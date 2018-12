Kijelző alá integrálható ultrahangos ujjlenyomat-olvasó, Snapdragon 855 lapkakészlet s hozzá még az Elite Gaming is – sorjáztak a bejelentések a Qualcomm Snapdragon Summit 2018 eseményen. A mobilvilágban különösen izgalmas esemény egy új (csúcs)lapkakészlet megjelenése, mint ahogy az is érdekes lehet és versenyelőnyt is jelenthet, hogy melyik gyártó teszi be legelőször a telefonjába. Nos, a Qualcomm találkozóján ez is kiderült, amikor a OnePlus vezére, Pete Lau egy prezentáció slide-ja előtt büszkén jelentette be, hogy a OnePlusé lesz az első Snapdragon 855-ös telefon. Ez pedig van annyira fontos hír, hogy a netes sajtó azonnal rá is harapott.

© Navva

Azonban kiderült, nem erről van szó, hanem egy fordítási hibáról. Az eredeti, kínai nyelvű slide-on még úgy szerepelt, hogy a OnePlus az elsők között lesz, akik Snapdragon 855-ös lapkakészletet tesznek a telefonjukba, és azért ez nem egészen ugyanaz, mint hogy a legelső lesz. A OnePlus szóvivője elmondta az Engadgetnek, hogy a slide-ok fordítója nem anyanyelvi szintű angolt beszél, így történhetett meg a félrefordítás, és egyúttal elnézést is kért a megtévesztő kommunikációért. A zűrzavar egyébként olyannyira nagy volt, hogy a OnePlus közösségimédia-csapata a Twitterre is kiposztolta a hírhedt bejelentést, és meglehetősen sokára vették csak le onnan.

A Qualcomm cseppet sem izgatja magát e hiba miatt, a szóvivőjük azzal intézte el az egészet, hogy nem foglalkoznak azzal, melyik partnerük csinál meg legelőször valamit. Bár a OnePlus idézett hibája egyike a cég legnagyobb nyilvános tévedésének, azonban feltehetően nem fogja befolyásolni üzleti tevékenységét.

Ami pedig az első Snapdragon 855-ös telefont illeti, azt várhatóan a Samsung fogja jegyezni. Ez a cég már évek óta először használja a Qualcomm aktuális lapkakészletét, és ez valószínűleg idén sem lesz másképp. Erről azonban a dél-koreaiak nem adtak ki semmiféle hivatalos információt.

