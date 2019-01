A Netflix még december 28-án tette elérhetővé azt a Black Mirror-részt, amely előrevetítheti, milyen lesz a televíziózás jövője. A Black Mirror: Bandersnatch lényege, hogy a néző maga döntheti el, bizonyos helyzetekben mit reagáljon a szereplő. Ennek eredményeként gyakorlatilag több kimenetele is lehet a sztorinak, így sokadjára nézve sem lesz teljesen ismert a történet.

A film működéséhez 250 választható jelenetet forgattak le, így nem csoda, hogy sokan rákattantak az egyébként is népszerű sorozat újdonságára. A jelek szerint viszont nem lesz felhőtlen a Netflix boldogsága.



A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a Chooseco nevű könyvkiadó beperelte a streaming szolgáltatót, mert szerintük szerzői jogsértést követtek el. A cég birtokolja ugyanis a jogokat a "Choose your own adventure"-típusú könyvek felett, aminek a lényege pontosan ugyanaz, mint ami az új Black Mirror részé is: a történet bizonyos pontjain az olvasók maguk választhatják meg, miként folytatódjon a főhős kalandja.

A többnyire gyerekkönyveket érintő sorozat kiadója szerint a Netflix korábban megpróbálta megvenni a sorozat licencét, ez azonban nem sikerült nekik. A filmben ráadásul van is egy jelenet, ahol a szereplő épp a Choose your own adventure könyvekre utal. Raádásul a Chooseco szerint még a könyvsorozat megítélést is rontják azzal, hogy a Black Mirrorban hamar erőszakossá válik a történet.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy nem a Netflix az egyetlen, aki hasonló módon készített interaktív történetet, tett már ilyesmit a Sony és az Amazon is. Ezzel együtt a Chooseco mintegy 25 millió dolláros (kb. 6,9 milliárd forint) kártérítést követel.

