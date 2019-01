Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester beterjesztette az erről szóló javaslatot. ","shortLead":"A főpolgármester beterjesztette az erről szóló javaslatot. ","id":"20190118_Tarlos_lepett_jovo_szerdan_meneszthetik_a_BKK_vezerigazgatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2e8dc5-9214-486a-8574-dcb3cede0893","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Tarlos_lepett_jovo_szerdan_meneszthetik_a_BKK_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. január. 18. 06:24","title":"Tarlós lépett, jövő szerdán meneszthetik a BKK vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fbe558-0d5c-48b5-ae13-1d255bf1e251","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Adamowicz koporsóját Gdanskon átvonulva vitték a gótikus Szűz Mária-templomba. ","shortLead":"Adamowicz koporsóját Gdanskon átvonulva vitték a gótikus Szűz Mária-templomba. ","id":"20190118_Fotok_Tobb_ezren_kisertek_a_meggyilkolt_lengyel_polgarmester_koporsojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27fbe558-0d5c-48b5-ae13-1d255bf1e251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cdaa31-0b88-464c-a280-5f32ebaa6c9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Fotok_Tobb_ezren_kisertek_a_meggyilkolt_lengyel_polgarmester_koporsojat","timestamp":"2019. január. 18. 20:12","title":"Fotók: Több ezren kísérték a meggyilkolt lengyel polgármester koporsóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol kézilabda-válogatott pénteki edzésén ledőlt a kölni pálya szélén található hirdetőfal, ketten is megsérültek.","shortLead":"A spanyol kézilabda-válogatott pénteki edzésén ledőlt a kölni pálya szélén található hirdetőfal, ketten is megsérültek.","id":"20190119_Bizarr_baleset_miatt_kaphat_eselyt_Sterbik_Arpad_a_szereplesre_a_kezilabda_veben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b55918-2096-4f1a-8d65-160e0b63ed81","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Bizarr_baleset_miatt_kaphat_eselyt_Sterbik_Arpad_a_szereplesre_a_kezilabda_veben","timestamp":"2019. január. 19. 10:37","title":"Bizarr baleset miatt kaphat esélyt Sterbik Árpád a szereplésre a kézilabda vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff853dbb-388e-4999-b86e-eae80c2d6a45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sterbik Árpádot, a Telekom Veszprém kapusát becserélte keretébe az Európa-bajnoki címvédő spanyol férfi kézilabda-válogatott a német-dán közös rendezésű világbajnokság középdöntőjének első, szombati játéknapja előtt.","shortLead":"Sterbik Árpádot, a Telekom Veszprém kapusát becserélte keretébe az Európa-bajnoki címvédő spanyol férfi...","id":"20190119_Megkapta_a_spanyol_behivot_Sterbik_Arpad_aki_mar_bizonyitott_bravuros_beugrokent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff853dbb-388e-4999-b86e-eae80c2d6a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c2fb8d-0d7c-4cbb-9344-08525075818b","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Megkapta_a_spanyol_behivot_Sterbik_Arpad_aki_mar_bizonyitott_bravuros_beugrokent","timestamp":"2019. január. 19. 11:25","title":"Megkapta a spanyol behívót Sterbik Árpád, aki már bizonyított bravúros beugróként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint hatezren lakják. A helyi önkormányzat egyeurós házakkal akarja visszacsábítani az embereket a faluba.","shortLead":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint...","id":"20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c71e31-0133-430b-9c54-f3e4ce4bc042","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","timestamp":"2019. január. 18. 11:33","title":"Most Szicíliában vehet egy kávé áráért házat, de teljesítenie kell hozzá egy feltételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi kapcsolatok építésére írt ki pályázatot az EU, Hadházy Ákos szerint pontosan ugyanazt a szöveget adták be többen is.","shortLead":"Nemzetközi kapcsolatok építésére írt ki pályázatot az EU, Hadházy Ákos szerint pontosan ugyanazt a szöveget adták be...","id":"20190117_Szorol_szora_megegyezo_palyazatokkal_nyertek_unios_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cbd860-4bc2-4d5c-b3e9-80e36e7d115d","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Szorol_szora_megegyezo_palyazatokkal_nyertek_unios_penzt","timestamp":"2019. január. 17. 19:57","title":"Hadházy: Szóról szóra megegyező pályázatokkal nyertek uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Juliette Binoche vezette zsűrinek 17 alkotás közül kell kiválasztania a legjobbat a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválján. ","shortLead":"Az Oscar-díjas Juliette Binoche vezette zsűrinek 17 alkotás közül kell kiválasztania a legjobbat a világ legnagyobb...","id":"20190118_Lesz_kiert_izgulni__osszeallt_a_69_Berlinale_versenyprogramja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f007271c-6595-4646-a565-2380f47aee87","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Lesz_kiert_izgulni__osszeallt_a_69_Berlinale_versenyprogramja","timestamp":"2019. január. 18. 09:12","title":"Lesz kiért izgulni – összeállt a 69. Berlinale versenyprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c2d72d-b650-4088-8bee-36a6a2afaa8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász kétéves kihagyás után tavasszal ismét versenyezhet.","shortLead":"Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász kétéves kihagyás után tavasszal ismét versenyezhet.","id":"20190118_berki_krisztian_tornasz_visszateres_verseny_olimpiai_bajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c2d72d-b650-4088-8bee-36a6a2afaa8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b9cd7b-5ae4-4e24-a6ee-4e5595613196","keywords":null,"link":"/sport/20190118_berki_krisztian_tornasz_visszateres_verseny_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. január. 18. 12:28","title":"Visszatér Berki Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]