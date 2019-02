Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67236f46-9281-4b77-bffc-517c2416c455","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Az amerikai márkát nagyon szeretik a magyarok, nem véletlen, hogy a Ford 2018-ban zsinórban a kilencedik alkalommal bizonyult piacvezetőnek Magyarországon, összesen 20 047 eladott autóval. Szamosi Viktorral, a Ford Magyarország ügyvezetővel beszélgettünk a siker titkairól, a jelen és a jövő közlekedéséről. ","shortLead":"Az amerikai márkát nagyon szeretik a magyarok, nem véletlen, hogy a Ford 2018-ban zsinórban a kilencedik alkalommal...","id":"fordmagyarorszag_20190211_A_biztonsag_nalunk_nem_uzleti_kerdes_ford_szamosi_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67236f46-9281-4b77-bffc-517c2416c455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be28387-24ca-4c76-998d-d5c136dfc538","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190211_A_biztonsag_nalunk_nem_uzleti_kerdes_ford_szamosi_viktor","timestamp":"2019. február. 12. 08:50","title":"A biztonság nálunk nem üzleti kérdés: ha csak néhány életet tudunk megmenteni évente, már megérte a befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképesztő üzemben bővül az Apex Legends játékos bázisa. Egy héttel a megjelenés után már több mint 25 millióan játszanak vele.","shortLead":"Elképesztő üzemben bővül az Apex Legends játékos bázisa. Egy héttel a megjelenés után már több mint 25 millióan...","id":"20190212_apex_legends_ingyenes_videojatek_battle_royale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6be521-6f61-4672-9bbd-5008be89810a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_apex_legends_ingyenes_videojatek_battle_royale","timestamp":"2019. február. 12. 20:03","title":"Nincs megállás, már 25 millióan játszanak ezzel az ingyenes játékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár 21 ezer forintot is fizethet, aki képtelen megregulázni hangos házikedvencét. ","shortLead":"Akár 21 ezer forintot is fizethet, aki képtelen megregulázni hangos házikedvencét. ","id":"20190212_Penzbirsag_jar_a_tul_sokat_ugato_kutyak_gazdainak_egy_francia_faluban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207d3220-c187-4e54-9afd-7156ab25bba8","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Penzbirsag_jar_a_tul_sokat_ugato_kutyak_gazdainak_egy_francia_faluban","timestamp":"2019. február. 12. 18:38","title":"Pénzbírság jár a túl sokat ugató kutyák gazdáinak egy francia faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2016-os puccskísérlettel összefüggésben adtak ki elfogatóparancsot több mint 1100 ember ellen. ","shortLead":"A 2016-os puccskísérlettel összefüggésben adtak ki elfogatóparancsot több mint 1100 ember ellen. ","id":"20190212_Tobb_mint_ezer_embert_fognak_letartoztatni_Torokorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d2d3ab-38d1-4be7-9414-ea7f9e9d6a66","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Tobb_mint_ezer_embert_fognak_letartoztatni_Torokorszagban","timestamp":"2019. február. 12. 08:51","title":"Több mint ezer embert fognak letartóztatni Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da469557-ed39-4e4e-bfbb-b6ab1667e1b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint öt hónapja üresen áll Miskolcon az a belvároshoz közeli iroda, amelyet havi majdnem félmillió forintért bérel a városban a fideszes Hubay György. Az eddig két és fél milliós cechet persze nem ő – hanem az Országgyűlés Hivatala állja, vagyis – közpénz lévén – végső soron a választók. Az összeg Hubay korábbi munkahelyét, a fideszes vezetésű város vagyonkezelő cégét gyarapítja, a Fidesz pedig – véletlen? – a saját irodájaként tünteti fel a helyiséget. Hubay környezetében és a Fidesznél felújítással magyarázzák a furcsaságokat – akár el is hinnénk, ha nem jártunk volna a helyszínen. ","shortLead":"Több mint öt hónapja üresen áll Miskolcon az a belvároshoz közeli iroda, amelyet havi majdnem félmillió forintért bérel...","id":"20190212_Tovabbi_furcsasagok_a_felmillioert_irodat_berlo_fideszes_Hubay_Gyorgy_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da469557-ed39-4e4e-bfbb-b6ab1667e1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aff3021-e432-4403-af50-6d734bb38c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Tovabbi_furcsasagok_a_felmillioert_irodat_berlo_fideszes_Hubay_Gyorgy_korul","timestamp":"2019. február. 12. 14:15","title":"Egyre jobban belezavarodik a miskolci Fidesz a félmilliós irodabérlési ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9bb91c-7b91-4dfc-aca7-7da176959c45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem két számjegyű lett a szálláshelyek árbevételének növekedése 2018-ban.","shortLead":"Majdnem két számjegyű lett a szálláshelyek árbevételének növekedése 2018-ban.","id":"20190212_Budapest_volt_a_turistak_kedvence_a_karacsonyiszilveszteri_szezonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab9bb91c-7b91-4dfc-aca7-7da176959c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4189454f-45f7-4ef8-abc4-719b41201d7d","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Budapest_volt_a_turistak_kedvence_a_karacsonyiszilveszteri_szezonban","timestamp":"2019. február. 12. 09:15","title":"Budapest volt a turisták kedvence a karácsonyi-szilveszteri szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190213_A_most_boszen_nacizo_Orban_a_Jobbikot_nemreg_meg_filoszemitanak_nevezte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb5205f-1ae5-4cd8-9be7-7cbb3344a54d","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_most_boszen_nacizo_Orban_a_Jobbikot_nemreg_meg_filoszemitanak_nevezte","timestamp":"2019. február. 13. 10:32","title":"A most bőszen nácizó Orbán a Jobbikot nemrég még filoszemitának nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zebrán kelt át egy nő Pécsett, amikor elgázolták. A helyiek már évekkel ezelőtt arra panaszkodtak, hogy az Elios lámpái nem adnak elég fényt.","shortLead":"A zebrán kelt át egy nő Pécsett, amikor elgázolták. A helyiek már évekkel ezelőtt arra panaszkodtak, hogy az Elios...","id":"20190213_Alig_vilagito_Elioslampakra_panaszkodtak_a_lakok_ott_ahol_a_zebran_halalra_gazoltak_egy_not","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851ce40f-fd7c-4589-ad9d-968c7425242d","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Alig_vilagito_Elioslampakra_panaszkodtak_a_lakok_ott_ahol_a_zebran_halalra_gazoltak_egy_not","timestamp":"2019. február. 13. 21:48","title":"Alig világító Elios-lámpákra panaszkodtak a lakók ott, ahol a zebrán halálra gázoltak egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]