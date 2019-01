Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee042448-1a14-4316-8a3b-e67182059826","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nappal utánuk két férfi is megrongálta a kőkereszteket. ","shortLead":"Két nappal utánuk két férfi is megrongálta a kőkereszteket. ","id":"20190122_Video_Setalo_par_torte_le_brahibol_a_Margit_hid_kokeresztjeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee042448-1a14-4316-8a3b-e67182059826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8b762e-569e-4402-b42f-04015bb34f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Video_Setalo_par_torte_le_brahibol_a_Margit_hid_kokeresztjeit","timestamp":"2019. január. 22. 15:10","title":"Videó: Sétáló pár törte le brahiból a Margit híd kőkeresztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70a7aa5-efab-4811-89b0-0b5daa5df5d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szaturnusz gyűrűi, melyek a Naprendszer legkülönlegesebb látványosságai közé tartoznak, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) kutatói szerint nagyon fiatalok: 10-100 millió évesek lehetnek. Eközben maga a Szaturnusz a Naprendszer többi bolygójához hasonlóan 4,5 milliárd éves, tehát a gyűrűk kialakulása a Naprendszer történetében „a tegnapi napnak számít”.","shortLead":"A Szaturnusz gyűrűi, melyek a Naprendszer legkülönlegesebb látványosságai közé tartoznak, az amerikai űrkutatási...","id":"20190121_nagyon_fiatalok_a_szaturnusz_gyurui_kor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d70a7aa5-efab-4811-89b0-0b5daa5df5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58083998-36b0-4cbd-959e-96e88aaa1bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_nagyon_fiatalok_a_szaturnusz_gyurui_kor","timestamp":"2019. január. 21. 07:02","title":"100 millió éves titok derült ki a Szaturnusz gyűrűiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","shortLead":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","id":"20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d68a7a-d6e7-4032-869d-a88914004169","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","timestamp":"2019. január. 21. 08:58","title":"Több mint négyszázszor kellett szervizeli a szupertraffipaxokat tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A legtöbb iparágban javul a cégek fizetési hajlandósága, de az építőiparban kimondottan sok az extrém csúszás a céges számlákkal.","shortLead":"A legtöbb iparágban javul a cégek fizetési hajlandósága, de az építőiparban kimondottan sok az extrém csúszás a céges...","id":"20190121_Nem_eleg_hogy_dragul_az_epitoipar_a_szamlakkal_is_egyre_tobben_csusznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f494bff-1dd9-4e05-a741-21eabfa7b06b","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Nem_eleg_hogy_dragul_az_epitoipar_a_szamlakkal_is_egyre_tobben_csusznak","timestamp":"2019. január. 21. 10:13","title":"Nem elég, hogy drágul az építőipar, a számlákkal is egyre többen csúsznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évtizedük sincs már hátra a tigriseknek, ha nem cselekszünk gyorsan – állítja a vadállatokért küzdő brit Born Free alapítvány vezetője.","shortLead":"Egy évtizedük sincs már hátra a tigriseknek, ha nem cselekszünk gyorsan – állítja a vadállatokért küzdő brit Born Free...","id":"20190122_panthera_tigris_kihalasa_born_free","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d04d84-1017-483a-b13e-be93ba9054cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_panthera_tigris_kihalasa_born_free","timestamp":"2019. január. 22. 08:03","title":"Megtörténhet az elképzelhetetlen: néhány éven belül kihalhatnak a tigrisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szennyvizekben lévő mikroműanyagok több mint 60 százalékát el lehet távolítani – derült ki a Kínai Tudományos Akadémia (CAS) kutatóinak tanulmányából.","shortLead":"A szennyvizekben lévő mikroműanyagok több mint 60 százalékát el lehet távolítani – derült ki a Kínai Tudományos...","id":"20190120_mikromuanyag_eltavolitasa_szennyviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb03d2a-e55d-465c-b374-f0bb086ae168","keywords":null,"link":"/tudomany/20190120_mikromuanyag_eltavolitasa_szennyviz","timestamp":"2019. január. 20. 20:03","title":"Jó hír: „ki lehet mosni” a szennyvízből a mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kezdődnek az átalakítások a jobboldali médiaalapítványnál, elsőként a hírigazgatóságok munkáját hangolják össze.","shortLead":"Kezdődnek az átalakítások a jobboldali médiaalapítványnál, elsőként a hírigazgatóságok munkáját hangolják össze.","id":"20190122_Osszehangoljak_az_Echo_TV_es_a_Hir_TV_hirgyartasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e19591-f323-4bd9-9792-d20f18cf8ba2","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Osszehangoljak_az_Echo_TV_es_a_Hir_TV_hirgyartasat","timestamp":"2019. január. 22. 10:47","title":"Összehangolják az Echo Tv és a Hír Tv hírgyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű amerikai rappert Franciaországban vették őrizetbe két társával. ","shortLead":"A világhírű amerikai rappert Franciaországban vették őrizetbe két társával. ","id":"20190122_Nemi_eroszak_vadja_miatt_letartoztattak_Chris_Brownt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f71e6d-b6fe-4001-b8a7-76d275057261","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Nemi_eroszak_vadja_miatt_letartoztattak_Chris_Brownt","timestamp":"2019. január. 22. 14:29","title":"Nemi erőszak vádja miatt letartóztatták Chris Brownt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]