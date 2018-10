Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pilóta komoly gyakorlattal rendelkezett, a szintén pilóta barátnője is a gépen volt. ","shortLead":"A pilóta komoly gyakorlattal rendelkezett, a szintén pilóta barátnője is a gépen volt. ","id":"20181029_Kiderult_kik_voltak_a_Leicester_City_tulajdonosanak_lezuhant_helikopteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17728f23-6b08-4f54-aa4c-6f2e200bbf0f","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Kiderult_kik_voltak_a_Leicester_City_tulajdonosanak_lezuhant_helikopteren","timestamp":"2018. október. 29. 11:01","title":"Kiderült, kik voltak a Leicester City tulajdonosának lezuhant helikopterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c807a24c-d5a0-4e58-a0a5-77a2a439009d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja valakik átneveztek két megállót, és kiírták: Szabolcs visszavár! A rendőrök már kihallgatást is tartottak az ügyben. ","shortLead":"Néhány napja valakik átneveztek két megállót, és kiírták: Szabolcs visszavár! A rendőrök már kihallgatást is tartottak...","id":"20181029_felcsut_kisvasut_megallo_atnevezes_ketfarku_kutya_part_rendorseg_kihallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c807a24c-d5a0-4e58-a0a5-77a2a439009d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44364e3-c445-45d3-97e7-7d7654886940","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_felcsut_kisvasut_megallo_atnevezes_ketfarku_kutya_part_rendorseg_kihallgatas","timestamp":"2018. október. 29. 15:40","title":"Lecsapott a rendőrség a felcsúti kisvasút megtrollkodóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6691e00-0ef1-4417-8289-981d508d2109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181028_Vajna_Timea_kitorolte_a_maganrepulos_posztjanak_velejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6691e00-0ef1-4417-8289-981d508d2109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb982d20-7f78-4b32-990d-28a5cc3fc0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Vajna_Timea_kitorolte_a_maganrepulos_posztjanak_velejet","timestamp":"2018. október. 28. 13:42","title":"Vajna Tímea kitörölte a magánrepülős posztjának velejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI szerint jövőre visszaesik a gazdasági növekedés. ","shortLead":"A GKI szerint jövőre visszaesik a gazdasági növekedés. ","id":"20181029_Nem_szamit_sok_jora_jovore_a_GKI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7529d5-7e42-44f7-baca-77e14e9d23e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Nem_szamit_sok_jora_jovore_a_GKI","timestamp":"2018. október. 29. 09:05","title":"Nem számít sok jóra jövőre a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pedofilokat viszont kizárná, és megtanulna a fiatalok nyelvén.","shortLead":"A pedofilokat viszont kizárná, és megtanulna a fiatalok nyelvén.","id":"20181028_Ferenc_a_melegeket_is_bevonna_az_egyhazi_eletbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f12b2cd-2dbc-4ea8-9dee-0254d463b75f","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Ferenc_a_melegeket_is_bevonna_az_egyhazi_eletbe","timestamp":"2018. október. 28. 16:17","title":"Ferenc a melegeket is bevonná az egyházi életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Harminc éve így megyek, jövő héten is így megyek, azután is így fogok menni” – mondta Orbán Viktor, amikor az ő magánrepülőzéséről kérdezték.","shortLead":"“Harminc éve így megyek, jövő héten is így megyek, azután is így fogok menni” – mondta Orbán Viktor, amikor az ő...","id":"20181028_Vajna_Timea_magangeppel_vitte_a_macskajat_Amerikaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870d79bf-cca5-434c-bda3-ab439262fdb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Vajna_Timea_magangeppel_vitte_a_macskajat_Amerikaba","timestamp":"2018. október. 28. 06:50","title":"Vajna Tímea magángéppel vitte a macskáját Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Zöldek és az SPD majdhogynem ugyanannyi voksot kapott, a CDU eddigi partnerével, a Zöldekkel alakít majd tartományi kormányt. ","shortLead":"A Zöldek és az SPD majdhogynem ugyanannyi voksot kapott, a CDU eddigi partnerével, a Zöldekkel alakít majd tartományi...","id":"20181029_Vegleges_gyengen_de_azert_a_CDU_nyerte_a_hesseni_valasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b32a12-377f-4800-953a-7db604d76559","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Vegleges_gyengen_de_azert_a_CDU_nyerte_a_hesseni_valasztast","timestamp":"2018. október. 29. 08:33","title":"Végleges: gyengén, de azért a CDU nyerte a hesseni választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b6f49e-e708-45a9-afa8-c061754b128e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hornung Ágnest váltja.","shortLead":"Hornung Ágnest váltja.","id":"20181029_A_maganszferabol_erkezik_a_PMbe_az_uj_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b6f49e-e708-45a9-afa8-c061754b128e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4a54eb-91f0-4b52-aaa2-a900c6c2123e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_A_maganszferabol_erkezik_a_PMbe_az_uj_allamtitkar","timestamp":"2018. október. 29. 11:55","title":"A magánszférából érkezik a PM-be az új államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]