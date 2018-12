A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid ideig oldalirányba lehetett lapozni a képek között.

Az Instagramon és a Facebookon is föntről lefelé haladva töltődnek be a posztok, de ha végiggondoljuk, ez nem kőbe vésett szabály, miért ne működhetne tehát máshogy, mondjuk jobbról balra?

A jelek szerint ilyesmi bevezetésén ügyködnek, vagy ügyködtek a képmegosztónál, ugyanis csütörtökön váratlanul több felhasználó hírfolyama is oldalirányú böngészésre váltott át. Erről a The Verge gifet is készített:

A Facebook tulajdonában álló vállalat a portálnak küldött közleményében egy hibára hivatkozott, mint írták, a funkció tesztelésére véletlenül jóval nagyobb tábor kapott meghívást, ezért tűnt fel hirtelen sokkal több felhasználónál az új megjelenés. A helyzet később rendeződött és minden érintettnél visszaállt a régi, fentről lefelé haladó böngészési forma.

Az nem derült ki, hogy a cég állandósítani is akarja-e az oldalirányú megjelenést, de a tesztelésből ítélve erre alighanem sor fog kerülni. Hogy mikor, az más kérdés, erről egyelőre nincs információ.

A rövid tesztüzem alapján a The Verge azt tapasztalta, hogy a böngészés kényelmesebb lett, egyeseknek ugyanakkor zavaró lehet, hogy a Történetek funkció ebben a formában végig látható marad. A jelenlegi megoldás során ez a sáv eltűnik, ha a felhasználó lejjebb görget a hírfolyamban.

Ha máskor is tudni szeretne a Facebookot vagy az Instagramot érintő változásokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.