[{"available":true,"c_guid":"a799ddc5-6cb4-4b05-976b-a530ea7c1c4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO külügyminiszterei egyetértenek abban, hogy Oroszország megsérti a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló megállapodás (INF) rendelkezéseit - jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben.","shortLead":"A NATO külügyminiszterei egyetértenek abban, hogy Oroszország megsérti a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi...","id":"20181204_NATO_Oroszorszag_tiltott_raketakat_gyart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a799ddc5-6cb4-4b05-976b-a530ea7c1c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f37b2f6-3376-458a-83bf-090f6fae7117","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_NATO_Oroszorszag_tiltott_raketakat_gyart","timestamp":"2018. december. 04. 21:57","title":"Most már a NATO szerint is tiltott rakétákat gyárt Oroszország ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43","c_author":"Csányi Nikolett - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szinte lehetetlen helyzetbe sodorta a kormány az utcán élőket, amikor kriminalizálta a hajléktalanságot októberben, majd nemrég a hvg.hu megírta, az Orbán-kormány közmunkásokat faragna a fedél nélküli emberekből. Kiderült, hogy évek óta folynak már a „kísérleti” programok erről, szintén jószerivel titokban. Videós riport a szentesi Hajléktalan Segítő Központból.","shortLead":"Szinte lehetetlen helyzetbe sodorta a kormány az utcán élőket, amikor kriminalizálta a hajléktalanságot októberben...","id":"20181204_A_kormany_szitotta_gyulolet_miatt_tarthattak_titokban_a_hajlektalan_programot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c3c5d1-5305-4556-8327-deb8a45fd8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_kormany_szitotta_gyulolet_miatt_tarthattak_titokban_a_hajlektalan_programot","timestamp":"2018. december. 04. 14:00","title":"„Itt alkotok, nem gödröket ások” – már működik a hajléktalanok közmunkaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen nyelvbotlás. Videó.","shortLead":"Véletlen nyelvbotlás. Videó.","id":"20181205_Vendegem_helyett_vezetomnek_hivtak_az_Echo_TVn_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc9f7b5-0e20-4f08-9a56-42e3336317a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Vendegem_helyett_vezetomnek_hivtak_az_Echo_TVn_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojat","timestamp":"2018. december. 05. 13:20","title":"Vendégem helyett vezetőmnek hívták az Echo Tv-n a Fidesz kommunikációs igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a műszaki árucikkeknél, a hiteleknél is sokat spórolhatunk azzal, ha nem az első helyen \"vásárolunk\", hanem megversenyeztetjük az árakat.","shortLead":"Nem csak a műszaki árucikkeknél, a hiteleknél is sokat spórolhatunk azzal, ha nem az első helyen \"vásárolunk\", hanem...","id":"20181205_Milliokat_keresnek_a_bankok_a_lusta_lakashiteleseken_de_miert_ne_lehetne_ezt_megforditani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c663cb1c-d85a-4a7d-94f8-a3a667c3bc8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Milliokat_keresnek_a_bankok_a_lusta_lakashiteleseken_de_miert_ne_lehetne_ezt_megforditani","timestamp":"2018. december. 05. 13:22","title":"Milliókat keresnek a bankok a lusta lakáshiteleseken, de miért ne lehetne ezt megfordítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Voksolásra buzdító, közösségi kampányt szervez az Európai Parlament.","shortLead":"Voksolásra buzdító, közösségi kampányt szervez az Európai Parlament.","id":"20181205_Tudnak_a_magyarok_az_EPvalasztasrol_de_fognak_szavazni_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b6fea1-86d6-4084-b7a5-c61ce5617561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Tudnak_a_magyarok_az_EPvalasztasrol_de_fognak_szavazni_is","timestamp":"2018. december. 05. 15:01","title":"Tudnak a magyarok az EP-választásról, de fognak szavazni is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5451def6-570c-4e36-b6de-fe1c18ac2b8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól hiába próbálkoznak a weboldalak az átverős hirdetésekkel, a Google zéró toleranciát vezetett be ellenük.","shortLead":"Mostantól hiába próbálkoznak a weboldalak az átverős hirdetésekkel, a Google zéró toleranciát vezetett be ellenük.","id":"20181206_google_chrome_71_bongeszo_atveros_hirdetesek_blokkolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5451def6-570c-4e36-b6de-fe1c18ac2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d201ae6-d4cc-4c6d-8126-10da38c892e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_google_chrome_71_bongeszo_atveros_hirdetesek_blokkolasa","timestamp":"2018. december. 06. 09:33","title":"Chrome böngészőt használ? Itt az új verzió, ami jobb hellyé teszi az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d62beab-410a-4509-a91f-2d85382ab6a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig eltartott a helyszínelés az Üllői úton.","shortLead":"Órákig eltartott a helyszínelés az Üllői úton.","id":"20181205_nagyvarad_ter_karambol_10_auto_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d62beab-410a-4509-a91f-2d85382ab6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3dfef8-7649-401c-bbe7-f1ba3582b1f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_nagyvarad_ter_karambol_10_auto_foto","timestamp":"2018. december. 05. 15:22","title":"Fotókon a Nagyvárad téri 10 autós karambol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","shortLead":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","id":"20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7df56-8f88-4cc8-b170-421fa9f412e2","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","timestamp":"2018. december. 04. 20:17","title":"25 éve halt meg Frank Zappa - utolsó koncertjét Budapesten adta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]