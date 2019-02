Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24ae9ca0-3f50-4c18-8906-5fcea194be3e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csoportos keresetet nyújtottak be.","shortLead":"Csoportos keresetet nyújtottak be.","id":"20190202_Szazezrek_perelnek_a_Volkswagent_a_dizelbotrany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24ae9ca0-3f50-4c18-8906-5fcea194be3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c301bb5-da3b-4a57-be2f-6df7e9008a04","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Szazezrek_perelnek_a_Volkswagent_a_dizelbotrany_miatt","timestamp":"2019. február. 02. 16:09","title":"Százezrek perelnék a Volkswagent a dízelbotrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves Varga Flórát keresi a rendőrség, segítsen megtalálni.","shortLead":"A 22 éves Varga Flórát keresi a rendőrség, segítsen megtalálni.","id":"20190201_Marciusban_tunt_el_ez_a_lenti_lany_meg_mindig_keresi_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9e8a5c-08cb-49fa-8d45-cb368c77d063","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Marciusban_tunt_el_ez_a_lenti_lany_meg_mindig_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 01. 15:26","title":"Márciusban tűnt el ez a lenti lány, még mindig keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összefogásról beszéltek.","shortLead":"Összefogásról beszéltek.","id":"20190202_Az_LMP_tarselnoke_is_ott_volt_a_Jobbik_kongresszusan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51da49d7-d4d7-494e-b558-9bba7bffaf76","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Az_LMP_tarselnoke_is_ott_volt_a_Jobbik_kongresszusan","timestamp":"2019. február. 02. 20:59","title":"Az LMP társelnöke is ott volt a Jobbik kongresszusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos megint vett valamit, amiről korábban is sejteni lehetett, hogy köze van hozzá. Ő a központi figurája az efféle színvallásoknak.","shortLead":"A felcsúti milliárdos megint vett valamit, amiről korábban is sejteni lehetett, hogy köze van hozzá. Ő a központi...","id":"201905__oligarchak_egymas_kozt__cegvilag__meszaros_lorinc__coming_out","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b4d99f-4e3a-47ef-af0d-f05678598cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/201905__oligarchak_egymas_kozt__cegvilag__meszaros_lorinc__coming_out","timestamp":"2019. február. 02. 12:30","title":"Coming out: nap mint nap új dolgok derülnek ki a NER-bárókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046a1346-abc4-43da-a92f-c19ec9e9804a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy traktornak és ekéinek ütközött péntek este egy autós a 13-as úton. A katasztrófavédelem döbbenetes fotókat közölt a balesetről. ","shortLead":"Egy traktornak és ekéinek ütközött péntek este egy autós a 13-as úton. A katasztrófavédelem döbbenetes fotókat közölt...","id":"20190201_rafutasos_baleset_eke_traktor_kisteherauto_13_as_fout_kisigmand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046a1346-abc4-43da-a92f-c19ec9e9804a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eece1520-3faf-4ede-b0da-226530ec5424","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_rafutasos_baleset_eke_traktor_kisteherauto_13_as_fout_kisigmand","timestamp":"2019. február. 01. 19:12","title":"Kisebb csoda, hogy ezt a balesetet sérülés nélkül úszta meg a sofőr - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7849d35e-7851-4a33-86a4-dacb5c1c2839","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190203_Sok_emlekezetes_foto_keszult_az_amerikai_hidegrol_de_ez_mindent_visz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7849d35e-7851-4a33-86a4-dacb5c1c2839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a2738-fe79-4f47-9d2c-35aa6f39a89a","keywords":null,"link":"/elet/20190203_Sok_emlekezetes_foto_keszult_az_amerikai_hidegrol_de_ez_mindent_visz","timestamp":"2019. február. 03. 09:25","title":"Sok emlékezetes fotó készült az amerikai hidegről, de ez mindent visz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcab81c3-8510-464f-818b-882e10fb2def","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Az idei MÜPA-maraton a két legnagyobb impresszionistának mondott zeneszerzőé, akik egyaránt utálták, ha leimpresszionistázták őket. Claude Debussy és Maurice Ravel rivalizáltak, hatottak egymásra, figyelték, csodálták, motiválták egymást. Hogy hatnak ma a korabeli botrányok?","shortLead":"Az idei MÜPA-maraton a két legnagyobb impresszionistának mondott zeneszerzőé, akik egyaránt utálták, ha...","id":"20190129_A_fel_eletuk_azzal_telt_hogy_kiszabaditsak_magukat_egymas_arnyekabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcab81c3-8510-464f-818b-882e10fb2def&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34669714-ad10-42f1-bc9c-3b4ed672ab2f","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_A_fel_eletuk_azzal_telt_hogy_kiszabaditsak_magukat_egymas_arnyekabol","timestamp":"2019. február. 01. 14:05","title":"A fél életük azzal telt, hogy kiszabadítsák magukat egymás árnyékából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szaharai por érheti el az országot.","shortLead":"Szaharai por érheti el az országot.","id":"20190203_szaharai_por_automosas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60763450-ebc0-42e0-bbe0-38284aad6493","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_szaharai_por_automosas","timestamp":"2019. február. 03. 10:26","title":"Simán nézhet ki ma így az autója, nem érdemes mosóba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]