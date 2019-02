Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki a rendőrség, akik beismerték tettüket. A fiatalok körömlakklemosóval átitatott szivacsot gyújtottak meg, már korábban tervezgették, hogy valamit felgyújtanak. Úgy gondolták, ez jó hecc lesz. \r

\r

","shortLead":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki...","id":"20190201_Szandekos_gyujtogatas_miatt_egett_ki_a_Karoli_kollegiuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effaa863-8b99-445f-8f58-70776accb76a","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szandekos_gyujtogatas_miatt_egett_ki_a_Karoli_kollegiuma","timestamp":"2019. február. 01. 13:29","title":"Szándékos gyújtogatás miatt égett ki a Károli kollégiuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f85a6f4-5634-4008-9da6-f1a99a0293ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Antony Cox egy amerikai magáncég megbízásából dolgozott Afrikában, s az volt a feladata, hogy kiképezze az al-Sabab nevű iszlamista csoport ellen harcoló katonákat. Viszont bekerült egy szomáliai börtönbe, ahol az Iszlám Államhoz közel álló cellatársai megtámadták őt. Cox túlélte a gyilkossági kísérletet, s most kórházban ápolják.","shortLead":"Antony Cox egy amerikai magáncég megbízásából dolgozott Afrikában, s az volt a feladata, hogy kiképezze az al-Sabab...","id":"20190201_Iszlamista_harcosok_egy_bortonben_atvagtak_egy_brit_kikepzo_torkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f85a6f4-5634-4008-9da6-f1a99a0293ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699616c4-0390-4ef5-a864-5d477027ca68","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Iszlamista_harcosok_egy_bortonben_atvagtak_egy_brit_kikepzo_torkat","timestamp":"2019. február. 01. 12:49","title":"Iszlamista harcosok egy börtönben átvágták egy brit kiképző torkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b6ee1b-8803-4639-97b4-e33bb6ac01f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Remélem legközelebb sikerül meghalnod, a Rossz versek, a Napszállta, és az Aranyélet is kapott díjat.","shortLead":"A Remélem legközelebb sikerül meghalnod, a Rossz versek, a Napszállta, és az Aranyélet is kapott díjat.","id":"20190201_Ezek_a_tavalyi_filmek_kaptak_a_Magyar_Filmkritikusok_dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b6ee1b-8803-4639-97b4-e33bb6ac01f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c862ad-6d61-49bf-8361-84e9d0b4f95a","keywords":null,"link":"/kultura/20190201_Ezek_a_tavalyi_filmek_kaptak_a_Magyar_Filmkritikusok_dijat","timestamp":"2019. február. 01. 17:20","title":"Ezek a tavalyi filmek kapták a Magyar Filmkritikusok díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8868cb-18a9-48a0-9c9a-2eaa6cb1c8aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul azt is írták, hogy soha nem is terveztek átköltözni, pedig szándéknyilatkozatot is aláírtak erről, és Polt Péter is elmagyarázta, hogy ez miért lesz jó.","shortLead":"Ráadásul azt is írták, hogy soha nem is terveztek átköltözni, pedig szándéknyilatkozatot is aláírtak erről, és Polt...","id":"20190201_Megsem_koltoznek_Polt_Peterek_a_bezart_Neprajzi_Muzeum_helyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8868cb-18a9-48a0-9c9a-2eaa6cb1c8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f949875d-1bdd-4d29-b789-1f0ab9b7c503","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Megsem_koltoznek_Polt_Peterek_a_bezart_Neprajzi_Muzeum_helyere","timestamp":"2019. február. 01. 18:46","title":"Mégsem költöznek Polt Péterék a bezárt Néprajzi Múzeum épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csúcsra járatott építőipar betegségeire kínál gyógymódot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely a napokban küldte meg a szaktárcának azt a tervezetet, mely német minta alapján húzná ki a bajból a szektort.","shortLead":"A csúcsra járatott építőipar betegségeire kínál gyógymódot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely...","id":"20190201_Hattyudalat_enekli_az_epitoipar_a_szaktarcan_mulik_hogy_lehuzzake_ra_a_fuggonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7af32-227b-4036-b8ef-279d4db06384","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Hattyudalat_enekli_az_epitoipar_a_szaktarcan_mulik_hogy_lehuzzake_ra_a_fuggonyt","timestamp":"2019. február. 01. 12:15","title":"Hattyúdalát énekli az építőipar, a szaktárcán múlik, hogy lehúzzák-e rá a függönyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi-új lap névváltását a G-nap évfordulójára időzítették.","shortLead":"A régi-új lap névváltását a G-nap évfordulójára időzítették.","id":"20190202_Hivatalos_Magyar_Nemzet_lesz_a_Magyar_Idokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d952cfc7-dbe0-4efc-b275-8d17ae2e1764","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Hivatalos_Magyar_Nemzet_lesz_a_Magyar_Idokbol","timestamp":"2019. február. 02. 13:23","title":"Hivatalos: Magyar Nemzet lesz a Magyar Időkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"Varga Júlia","category":"gazdasag","description":"A jelenleg folyó technológia robbanás leginkább a közepes jövedelmű államokban, így Magyarországon veszélyezteti a foglalkoztatást. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, elsősorban az oktatási rendszert kellene átalakítani. ","shortLead":"A jelenleg folyó technológia robbanás leginkább a közepes jövedelmű államokban, így Magyarországon veszélyezteti...","id":"20190202_Tanulni_kene_de_kepesek_vagyunke_jol_tanitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7047ac8-9a23-461c-9de2-031e19a7051e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Tanulni_kene_de_kepesek_vagyunke_jol_tanitani","timestamp":"2019. február. 02. 20:40","title":"Tanulni kéne, de képesek vagyunk-e jól tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09106de7-458d-4447-a781-1a3884af3376","c_author":"Schein Gábor","category":"velemeny","description":"Viszontválasz Gerő Andrásnak Füst Milán ügyében.","shortLead":"Viszontválasz Gerő Andrásnak Füst Milán ügyében.","id":"20190202_szellemi_zullottsegrol_gero_fust_milan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09106de7-458d-4447-a781-1a3884af3376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2f06b3-324c-4f92-a6d9-ae8293714d7f","keywords":null,"link":"/velemeny/20190202_szellemi_zullottsegrol_gero_fust_milan","timestamp":"2019. február. 02. 09:45","title":"A szellemi züllöttségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]