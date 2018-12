Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok ország vezetője kapott újévi üdvözletet Oroszországtól, köztük Fehéroroszország, Abházia, Törökország és az USA mellett hazánk is. Akik nem kaptak: Ukrajna, Franciaország, Észak-Korea. És még sokan mások.","shortLead":"Sok ország vezetője kapott újévi üdvözletet Oroszországtól, köztük Fehéroroszország, Abházia, Törökország és az USA...","id":"20181231_Orbant_is_koszontotte_Putyin_ujev_alkalmabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6c81d8-aee9-4941-82ef-ed2ee050e151","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Orbant_is_koszontotte_Putyin_ujev_alkalmabol","timestamp":"2018. december. 31. 15:04","title":"Orbánt is köszöntötte Putyin újév alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Direkt ezért adtak ki egy külön számot a Magyar Közlönyből. ","shortLead":"Direkt ezért adtak ki egy külön számot a Magyar Közlönyből. ","id":"20181230_Meg_is_jelent_a_Magyar_Kozlonyben_a_rendelet_az_uj_minimalberrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fb5b72-bcad-4249-9c07-9b3efe94d966","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Meg_is_jelent_a_Magyar_Kozlonyben_a_rendelet_az_uj_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 30. 15:28","title":"Meg is jelent a Magyar Közlönyben a rendelet az új minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"Dollármilliárdokat megmozgató ígéretverseny zajlott az Amazon második amerikai központjáért. A felajánlott kedvezmények megtérülése kétséges.","shortLead":"Dollármilliárdokat megmozgató ígéretverseny zajlott az Amazon második amerikai központjáért. A felajánlott kedvezmények...","id":"201847__amazon__szekhelylicit__kedvezmenydomping__a_csabitas_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62acd467-0f2c-478a-9776-caef39051c0f","keywords":null,"link":"/kkv/201847__amazon__szekhelylicit__kedvezmenydomping__a_csabitas_ara","timestamp":"2018. december. 30. 19:00","title":"Az Amazon székházügye megmutatta, hogy a tech ipar sem segít az egyenlőtlenségeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kulcsszó szilveszterkor a 16 óra, január 1-jén a \"zárva\" tábla.","shortLead":"A kulcsszó szilveszterkor a 16 óra, január 1-jén a \"zárva\" tábla.","id":"20181231_Igy_lesznek_nyitva_a_boltok_31en_es_januar_1jen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45d6262-eccf-4364-a9d0-12816da197c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Igy_lesznek_nyitva_a_boltok_31en_es_januar_1jen","timestamp":"2018. december. 31. 10:55","title":"Így lesznek nyitva a boltok 31-én és január 1-jén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakástakarékok beszántásakor azért indultak meg az emberek, hogy az utolsó pillanatban még szerződést kössenek, a túlóratörvénynél már tüntettek is. Nőnek a bérek, de így is egyre nehezebb dolgozókat találni. Ezek voltak 2018 legfontosabb gazdasági ügyei.","shortLead":"A lakástakarékok beszántásakor azért indultak meg az emberek, hogy az utolsó pillanatban még szerződést kössenek...","id":"20181230_Es_akkor_2018_gazdasag_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99fc652-35fd-450e-b770-1fc3933fbd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Es_akkor_2018_gazdasag_osszefoglalo","timestamp":"2018. december. 30. 07:00","title":"És akkor véget ér a családok éve, itt az ideje az elszámolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b691201-fe93-4244-9491-dea03e83bbb1","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Bármennyire várták, az e-könyv nem forgatta fel fenekestül a könyvpiacot és az olvasási szokásokat.","shortLead":"Bármennyire várták, az e-könyv nem forgatta fel fenekestül a könyvpiacot és az olvasási szokásokat.","id":"201846__digitalis_konyvek__szetvalo_trendek__elmenyvadaszat__lapra_szerelve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b691201-fe93-4244-9491-dea03e83bbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febb9e24-b518-4b0f-a4da-f6975b594ed0","keywords":null,"link":"/tudomany/201846__digitalis_konyvek__szetvalo_trendek__elmenyvadaszat__lapra_szerelve","timestamp":"2018. december. 31. 09:00","title":"Buta termék maradt az e-könyv, és nem is csinált forradalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnöke egy interjúban azt mondta, szerinte a Fidesz politikája már nem egyeztethető össze a kereszténydemokráciával. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke egy interjúban azt mondta, szerinte a Fidesz politikája már nem egyeztethető össze...","id":"20181230_Juncker_maga_kezdemenyezte_a_Fidesz_kizarasat_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d77c3d-1817-465a-a7ba-2732b519955e","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Juncker_maga_kezdemenyezte_a_Fidesz_kizarasat_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. december. 30. 10:17","title":"Juncker maga kezdeményezte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181229_Az_ev_utolso_otos_lotto_sorsolasa_az_remenykedjen_aki_nagy_szorassal_tippelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec9c504-241b-4d46-9487-7cee662a704a","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Az_ev_utolso_otos_lotto_sorsolasa_az_remenykedjen_aki_nagy_szorassal_tippelt","timestamp":"2018. december. 29. 19:44","title":"Az év utolsó ötös lottó sorsolása: az reménykedjen, aki nagy szórással tippelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]