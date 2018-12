Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kabinet szerint eddig már huszonegyszer hoztak ilyen döntést, ez a mostani sem számít különlegességnek.","shortLead":"A kabinet szerint eddig már huszonegyszer hoztak ilyen döntést, ez a mostani sem számít különlegességnek.","id":"20181205_Kormanyzat_A_print_mediakultura_megmentese_erdekeben_kellett_atminositeni_a_fideszes_mediabirodalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dce859-3919-47bb-9a4c-025597ed6772","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kormanyzat_A_print_mediakultura_megmentese_erdekeben_kellett_atminositeni_a_fideszes_mediabirodalmat","timestamp":"2018. december. 05. 20:49","title":"Kormányzat: A print médiakultúra megmentése érdekében kellett átminősíteni a fideszes médiabirodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a műszaki árucikkeknél, a hiteleknél is sokat spórolhatunk azzal, ha nem az első helyen \"vásárolunk\", hanem megversenyeztetjük az árakat.","shortLead":"Nem csak a műszaki árucikkeknél, a hiteleknél is sokat spórolhatunk azzal, ha nem az első helyen \"vásárolunk\", hanem...","id":"20181205_Milliokat_keresnek_a_bankok_a_lusta_lakashiteleseken_de_miert_ne_lehetne_ezt_megforditani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c663cb1c-d85a-4a7d-94f8-a3a667c3bc8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Milliokat_keresnek_a_bankok_a_lusta_lakashiteleseken_de_miert_ne_lehetne_ezt_megforditani","timestamp":"2018. december. 05. 13:22","title":"Milliókat keresnek a bankok a lusta lakáshiteleseken, de miért ne lehetne ezt megfordítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film történetéről egyelőre annyit lehet tudni, hogy Párizsba küldött amerikai újságírókról fog szólni. ","shortLead":"A film történetéről egyelőre annyit lehet tudni, hogy Párizsba küldött amerikai újságírókról fog szólni. ","id":"20181205_Mar_forgatjak_Wes_Anderson_uj_filmjet_Parizsban_fog_jatszodni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069febe1-b7a8-4511-bf86-def5b6777ac1","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Mar_forgatjak_Wes_Anderson_uj_filmjet_Parizsban_fog_jatszodni","timestamp":"2018. december. 05. 08:56","title":"Bill Murray és Benicio del Toro szereplésével forgatják Wes Anderson új filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137420a6-1ad9-42df-870f-d914dd5cbd07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövőben Budapest még több pontján feltűnik majd.","shortLead":"A jövőben Budapest még több pontján feltűnik majd.","id":"20181205_On_is_latta_ezt_a_rejtelyes_esernyos_ferfit_a_Duna_kozepen_Most_kiderult_ki_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=137420a6-1ad9-42df-870f-d914dd5cbd07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14621e43-4851-4ceb-9f70-1a84f1aa3dfc","keywords":null,"link":"/elet/20181205_On_is_latta_ezt_a_rejtelyes_esernyos_ferfit_a_Duna_kozepen_Most_kiderult_ki_az","timestamp":"2018. december. 05. 21:46","title":"Ön is látta ezt a rejtélyes esernyős férfit a Duna közepén? Kiderült, ki az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d039cd-2d99-4df0-9345-e3b773a1d7db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közgyűlést tartott az MTA, itt kiderült, az MTA első negyedéves költségvetésének egy részét a kormány elvonja. Az Akadémia elfogadja, hogy bizottság alakuljon, amely átvilágítja a kutatási tevékenység terén a kutatóintézeteket. Lovász László még nem tudja, hogy fog működni az MTA az új helyzetben.","shortLead":"Közgyűlést tartott az MTA, itt kiderült, az MTA első negyedéves költségvetésének egy részét a kormány elvonja...","id":"20181206_Penzelvonassal_bunteti_a_kormany_az_MTAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d039cd-2d99-4df0-9345-e3b773a1d7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c55701-e3d6-4d54-a9b7-1b56abd56b05","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Penzelvonassal_bunteti_a_kormany_az_MTAt","timestamp":"2018. december. 06. 13:16","title":"Pénzelvonással bünteti a kormány az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc3ac58-8f16-42b7-8a95-2f7bdd7703fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nikola Gruevszki Magyarországra érkezése utáni napon is Belgrádba repült a gép.","shortLead":"A Nikola Gruevszki Magyarországra érkezése utáni napon is Belgrádba repült a gép.","id":"20181205_Atlatszo_Ugyanoda_ment_az_Orbant_is_repteto_luxusgep_mint_Gruevszki_erkezesekor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc3ac58-8f16-42b7-8a95-2f7bdd7703fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e628e3b9-2df1-4e0b-aa23-81ce5cb7fbad","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Atlatszo_Ugyanoda_ment_az_Orbant_is_repteto_luxusgep_mint_Gruevszki_erkezesekor","timestamp":"2018. december. 05. 16:50","title":"Átlátszó: Ismét Belgrádban járt az Orbánt is reptető luxusgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5a3445-b5bd-4146-9f2e-819b25f48f12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Kolozsvárra érkezett Luke Jerram brit művész Musem of the Moon (A Hold múzeuma) című installációja. A piarista templomban december 14-éig tekinthető meg a Hold felszínéről készített NASA-felvételekből összeállított, hét méter átmérőjű alkotás.



","shortLead":"Kolozsvárra érkezett Luke Jerram brit művész Musem of the Moon (A Hold múzeuma) című installációja. A piarista...","id":"20181206_Ilyen_amikor_ez_hatalmas_Hold_vilagit_meg_belulrol_egy_templomot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d5a3445-b5bd-4146-9f2e-819b25f48f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ac33c2-77b8-471d-b679-3ab8f6408880","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Ilyen_amikor_ez_hatalmas_Hold_vilagit_meg_belulrol_egy_templomot","timestamp":"2018. december. 06. 11:09","title":"Ilyen, amikor ez hatalmas Hold világít meg belülről egy templomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő címlapján pénzeső hullik Heisler András Mazsihisz-vezetőre. Orbán szerint a Zsidó Világkongresszus elnöke a sajtószabadság korlátozását kéri tőle.","shortLead":"A Figyelő címlapján pénzeső hullik Heisler András Mazsihisz-vezetőre. Orbán szerint a Zsidó Világkongresszus elnöke...","id":"20181206_Orban_megmagyarazta_a_Figyelo_cimlapjat_a_Zsido_Vilagkongresszus_vezetojenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e1c519-9424-48d4-a790-8dfc2e47bab4","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Orban_megmagyarazta_a_Figyelo_cimlapjat_a_Zsido_Vilagkongresszus_vezetojenek","timestamp":"2018. december. 06. 13:41","title":"Orbán megmagyarázta a Figyelő címlapját a Zsidó Világkongresszus vezetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]