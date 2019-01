Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezután elvileg nehezebb is lesz majd ellopni. ","shortLead":"Ezután elvileg nehezebb is lesz majd ellopni. ","id":"20190128_Visszakerult_a_minitank_a_rakpartra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f320c543-16db-41bd-8883-756f38accd5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Visszakerult_a_minitank_a_rakpartra","timestamp":"2019. január. 28. 09:05","title":"Visszakerült a minitank a rakpartra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3738a551-3bd3-4d72-81ce-19bae767f0dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tizedik lett a világbajnokságon, így csak hatalmas szerencsével juthat ki az olimpiai selejtezőtornára a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelynek társ-szövetségikapitánya, Vladan Matics a DIGI Sport Reggeli Start című műsorának vendége volt. A szakvezető – aki Csoknyai Istvánnal együtt irányította a csapatot – kemény véleményt mondott a kézilabdázás magyarországi helyzetéről.\r

","shortLead":"Tizedik lett a világbajnokságon, így csak hatalmas szerencsével juthat ki az olimpiai selejtezőtornára a magyar férfi...","id":"20190128_kezilabda_vb_vladan_matics_csoknyai_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3738a551-3bd3-4d72-81ce-19bae767f0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bda073c-d547-4353-b875-71c8c5fc57b1","keywords":null,"link":"/sport/20190128_kezilabda_vb_vladan_matics_csoknyai_istvan","timestamp":"2019. január. 28. 21:30","title":"Kézilabda-kapitány: Ha el kell vinni a balhét, hát elviszem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök falat emelne a mexikói határra, hogy megállítsa a feketemunkásokat. Akiket a saját golfklubja is alkalmazott.","shortLead":"Az amerikai elnök falat emelne a mexikói határra, hogy megállítsa a feketemunkásokat. Akiket a saját golfklubja is...","id":"20190127_Kirugtak_a_be_nem_jelentett_migransokat_Trump_golfklubjabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086f34ad-1a55-49b9-84b4-7a58c696d86f","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Kirugtak_a_be_nem_jelentett_migransokat_Trump_golfklubjabol","timestamp":"2019. január. 27. 18:18","title":"Kirúgták a be nem jelentett migránsokat Trump golfklubjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Úgy véli, a szexuális nevelésnek tárgyilagosnak, ideológiai gyarmatosítás nélkülinek kell lennie.","shortLead":"Úgy véli, a szexuális nevelésnek tárgyilagosnak, ideológiai gyarmatosítás nélkülinek kell lennie.","id":"20190128_Ferenc_papa_szexualitas_ajandek_szexualis_neveles_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db95edc-4a27-4332-bb3a-b9d67aa0a77d","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Ferenc_papa_szexualitas_ajandek_szexualis_neveles_iskola","timestamp":"2019. január. 28. 18:28","title":"Ferenc pápa: A szexualitás Isten ajándéka, nem szörnyeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem terveznek.","shortLead":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem...","id":"20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff41660-3f16-4ef6-912b-335e1dc2b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","timestamp":"2019. január. 29. 12:49","title":"Válaszolt a Tesco: nem akarnak boltokat bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz üzemelte be, és a buherált beszerelés miatt mondta fel a szolgálatot. Amiből úgy lett országos ügy, hogy a Tv2 élőben kapcsolt a helyszínre, bulvárosan feltupírozva a fagyoskodó színész és feleségének nehézségeit, hiszen már \"zongorázni sem lehetett\" a kihűlt házban. A cég még aznap kiküldte szakemberét Oszterékhez, így már másnapra elhárították a hibát. Kár, hogy eleve nem a szervizt hívták, hanem a Tv2-őt - jegyezte meg az ok nélkül lejáratott gyártó.","shortLead":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz...","id":"20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a7e5e-b700-41cd-bdc5-c53f7e08e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","timestamp":"2019. január. 29. 14:01","title":"Slusszpoén: Buherálás miatt mehetett tönkre Oszterék cirkója, amiről a Tv2 élőben tudósított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a46bf5-1753-416d-aed2-1bb6fa5a99c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi történik, ha egyszer Carrie Bradshaw és Töki nem a szokásosat kérik? Totális káosz lesz. ","shortLead":"Mi történik, ha egyszer Carrie Bradshaw és Töki nem a szokásosat kérik? Totális káosz lesz. ","id":"20190129_A_Stella_Artois_megcsinalta_a_lehetetlent_osszegyurta_a_Szex_es_New_Yorkot_A_nagy_Lebowskival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7a46bf5-1753-416d-aed2-1bb6fa5a99c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2469687-9521-439c-b06a-03cf98c484e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_A_Stella_Artois_megcsinalta_a_lehetetlent_osszegyurta_a_Szex_es_New_Yorkot_A_nagy_Lebowskival","timestamp":"2019. január. 29. 10:05","title":"A Stella Artois megcsinálta a lehetetlent: összegyúrta a Szex és New Yorkot A nagy Lebowskival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt négy évben több évvel meghosszabbodott az az időszak, amelyet teljes spórolással kellene tölteni, hogy hitelmentesen tudjon valaki saját lakást vásárolni. Egy átlagos 22,5 millió forintos panel 8,5 évnyi nettó átlagfizetésből érhető el, míg téglaingatlan esetében 14 évre nyúlik ez az időszak. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben több évvel meghosszabbodott az az időszak, amelyet teljes spórolással kellene tölteni...","id":"20190129_A_penzugyben_dolgozok_kozel_5_evnyi_fizetesbol_tudnak_panellakast_venni_az_egeszsegugyben_dolgozoknak_ugyanehhez_13_ev_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bddbfe9-6d17-4aab-8f12-b0cfe766ee52","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190129_A_penzugyben_dolgozok_kozel_5_evnyi_fizetesbol_tudnak_panellakast_venni_az_egeszsegugyben_dolgozoknak_ugyanehhez_13_ev_kell","timestamp":"2019. január. 29. 10:34","title":"Az egészségügyben dolgozók 13 évnyi fizetésből tudnak panellakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]