Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e82aa949-a199-4bc8-bbd5-043d2c6f0821","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"kultura","description":"Ünnepeljük méltón a Kínai Kommunista Párt és a KDNP örök barátságát!","shortLead":"Ünnepeljük méltón a Kínai Kommunista Párt és a KDNP örök barátságát!","id":"201846_a_viragnak_megtiltani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e82aa949-a199-4bc8-bbd5-043d2c6f0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358dd544-6d6d-4f58-8558-e7d6cc17ea73","keywords":null,"link":"/kultura/201846_a_viragnak_megtiltani","timestamp":"2018. november. 24. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: A virágnak megtiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bf4050-19e9-4b23-b40d-3ede42807810","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az örökösök bírósághoz fordulnak, hogy visszakaphassák a cégekből, szállodákból és jachtokból álló vagyont.","shortLead":"Az örökösök bírósághoz fordulnak, hogy visszakaphassák a cégekből, szállodákból és jachtokból álló vagyont.","id":"20181124_Meses_maffiavagyont_foglalnak_le_az_olasz_hatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4bf4050-19e9-4b23-b40d-3ede42807810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538af60-7b7a-469f-b845-34973ceb2c37","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Meses_maffiavagyont_foglalnak_le_az_olasz_hatosagok","timestamp":"2018. november. 24. 20:18","title":"Mesés maffiavagyont foglalnak le az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66af5dda-875f-48d4-b5f3-87eae841f230","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennyit mehetett vele a tulaj, nagyjából 6 percet? ","shortLead":"Mennyit mehetett vele a tulaj, nagyjából 6 percet? ","id":"20181125_mclaren_senna_elado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66af5dda-875f-48d4-b5f3-87eae841f230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c2f24f-679e-4b29-b213-736e85680754","keywords":null,"link":"/cegauto/20181125_mclaren_senna_elado","timestamp":"2018. november. 25. 08:15","title":"Máris eladó egy McLaren Senna – 11 kilométerrel az órájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c196507-4059-4744-835c-279689567a12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Meghato_videonekrologgal_bucsuzik_Ashatol_az_Allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c196507-4059-4744-835c-279689567a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfea0e53-c0d1-467f-a6e7-acf962c3fc24","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Meghato_videonekrologgal_bucsuzik_Ashatol_az_Allatkert","timestamp":"2018. november. 25. 15:29","title":"Megható videonekrológgal búcsúzik Ashától az Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","shortLead":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","id":"20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c244f2a5-93d6-46ee-9f9a-3959d578100a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","timestamp":"2018. november. 24. 10:42","title":"Még a Századvég szerint sem áll jól a kormány az államadósság elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új szolgáltatásként - teszt jelleggel - előzetes értesítést küld azoknak, akik a november 25-i előzetes vizsgálat szerint valamilyen mulasztás miatt már nem felelnek meg a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés feltételeinek, ami lehetőséget ad nekik arra, hogy még időben pótolják a mulasztást.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új szolgáltatásként - teszt jelleggel - előzetes értesítést küld azoknak, akik...","id":"20181124_Becsongethet_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5a46e8-1bc2-4da4-98a7-02c695dbb85a","keywords":null,"link":"/kkv/20181124_Becsongethet_a_NAV","timestamp":"2018. november. 24. 07:11","title":"Becsöngethet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e727c513-0157-41a9-81da-baf9a7571307","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis magyar abszurd a sínek mellől.","shortLead":"Kis magyar abszurd a sínek mellől.","id":"20181124_Kozel_szaz_Sopronba_tarto_gyerek_rekedt_a_Kelenfoldi_palyaudvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e727c513-0157-41a9-81da-baf9a7571307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5941ba02-73dd-4abe-9bb2-8ef9f04982cf","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Kozel_szaz_Sopronba_tarto_gyerek_rekedt_a_Kelenfoldi_palyaudvaron","timestamp":"2018. november. 24. 19:34","title":"Közel száz Sopronba tartó gyerek rekedt a Kelenföldi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee41144-4c90-4788-b9c9-77ce6e6677b3","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Így is lehet - a távolról jött, hányatott sorsú emberek gasztronómiájának megismertetésében, befogadásában kezdeményező szerepet játszanak a spanyol séfek.\r

\r

","shortLead":"Így is lehet - a távolról jött, hányatott sorsú emberek gasztronómiájának megismertetésében, befogadásában kezdeményező...","id":"20181124_Fogadj_be_egy_etelt__recept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee41144-4c90-4788-b9c9-77ce6e6677b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f3599a-115d-4d81-9428-e5044e597e93","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Fogadj_be_egy_etelt__recept","timestamp":"2018. november. 25. 08:53","title":"Fogadj be egy ételt – recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]