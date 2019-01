Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volt idő, amikor a mai ár tizedéért, volt, amikor a századáért megvehette volna az állam Munkácsy Mihály festményét, most mégis Pákh Imre „utolsó ajánlatánál” is többet fizetett ki a képért az Orbán-kormány.","shortLead":"Volt idő, amikor a mai ár tizedéért, volt, amikor a századáért megvehette volna az állam Munkácsy Mihály festményét...","id":"20190117_A_Golgotaval_nem_jott_be_Orbanek_eropolitikaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8b5157-36d3-4249-b701-7934373f2e56","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_A_Golgotaval_nem_jott_be_Orbanek_eropolitikaja","timestamp":"2019. január. 17. 12:27","title":"A Golgotával nem jött be Orbánék erőpolitikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzést már kiírták, február 26-ig lehet ajánlatokat benyújtani.","shortLead":"A közbeszerzést már kiírták, február 26-ig lehet ajánlatokat benyújtani.","id":"20190116_Aprilis_elejen_megkezdodhet_a_tereprendezes_a_debreceni_BMWgyar_teruleten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8e540c-52be-474f-b88d-e691c635172b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Aprilis_elejen_megkezdodhet_a_tereprendezes_a_debreceni_BMWgyar_teruleten","timestamp":"2019. január. 16. 09:04","title":"Április elején megkezdődhet a tereprendezés a debreceni BMW-gyár területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be a kínai tudósok. A leszállóegység növényi magokat is vitt magával az útra, amelyek a jelek szerint – a zord körülmények ellenére – kikeltek.","shortLead":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be...","id":"20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5936c577-ccde-44db-8e2a-2e30a94e803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","timestamp":"2019. január. 15. 19:03","title":"Tudományos mérföldkő: kikeltek a növényi magok a Hold \"sötét oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkabeszüntetés a frankfurti reptér forgalmát érinti elsősorban, de más sok másik német nagyvárosét is, igaz, több német városból pedig továbbra is zavartalan a légi közlekedés Budapestre.","shortLead":"A munkabeszüntetés a frankfurti reptér forgalmát érinti elsősorban, de más sok másik német nagyvárosét is, igaz, több...","id":"20190115_Nemet_repteri_sztrajkok_nyolc_budapesti_jaratot_toroltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a92b05-01c7-40e5-81f9-4ab536936325","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Nemet_repteri_sztrajkok_nyolc_budapesti_jaratot_toroltek","timestamp":"2019. január. 15. 13:02","title":"Német reptéri sztrájkok: nyolc budapesti járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c06bdd-a9e7-4d53-9ded-88c1387f2d53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Videó is van az esetről. A párizsiak magyar másodedzője pórul járt, de a közös kép a brazillal összejött.","shortLead":"Videó is van az esetről. A párizsiak magyar másodedzője pórul járt, de a közös kép a brazillal összejött.","id":"20190116_Egy_PSGszurkolo_belerugott_Low_Zsoltot_hogy_szelfizhessen_egyet_Neymarral","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c06bdd-a9e7-4d53-9ded-88c1387f2d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ed1587-8a15-4123-aece-e7d1fce9262f","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Egy_PSGszurkolo_belerugott_Low_Zsoltot_hogy_szelfizhessen_egyet_Neymarral","timestamp":"2019. január. 16. 13:26","title":"Egy PSG-szurkoló beleszállt Lőw Zsoltba, hogy szelfizhessen egyet Neymarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház Kasimir és Karoline című előadásában. Ödön von Horváth a náci hatalomátvétel előtti pillanatokban játszódó darabja konkrét áthallások nélkül is áthallásos történet a feledni vágyó emberekről. Döntéshelyzetekről, emberi viszonyokról, udvari bolondságról is beszélgettünk a rendezővel.","shortLead":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház...","id":"20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ed692c-e7e9-4572-95f5-489b0ddf500f","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","timestamp":"2019. január. 15. 14:30","title":"Alföldi Róbert: „Hogy ki a királyunk, az tőlünk függ”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efea2ca8-66a2-461a-9d87-370cdd29e29a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök Csengersimánál lekapcsolták.","shortLead":"A rendőrök Csengersimánál lekapcsolták.","id":"20190116_Egy_autoszalliton_probalt_egy_lopott_Audit_atvinni_Romaniaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efea2ca8-66a2-461a-9d87-370cdd29e29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47148ce7-e8a0-400a-b4e8-8434b25a5dbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_Egy_autoszalliton_probalt_egy_lopott_Audit_atvinni_Romaniaba","timestamp":"2019. január. 16. 16:49","title":"Egy autószállítón próbált egy lopott Audit átvinni Romániába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d29503-671d-424f-ab17-236697f3a2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte mágnesként vonzza most a Maine állambeli Presumpscot folyó a helyieket és a kíváncsiskodókat, ugyanis egy különleges, kör alakú jégdarab jelent meg rajta Westbrook városánál. ","shortLead":"Szinte mágnesként vonzza most a Maine állambeli Presumpscot folyó a helyieket és a kíváncsiskodókat, ugyanis...","id":"20190116_jegkorong_jegtomb_maine_presumpscot_folyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04d29503-671d-424f-ab17-236697f3a2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdd7a2f-3505-428f-8eaf-a0fce52d7374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_jegkorong_jegtomb_maine_presumpscot_folyo","timestamp":"2019. január. 16. 17:03","title":"Hatalmas jégkorong alakult ki egy amerikai folyó közepén, és folyamatosan pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]