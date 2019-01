Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül elvitte a sima hulladékot.","shortLead":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül...","id":"20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84be9c52-cc3a-4fd4-b778-c4499b963833","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","timestamp":"2019. január. 30. 17:33","title":"Rejtélyes szemétügy Pécsett: egy utcából karácsony óta nem viszik el a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak tavaly negyedmilliárd forintba került, hogy a kormányváró vendégei kényelemben időzhettek gépük indulásáig – derítette ki a HVG.","shortLead":"Csak tavaly negyedmilliárd forintba került, hogy a kormányváró vendégei kényelemben időzhettek gépük indulásáig –...","id":"20190130_250_millioba_kerult_hogy_a_kormany_tagjai_kenyelmesen_uthetik_el_az_idot_repules_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cddb6cf-45f8-48c8-b7cf-9a5171788b66","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_250_millioba_kerult_hogy_a_kormany_tagjai_kenyelmesen_uthetik_el_az_idot_repules_elott","timestamp":"2019. január. 30. 13:01","title":"250 millióba került, hogy a kormány tagjai kényelmesen üthetik el az időt repülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Fekete Péter kulturális államtitkárnak eddig nem sok szava volt az utóbbi évek két legfontosabb kultúrpolitikai válságához.","shortLead":"Fekete Péter kulturális államtitkárnak eddig nem sok szava volt az utóbbi évek két legfontosabb kultúrpolitikai...","id":"20190130_Meddig_sikerul_kibekkelnie_a_kulturalis_botranyokat_az_allamtitkarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4fec6b-b668-437e-975d-f23317b096e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Meddig_sikerul_kibekkelnie_a_kulturalis_botranyokat_az_allamtitkarnak","timestamp":"2019. január. 30. 10:57","title":"Meddig sikerül kibekkelnie a kulturális botrányokat az államtitkárnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz üzemelte be, és a buherált beszerelés miatt mondta fel a szolgálatot. Amiből úgy lett országos ügy, hogy a Tv2 élőben kapcsolt a helyszínre, bulvárosan feltupírozva a fagyoskodó színész és feleségének nehézségeit, hiszen már \"zongorázni sem lehetett\" a kihűlt házban. A cég még aznap kiküldte szakemberét Oszterékhez, így már másnapra elhárították a hibát. Kár, hogy eleve nem a szervizt hívták, hanem a Tv2-t - jegyezte meg az ok nélkül lejáratott gyártó.","shortLead":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz...","id":"20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a7e5e-b700-41cd-bdc5-c53f7e08e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","timestamp":"2019. január. 29. 14:01","title":"Slusszpoén: Buherálás miatt mehetett tönkre Oszterék cirkója, amiről a Tv2 élőben tudósított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c460fd-8927-49c1-a97b-0058e479372b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.","id":"20190129_Olcsobb_lesz_a_harkanyi_furdo_felujitasa_kemeny_ezer_forinttal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87c460fd-8927-49c1-a97b-0058e479372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538125c7-01d1-4a3d-b032-9d3216725dfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Olcsobb_lesz_a_harkanyi_furdo_felujitasa_kemeny_ezer_forinttal","timestamp":"2019. január. 29. 13:15","title":"Olcsóbb lesz a harkányi fürdő felújítása, kemény ezer forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ec0951-03cd-4cdb-ab04-08cba92cb40b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EFE spanyol hírügynökség kolumbiai riporterét és két francia újságírót letartóztattak, két chilei újságírót pedig kitoloncoltak a dél-amerikai országból. Nem kellett volna az elnöki palotát filmezniük.","shortLead":"Az EFE spanyol hírügynökség kolumbiai riporterét és két francia újságírót letartóztattak, két chilei újságírót pedig...","id":"20190131_Egy_ujsagiro_eltunt_Venezuelaban_kettot_letartoztattak_kettot_kitoloncoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45ec0951-03cd-4cdb-ab04-08cba92cb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d259be2a-3e41-4d88-8649-450439dc8e37","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Egy_ujsagiro_eltunt_Venezuelaban_kettot_letartoztattak_kettot_kitoloncoltak","timestamp":"2019. január. 31. 05:28","title":"Három újságírót letartóztattak Venezuelában, kettőt kitoloncoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb romániai egészségügyi szolgáltató.","shortLead":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb...","id":"20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8c45ab-db27-4799-8281-91f8e2cde71b","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","timestamp":"2019. január. 30. 11:35","title":"Olyan állapotban van a magyar egészségügy, hogy Románia legnagyobb magánszolgáltatója is felfigyelt a piaci résre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064fd060-9de2-414e-ab6f-3a23117553e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadosztályú csapat edzőjét öt hónapra el is tiltották ezért. ","shortLead":"A harmadosztályú csapat edzőjét öt hónapra el is tiltották ezért. ","id":"20190129_Video_Lefejelte_az_ellenfel_edzojet_a_Lucca_trenere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=064fd060-9de2-414e-ab6f-3a23117553e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180c58cd-18b3-4e22-b6d9-309e2ae18b0d","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Video_Lefejelte_az_ellenfel_edzojet_a_Lucca_trenere","timestamp":"2019. január. 29. 16:58","title":"Videó: Lefejelte az ellenfél edzőjét a Lucca trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]