyorsítóját két éven át karbantartásnak vetik alá, és továbbfejlesztik.","shortLead":"Leállítják hétfőtől a világ legnagyobb kutatóberendezését, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) nagy...","id":"20181203_cern_hadronutkozteto_reszecskegyorsito_karbantartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b764d2cb-e2c3-4fd4-a9e2-00c2a334f9dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_cern_hadronutkozteto_reszecskegyorsito_karbantartas","timestamp":"2018. december. 03. 21:33","title":"Karbantartás miatt két évre leállítják a CERN nagy hadronütköztetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee059e4-d33c-4e0b-a152-730fe3df912c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A plafon még hónapokkal ezelőtt szakadt be, most azért feldíszítették. ","shortLead":"A plafon még hónapokkal ezelőtt szakadt be, most azért feldíszítették. ","id":"20181205_Karacsonyi_diszt_kapott_a_leszakadt_plafont_tarto_rud_egy_szolnoki_iskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ee059e4-d33c-4e0b-a152-730fe3df912c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a765ce-5875-4773-a870-63fe66b208b4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Karacsonyi_diszt_kapott_a_leszakadt_plafont_tarto_rud_egy_szolnoki_iskolaban","timestamp":"2018. december. 05. 12:35","title":"Karácsonyi díszt kapott a leszakadt plafont tartó rúd egy szolnoki iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a325b41-1731-471f-b9fd-9e72c4fcd3d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181204_Meg_letezhetunk_HVG_adventi_kalendarium_Dobszay_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a325b41-1731-471f-b9fd-9e72c4fcd3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cb56c9-b0a1-4abe-a240-88b3ca7d9c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Meg_letezhetunk_HVG_adventi_kalendarium_Dobszay_Janos","timestamp":"2018. december. 04. 14:00","title":"\"Még létezhetünk, és megméretjük magunkat minden nap\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Dobszay János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74acfcb-5725-4267-9f79-edb1b5ba648b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár 45 ezer forintnyi eltérés is lehet a visszafizetendő tartozásnál egy egyéves futamidejű, 200 ezer forintos „karácsonyi” fogyasztási hitelnél, a változó kamatozású fogyasztási hiteleknél pedig a kamatváltozás kockázatára is figyelni kell. A MNB szerint az összes fogyasztásihitel-adós közel fele a potenciális pénzügyi sokknak leginkább kitett, az átlagosnál lényegesen alacsonyabb jövedelemű rétegből kerül ki. ","shortLead":"Akár 45 ezer forintnyi eltérés is lehet a visszafizetendő tartozásnál egy egyéves futamidejű, 200 ezer forintos...","id":"20181205_Akar_7_eves_aruhitelbe_is_belemennek_a_hitelzsonglorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a74acfcb-5725-4267-9f79-edb1b5ba648b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef34ddb-14a4-4207-8064-96a359a0eed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Akar_7_eves_aruhitelbe_is_belemennek_a_hitelzsonglorok","timestamp":"2018. december. 05. 13:34","title":"Karácsonyi hitelzsonglőrök: akár 7 éves áruhitelt is bevállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat a dolgozóknak, akik részt akarnak venni a demonstráción, buszokkal szállítják Győrből Budapestre.","shortLead":"Azokat a dolgozóknak, akik részt akarnak venni a demonstráción, buszokkal szállítják Győrből Budapestre.","id":"20181205_Az_Audi_szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d9695f-e0c4-4b20-9f01-b5f9d2fc9d76","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Az_Audi_szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 05. 16:48","title":"Az Audi szakszervezete is csatlakozik a \"rabszolgatörvény\" elleni tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]