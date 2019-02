Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten szárazabb idő, a következő napokban kisebb lehűlés várható, néhol csak 2-3 fokig melegszik a levegő, de vasárnap ismét lehet 10 fokos meleg.","shortLead":"A jövő héten szárazabb idő, a következő napokban kisebb lehűlés várható, néhol csak 2-3 fokig melegszik a levegő, de...","id":"20190203_A_jovo_het_szarazabb_ido_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f02f31c-cab2-4021-96d4-c8311c1609ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_A_jovo_het_szarazabb_ido_lesz","timestamp":"2019. február. 03. 14:22","title":"A jövő héten szárazabb idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a magyar sajtóviszonyok demokratikusabbak, mint sok nyugati országban.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a magyar sajtóviszonyok demokratikusabbak, mint sok nyugati országban.","id":"20190202_Szajer_Jozsef_Magyarorszagon_nincs_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6548276d-97d2-4a04-a91c-8c053abe4d79","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Szajer_Jozsef_Magyarorszagon_nincs_cenzura","timestamp":"2019. február. 02. 17:35","title":"Szájer József: Magyarországon nincs cenzúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szaharai por érheti el az országot.","shortLead":"Szaharai por érheti el az országot.","id":"20190203_szaharai_por_automosas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60763450-ebc0-42e0-bbe0-38284aad6493","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_szaharai_por_automosas","timestamp":"2019. február. 03. 10:26","title":"Simán nézhet ki ma így az autója, nem érdemes mosóba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új Facebook-csoportot hoztak létre Újratervezés néven.","shortLead":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új...","id":"20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda1d765-75a5-4b61-a9be-acb854d1bd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 04. 09:31","title":"Összeálltak az orvosok: biztonságos munkavégzést, méltó körülményeket szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf384e1-cb35-49bb-b21d-2febd8c438d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei almárkája egy olyan okosórát készített, amely a kínai nagyvállalat Watch GT órájának picit visszafogottabb, ám stílus tekintetében annál talán jobban is sikerült változata.","shortLead":"A Huawei almárkája egy olyan okosórát készített, amely a kínai nagyvállalat Watch GT órájának picit visszafogottabb, ám...","id":"20190203_honor_watch_magic_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaf384e1-cb35-49bb-b21d-2febd8c438d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9921cfc8-1256-4933-a6ff-fafed36b91d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_honor_watch_magic_okosora","timestamp":"2019. február. 03. 08:03","title":"Megjött a Honor okosórája, amit elég hetente egyszer feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21546e02-51f3-43ff-b876-fc3f59ab4730","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik helyen álló Internazionale nagy meglepetésre kikapott hazai pályán a kiesés ellen küzdő Bolognától az olasz labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"A harmadik helyen álló Internazionale nagy meglepetésre kikapott hazai pályán a kiesés ellen küzdő Bolognától az olasz...","id":"20190203_Bombameglepetes_Milanoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21546e02-51f3-43ff-b876-fc3f59ab4730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23829a3-f0b5-4d46-afd0-0409c3f3058c","keywords":null,"link":"/sport/20190203_Bombameglepetes_Milanoban","timestamp":"2019. február. 03. 21:39","title":"Bombameglepetés Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt a hivatalban lévő elnök javasolta.","shortLead":"Ezt a hivatalban lévő elnök javasolta.","id":"20190202_Elorehozott_parlamenti_valasztasokat_tarthatnak_Venezuelaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a6ba3b-77e3-42b1-8c0f-1d4a6d030c88","keywords":null,"link":"/vilag/20190202_Elorehozott_parlamenti_valasztasokat_tarthatnak_Venezuelaban","timestamp":"2019. február. 02. 20:19","title":"Előrehozott parlamenti választásokat tarthatnak Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8375cdf1-89cb-4f59-bce0-364d9f518ac8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyerekek maradnak, csak arra ösztönzik a nevelőszülőket, hogy saját otthonaikban maradjanak, így fokozatosan eladják az ingatlanokat. Azért kellett így dönteniük, mert az anyaalapítvány más régiókra csoportosítja át a forrásait. Az ÁGOTA, a szintén állami gondoskodásban élő gyermekeket támogató alapítvány pedig állami pénzből telket vásárolt.","shortLead":"A gyerekek maradnak, csak arra ösztönzik a nevelőszülőket, hogy saját otthonaikban maradjanak, így fokozatosan eladják...","id":"20190203_Eladja_aprankent_az_ingatlanjait_az_SOS_Gyermekfalu_Alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8375cdf1-89cb-4f59-bce0-364d9f518ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11cbfbf-8eb8-4ed1-bb95-b8af7821a70a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_Eladja_aprankent_az_ingatlanjait_az_SOS_Gyermekfalu_Alapitvany","timestamp":"2019. február. 03. 09:51","title":"Eladja apránként az ingatlanjait az SOS Gyermekfalu Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]