[{"available":true,"c_guid":"5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csitul a FaceTime-botrány: egy kanadai ügyvédi iroda most csoportos pert indít az Apple ellen, rengeteg potenciális ügyfelet képviselve.","shortLead":"Nem csitul a FaceTime-botrány: egy kanadai ügyvédi iroda most csoportos pert indít az Apple ellen, rengeteg potenciális...","id":"20190203_class_action_csoportos_per_az_apple_ellen_a_facetime_hiba_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f37537d-4c67-4a4c-92a5-91dddfb3f31c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_class_action_csoportos_per_az_apple_ellen_a_facetime_hiba_miatt","timestamp":"2019. február. 03. 23:43","title":"Egyre durvább: csoportos pert indítanak az Apple ellen a FaceTime-hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0523524-8b60-4944-be77-951cac67cd6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Chris Kieger egy szál papucsban és alsónadrágban löttyintette szét a kezében lévő edényből a forró vizet. Sajnos a számításába némi hiba is csúszott.","shortLead":"Az amerikai Chris Kieger egy szál papucsban és alsónadrágban löttyintette szét a kezében lévő edényből a forró vizet...","id":"20190204_chris_kieger_forro_viz_fagypont_alatti_homerseklet_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0523524-8b60-4944-be77-951cac67cd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78186043-5041-4555-8db5-a25d1d2de8be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_chris_kieger_forro_viz_fagypont_alatti_homerseklet_video","timestamp":"2019. február. 04. 11:33","title":"A nap videója: megcsinálta a forróvizes trükköt a férfi, de nagyon rosszul sült el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","shortLead":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","id":"20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d276aec-03af-4760-9966-08f75b135eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","timestamp":"2019. február. 05. 11:11","title":"Tüntetést szerveznek az ellenzéki pártok a Budai Várba vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09368ca5-6766-4f1d-b3fc-65b3b39e9ce9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"20-30 ember gyűlt össze egy szertartásra, amelyen esőért és bő termésért fohászkodtak.","shortLead":"20-30 ember gyűlt össze egy szertartásra, amelyen esőért és bő termésért fohászkodtak.","id":"20190205_Maktermesztest_taplalo_vizforras_miatt_vegezhettek_nyolc_emberrel_Mexikoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09368ca5-6766-4f1d-b3fc-65b3b39e9ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c13437-1c8b-4869-8b2d-52edb679861d","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Maktermesztest_taplalo_vizforras_miatt_vegezhettek_nyolc_emberrel_Mexikoban","timestamp":"2019. február. 05. 07:10","title":"Máktermesztést tápláló vízforrás miatt végezhettek nyolc emberrel Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d02fe39-26d8-4898-8309-e9d898fb0463","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szlovákiai Andy Warhol Modern Művészeti Múzeum gyűjteményéből származó nyolcvan műtárgyat mutatnak majd be a kiállításon. ","shortLead":"A szlovákiai Andy Warhol Modern Művészeti Múzeum gyűjteményéből származó nyolcvan műtárgyat mutatnak majd be...","id":"20190204_Andy_Warhol_kiallitas_lesz_Bekescsaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d02fe39-26d8-4898-8309-e9d898fb0463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4dd89d-1dad-47fd-8a77-a092d161bc96","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Andy_Warhol_kiallitas_lesz_Bekescsaban","timestamp":"2019. február. 04. 14:50","title":"Andy Warhol-kiállítás lesz Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb értesülések szerint a Samsung Galaxy S10, az S10+, valamint az olcsóbb verziónak szánt S10 E is támogatni fogja a 2018 októberében bevezetett legújabb wifi-technológiát, a Wi-Fi 6-ot.","shortLead":"A legfrissebb értesülések szerint a Samsung Galaxy S10, az S10+, valamint az olcsóbb verziónak szánt S10 E is támogatni...","id":"20190205_samsung_galaxy_s10_wifi_6_vezetek_nelkuli_halozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbf0735-981b-44c6-abba-316eec536464","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_samsung_galaxy_s10_wifi_6_vezetek_nelkuli_halozat","timestamp":"2019. február. 05. 11:03","title":"A leggyorsabb és legstabilabb wifi-kapcsolatra lesz képes a Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0221b800-0119-4c18-871b-6064d6bb87fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hátrányos megkülönböztetést jelentett, ahogyan átalakították az étkezési utalványok piacát – döntött a bíróság.","shortLead":"Hátrányos megkülönböztetést jelentett, ahogyan átalakították az étkezési utalványok piacát – döntött a bíróság.","id":"20190205_Vesztett_a_magyar_allam_23_milliard_forint_karteritest_fizethet_a_Sodexonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0221b800-0119-4c18-871b-6064d6bb87fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ff6a77-f025-45cc-9d72-2e52d8329f9c","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Vesztett_a_magyar_allam_23_milliard_forint_karteritest_fizethet_a_Sodexonak","timestamp":"2019. február. 05. 13:17","title":"Vesztett a magyar állam, 23 milliárd forint kártérítést fizethet a Sodexónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c524beb-ad54-40f8-8825-52d69a47ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vissza akarja szerezni állását az a müezzin, akit az izraeli Akkó egyik mecsetjéből az után bocsátottak el, hogy a közösségi oldalakon megjelent egy olyan kép róla, amint részt vett egy testépítő versenyen.","shortLead":"Vissza akarja szerezni állását az a müezzin, akit az izraeli Akkó egyik mecsetjéből az után bocsátottak el...","id":"20190203_Kirugtak_a_muezzint_aki_testepitokent_versenyzett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c524beb-ad54-40f8-8825-52d69a47ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6db5f1-b3cf-428c-b3e9-ed1a6b27968d","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Kirugtak_a_muezzint_aki_testepitokent_versenyzett","timestamp":"2019. február. 03. 18:51","title":"Kirúgták a müezzint, aki testépítőként versenyzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]