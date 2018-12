Az Instagram egyik legjobb funkciója is bekerül a Messengerbe, és jön egy, amivel a szelfizés is jobb lesz

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92781789-520c-451f-8eeb-5c7d1fb5b533","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A New York-i divathéten ő volt a legfiatalabb ruhatervező, aki bemutathatta trikóit, melyekből már több százezret adott el.","shortLead":"A New York-i divathéten ő volt a legfiatalabb ruhatervező, aki bemutathatta trikóit, melyekből már több százezret...","id":"20181217_Masfel_ev_alatt_200_ezer_dollart_hozott_ossze_a_12_eves_vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92781789-520c-451f-8eeb-5c7d1fb5b533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d04419-4183-4b67-a314-bf0b8a1210ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Masfel_ev_alatt_200_ezer_dollart_hozott_ossze_a_12_eves_vallalkozo","timestamp":"2018. december. 17. 12:11","title":"Másfél év alatt 200 ezer dollárt hozott össze a 12 éves vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d4a565-37e0-4e88-a1cc-76994ed75ef0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181216_Adventi_irodalmi_naptar__december_16","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d4a565-37e0-4e88-a1cc-76994ed75ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d011a-063a-4ebb-bc24-8192762519a2","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Adventi_irodalmi_naptar__december_16","timestamp":"2018. december. 16. 08:06","title":"Adventi irodalmi naptár - december 16.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon működött a rendszer. ","shortLead":"Nem nagyon működött a rendszer. ","id":"20181217_Sipalyara_iranyitotta_a_GPS_ket_magyar_autojat_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794093af-6714-4c06-9e7e-5bf09251391f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Sipalyara_iranyitotta_a_GPS_ket_magyar_autojat_Ausztriaban","timestamp":"2018. december. 17. 14:53","title":"Sípályára irányította a GPS két magyar autóját Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt nevezték úgy, ahogy először Simicska, a 2-es metró egyik szerelvényének tábláján.","shortLead":"A miniszterelnököt nevezték úgy, ahogy először Simicska, a 2-es metró egyik szerelvényének tábláján.","id":"20181217_Mit_gondol_kit_es_mihez_hasonlitva_irtak_at_a_Kossuth_ter_nevet_a_metron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fd11c5-1855-4d3e-8996-25f830cbe136","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Mit_gondol_kit_es_mihez_hasonlitva_irtak_at_a_Kossuth_ter_nevet_a_metron","timestamp":"2018. december. 17. 16:04","title":"Mit gondol, kit, és mihez hasonlítva írták át a Kossuth tér nevét a metrón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"","category":"elet","description":"Az orosz elnök ott bukkant fel, ahol nem számítottunk rá.","shortLead":"Az orosz elnök ott bukkant fel, ahol nem számítottunk rá.","id":"20181217_Vlagyimir_Putyin_Kiszel_Tunde_nyomaba_eredt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dc8fe8-bf78-4a22-b41c-7a59a6092f1c","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Vlagyimir_Putyin_Kiszel_Tunde_nyomaba_eredt","timestamp":"2018. december. 17. 11:16","title":"Vlagyimir Putyin Kiszel Tünde nyomába eredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ce7cea-9af8-4afe-982d-17f22cebcbb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi vízilabda-válogatott lett az év csapata a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél (FINA).","shortLead":"A magyar férfi vízilabda-válogatott lett az év csapata a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél (FINA).","id":"20181216_Az_ev_csapata_a_magyar_vizipolo_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ce7cea-9af8-4afe-982d-17f22cebcbb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfe68d1-64d2-4b10-b31f-7776c07903c6","keywords":null,"link":"/sport/20181216_Az_ev_csapata_a_magyar_vizipolo_valogatott","timestamp":"2018. december. 16. 15:48","title":"Az év csapata a magyar vizipóló válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétszáz szakmát rangsoroltak a presztízs alapján egy kutatásban. Minél többet kell tanulni egy álláshoz, annál kedveltebb.","shortLead":"Közel kétszáz szakmát rangsoroltak a presztízs alapján egy kutatásban. Minél többet kell tanulni egy álláshoz, annál...","id":"20181217_Korhazigazgatotol_a_prostitualtig_ezek_a_legnagyobb_es_a_legkisebb_presztizsu_szakmak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e3b329-20af-43a7-8abb-8dd008151f2b","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Korhazigazgatotol_a_prostitualtig_ezek_a_legnagyobb_es_a_legkisebb_presztizsu_szakmak","timestamp":"2018. december. 17. 10:14","title":"Kórházigazgatótól a prostituáltig: ezek a legnagyobb és a legkisebb presztízsű szakmák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók követeléseit, több ellenzéki képviselő a közmédia épületén belül. Orbán Viktor focimeccsen volt mindeközben.","shortLead":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók...","id":"20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4333f9-c3f7-43ac-a888-703b0d0dd372","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","timestamp":"2018. december. 17. 07:36","title":"Orbán meccsen volt, miközben több ezren tüntettek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]