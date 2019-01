Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d81ca6f-ac41-4aec-9c96-f8945275ce2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És a híres IC+ kocsik is megtalálhatók lesznek a Miskolcról, Szombathelyről és Budapestről Erdélybe tartó vonaton.","shortLead":"És a híres IC+ kocsik is megtalálhatók lesznek a Miskolcról, Szombathelyről és Budapestről Erdélybe tartó vonaton.","id":"20190124_10_vagonos_zarandokvonat_indul_a_csiksomlyoi_papai_misere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d81ca6f-ac41-4aec-9c96-f8945275ce2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0babccae-1063-404c-835c-69750e3ee418","keywords":null,"link":"/elet/20190124_10_vagonos_zarandokvonat_indul_a_csiksomlyoi_papai_misere","timestamp":"2019. január. 24. 15:23","title":"Zarándokvonat indul Magyarországról Ferenc pápa csíksomlyói miséjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit szellőztette meg egy olasz lap. Nullákból nem lesz hiány. ","shortLead":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit...","id":"20190123_samsung_galaxy_s10_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef046ac-11d6-49c9-bc2e-6bf7d5785deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_galaxy_s10_arak","timestamp":"2019. január. 23. 16:33","title":"Mennyi?! 500 ezer forintnál is többe kerülhet a legdrágább Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ammar Ramadan a Juventusban nevelkedett.","shortLead":"Ammar Ramadan a Juventusban nevelkedett.","id":"20190124_Szir_legiost_igazolt_a_Fradi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba097743-9052-426e-a7e3-b457ca6d2a55","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Szir_legiost_igazolt_a_Fradi","timestamp":"2019. január. 24. 14:31","title":"Szír légióst igazolt a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc903533-49f1-4207-b013-b795a182eaa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István az e-jegy-botrány miatt menesztette az eddigi vezetőt, Dabóczi Kálmánt. ","shortLead":"Tarlós István az e-jegy-botrány miatt menesztette az eddigi vezetőt, Dabóczi Kálmánt. ","id":"20190123_Megvan_a_BKK_uj_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc903533-49f1-4207-b013-b795a182eaa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9ecfd2-5f0b-4e67-81c1-d0a1b90e5b87","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Megvan_a_BKK_uj_vezetoje","timestamp":"2019. január. 23. 12:55","title":"Megvan a BKK új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befe107b-a2cd-4b4e-9bfc-ca6755658740","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harmadik alkalommal keresték az ország legjobb kisüzemi söreit pallérozott sörisszák és szakmabeliek. Nyugodtan kezdhetjük az évet, immáron ki is hirdették, hol főzték 2018-ban a dobogós befutókat.","shortLead":"Harmadik alkalommal keresték az ország legjobb kisüzemi söreit pallérozott sörisszák és szakmabeliek. Nyugodtan...","id":"20190123_Orszag_sore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=befe107b-a2cd-4b4e-9bfc-ca6755658740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670ebe48-3934-4eca-ab51-3448fe1c7b9c","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Orszag_sore","timestamp":"2019. január. 23. 18:32","title":"Az Ország Söre – Szentesen és Budapesten készült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Keményen betámadta a briteket a Guy Verhofstadt vezette irányítócsoport.","shortLead":"Keményen betámadta a briteket a Guy Verhofstadt vezette irányítócsoport.","id":"20190124_Brexit_A_brit_parlament_utan_az_EP_is_bekemenyit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f914bdc-d11c-48e5-aad2-0ba35b9ae111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Brexit_A_brit_parlament_utan_az_EP_is_bekemenyit","timestamp":"2019. január. 24. 15:59","title":"Brexit: A brit parlament után az EP is bekeményít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos probléma az elektronikus szemét, melyből egy új tanulmány szerint évente legalább 50 millió tonna keletkezik. ","shortLead":"Súlyos probléma az elektronikus szemét, melyből egy új tanulmány szerint évente legalább 50 millió tonna keletkezik. ","id":"20190125_elektronikus_hulladek_e_szemet_davosi_villaggazdasagi_forum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a0cb69-7290-4161-9ad0-17436140cba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_elektronikus_hulladek_e_szemet_davosi_villaggazdasagi_forum","timestamp":"2019. január. 25. 06:03","title":"Hát, ez remek: már az e-szemét miatt sem lehet nyugtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utasítást adott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó következő csúcstalálkozó előkészítésére - jelentette a KCNA észak-koreai állami hírügynökség csütörtökön.","shortLead":"Utasítást adott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó következő csúcstalálkozó...","id":"20190125_Kim_Dzsongun_parancsba_adta_az_ujabb_Trumptalalkozo_elokesziteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f324866e-30ce-48f6-b745-3e96d3d39e59","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Kim_Dzsongun_parancsba_adta_az_ujabb_Trumptalalkozo_elokesziteset","timestamp":"2019. január. 25. 05:19","title":"Kim Dzsongun parancsba adta az újabb Trump-találkozó előkészítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]