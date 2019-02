Tavaly szeptemberben derült ki, hogy az eredetileg kísérleti jelleggel indított Inbox levelező végleg bezárja a kapuit, ugyanis a Google-nek nem sikerült elég felhasználót mozgósítania – így pedig nincs értelme tovább működtetni.

Az Inbox kezelőfelülete © Google

A bezárás híre bizonyos szempontból pozitívumként is értékelhető, ugyanis a program több funkcióját is megörökli a Gmail. Erről már korábban is hallani lehetett pletykákat, az azonban nem volt ismert, pontosan milyen jellemzők kerülhetnek át egyik szolgáltatásból a másikba. Ezt pontosították tehát most.

A Redditen megjelent képernyőkép, illetve a kapcsolódó hír alapján három újdonságra is számíthatnak a felhasználók: a leveleket egyrészt kategóriákba rendezhetjük, de külön gombot kap az emlékeztetők beállítása, továbbá a még meg nem nyitott levelek gyors elolvasása. Utóbbi főleg azok számára lesz hasznos, akiknél több tucat olvasatlan üzenet sorakozik.

© Reddit

Az Inbox egy másik innovatív újdonsága, a levelek szundira helyezése azonban úgy tűnik, nem kap helyet a Gmailben, legalábbis az eddigi információk alapján nem valószínű. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Google soha nem is fogja megcsinálni, hiszen könnyen lehet, hogy ez is tervben van. (És itt jegyezzük meg: a fentiek továbbra is terv szintjén létező újdonságok, tehát az is lehet, hogy csak később vagy egyáltalán nem kerülnek be a Gmailbe.)

Az új Gmail-verzió megjelenése nem ismert, de mivel az Inbox hivatalosan most márciusban áll le, valószínű, hogy előbbit a lekapcsolás után élesítik majd. Az asztali Gmail esetében szintén fontos időszak következik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.