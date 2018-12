Ha a dizájnt nézzük, évek óta a visszafogottság jellemzi az iPhone-okat. Egy most napvilágra került szabadalom alapján ez azonban radikálisan megváltozhat.

Fekete, ezüst, piros, arany – a mobiltelefonok többsége ilyen színekben kerül ma piacra, és ez alól csak néhány, köztük a Huawei idén márciusban bemutatott P20 Prója a kivétel: az ugyanis különleges, kékes-lilás borítást kapott, amelyre korábban egyáltalán nem volt példa.

A jelek szerint a visszafogottságáról híres Apple is hasonló tervet sző, egy már bejegyzett, de csak most napvilágra került szabadalom ugyanis radikális változtatásokat sejtet: ha a gyártó valóban alkalmazza majd új technikáját, a jövő iPhone-jainak hátlapja is hasonlóan nézhet ki, mint a Huawei-féle P20 Próé. Azaz: színátmenetesek lesznek, de némi csavarral.

A MySmartPrice szerint a Surface Finishing nevű szabadalom ugyanis a telefon hátlapján kialakítandó barázdákról is említést tesz, melyeket CNC-technológia segítségével készítenének el, és amelyek képesek lennének szabályozni a hátlapot érő fény irányát. Mindez azt eredményezné, hogy a hátlap a legkisebb mozdítás hatására is megváltoztathatná a színét. Egyelőre nehéz elképzelni, pontosan hogyan is nézne ez ki a gyakorlatban, de az Apple híresen precíz formavilágát ismerve valószínűleg látványos megoldásról lenne szó.

A szabadalom azért is érdekes, mert az utóbbi napok hírei szerint a legolcsóbb iPhone-modell nem fogy valami jól, ez pedig olyan dologra sarkallta a gyártót, ami csak nagyon ritkán fordul elő: nem egészen egy hónappal az értékesítés megkezdése után egy piacon lejjebb viszik az Xr árát. Egy színváltós iPhone viszont új életet lehelhetne akár a teljes portfólióba.

