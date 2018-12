2012 szeptemberében, az iOS 6-ban debütáló Apple Mapsszel kapcsolatban Tim Cook egy nyílt levelet posztolt a cég weboldalára. Sajnálkozását fejezte ki az alkalmazás hibái és a felhasználóknak okozott frusztrációk miatt. Azt is javasolta a felhasználóknak, hogy amíg az Apple a hibákat javítja, addig használják harmadik fél navigációs alkalmazásait, és példaként megnevezte a Binget, a MapQuestet és egy akkor még ismeretlen izraeli startup, a Waze alkalmazását.

Ekkor kezdődött a Waze üstökösszerű karrierje, amely során az egyik vezető iOS-es navigációs alkalmazássá vált, és amely abban csúcsosodott ki, hogy a Google 2013-ban egymilliárd dollárt adott érte. Tim Cook levelének megjelenését azóta is minden évben megünneplik a Waze-nél, Tim Cook napja néven – árulta el a közelmúltban Noam Bardin, a Waze vezérigazgatója egy, a Business Insidernek adott interjúban.

A Waze ugyan az iOS-es platformon kezdte a karrierjét, azonban a Google-akvizíciót követően ráfeküdtek az androidos változatra is. Az alkalmazás sok évvel ezután, csak idén jelent meg az Apple CarPlayén, miután a cupertinóiak megengedték, hogy harmadik fél térképalkalmazásai is fussanak a rendszerükön. A Waze CarPlay-verziója egyelőre még korai szakaszában van, és fel kell még nőnie ahhoz, hogy az autókban is alternatívája lehessen az Apple Mapsnek.

