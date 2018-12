Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elhalasztják a francia labdarúgó-bajnokság szombatra kiírt rangadóját a Paris Saint-Germain és a Montpellier között.","shortLead":"Elhalasztják a francia labdarúgó-bajnokság szombatra kiírt rangadóját a Paris Saint-Germain és a Montpellier között.","id":"20181204_psg_montpellier_sargamellenyesek_tuntetes_zavargasok_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea430966-f5ea-4217-8b95-2acfc0ec30ea","keywords":null,"link":"/sport/20181204_psg_montpellier_sargamellenyesek_tuntetes_zavargasok_parizs","timestamp":"2018. december. 04. 18:10","title":"Elmarad Neymarék meccse a párizsi zavargások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután akár 12 fok is lehet, de az éjszaka képződött ködfoltok csak lassan szűnnek meg.","shortLead":"Délután akár 12 fok is lehet, de az éjszaka képződött ködfoltok csak lassan szűnnek meg.","id":"20181204_Koddel_erkezett_meg_az_enyhules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c242f0d-77fe-4e34-8829-719eed2aaa2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Koddel_erkezett_meg_az_enyhules","timestamp":"2018. december. 04. 05:12","title":"Köddel érkezett meg az enyhülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család segíti őt élelemmel, de most már a családnak is segítségére van szüksége ahhoz, hogy Matyit a fagyos időkben is életben tartsák. ","shortLead":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család...","id":"20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980ab845-f4b8-493a-86a1-780bb35eb4e9","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","timestamp":"2018. december. 04. 16:41","title":"Nyolcadjára karácsonyozik itthon Matyi, a gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f177667-3166-4cd5-adeb-72e387de09ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők bejelentése szerint december 17-e után egyetlen pornográf tartalmat sem lehet majd az oldalon találni.","shortLead":"A fejlesztők bejelentése szerint december 17-e után egyetlen pornográf tartalmat sem lehet majd az oldalon találni.","id":"20181204_tumblr_pornografia_felnott_tartalom_korhataros_tartalom_szexualis_tartalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f177667-3166-4cd5-adeb-72e387de09ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92fd7a9-dad3-428b-b886-16df8a7edbfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_tumblr_pornografia_felnott_tartalom_korhataros_tartalom_szexualis_tartalom","timestamp":"2018. december. 04. 10:03","title":"Kitiltja az oldaláról a pornót a Tumblr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi szervezet aggódó hangú közleményben értékelte a múlt heti fejleményeket. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet aggódó hangú közleményben értékelte a múlt heti fejleményeket. ","id":"20181203_Riporterek_Hatarok_Nelkul_a_fideszes_mediagolemrol_Ilyenre_a_kommunizmus_ota_nem_volt_pelda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498a548-6faa-4770-9758-c11093df4d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Riporterek_Hatarok_Nelkul_a_fideszes_mediagolemrol_Ilyenre_a_kommunizmus_ota_nem_volt_pelda","timestamp":"2018. december. 03. 20:30","title":"Riporterek Határok Nélkül a fideszes médiagólemről: Ilyenre a kommunizmus óta nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6310ba-3d5d-4f74-b3ce-df1f121ad5f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak tíz napig maradnak jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra azok, akiknek idén október végén járt le a diákigazolványuk, és nem tanulnak vagy dolgoznak.","shortLead":"Már csak tíz napig maradnak jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra azok, akiknek idén október végén járt le...","id":"20181205_Figyelmeztet_a_NAV_fizethet_akinek_lejart_a_diakigazolvanya_es_nem_szerzett_munkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6310ba-3d5d-4f74-b3ce-df1f121ad5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc88afe-7a68-4a84-924c-a1060bf3e15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Figyelmeztet_a_NAV_fizethet_akinek_lejart_a_diakigazolvanya_es_nem_szerzett_munkat","timestamp":"2018. december. 05. 12:22","title":"Figyelmeztet a NAV: fizethet, akinek lejárt a diákigazolványa, és nem szerzett munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November elején érte kibertámadás a Dell rendszerét. Azt egyelőre nem tudni, sikerrel jártak-e a kiberbűnözők, megszereztek-e adatokat.","shortLead":"November elején érte kibertámadás a Dell rendszerét. Azt egyelőre nem tudni, sikerrel jártak-e a kiberbűnözők...","id":"20181203_hacker_dell_adatlopas_ugyfeladatok_hackertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442a9a34-9a30-49ee-b311-7df4ecbba461","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_hacker_dell_adatlopas_ugyfeladatok_hackertamadas","timestamp":"2018. december. 03. 20:33","title":"Betörtek a Dell rendszerébe, az ügyfelek adataira pályáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ed8e-ac6b-4c8b-a8d2-7d46263b0c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váchartyán szélén történt az eset. ","shortLead":"Váchartyán szélén történt az eset. ","id":"20181205_Kigyulladt_egy_paraszthaz_Pest_megyeben_egy_ferfi_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ed8e-ac6b-4c8b-a8d2-7d46263b0c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37305a0-5786-438f-915c-deca0155c7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kigyulladt_egy_paraszthaz_Pest_megyeben_egy_ferfi_meghalt","timestamp":"2018. december. 05. 19:01","title":"Kigyulladt egy parasztház Pest megyében, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]