Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát. A Spotify felhasználási feltételei most igen fontos változásokon esnek át, erről küldtek ki most magyar nyelvű levelet is az érintetteknek.","shortLead":"A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát...","id":"20190213_spotify_felhasznalasi_feltetelek_valtozasa_email","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a65167b-9e36-4d7b-8e35-501a9824e6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_spotify_felhasznalasi_feltetelek_valtozasa_email","timestamp":"2019. február. 13. 11:03","title":"Ha kapott egy levelet a Spotify-tól, ki ne törölje olvasatlanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6d2bdc-4667-445b-ba83-f621ac7df5b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntektől vasárnapig a Gellért Szállóban folyik a sör és annak fesztiválja, az Indoor Sörfesztivál. Egy belépőjegy áráért korlátlanul kóstolhatjuk a csapra vert, mintegy 100 különböző hazai és külhoni sört.","shortLead":"Péntektől vasárnapig a Gellért Szállóban folyik a sör és annak fesztiválja, az Indoor Sörfesztivál. Egy belépőjegy...","id":"20190213_Hetvegen_tartjak_a_legnagyobb_teli_sorfesztivalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f6d2bdc-4667-445b-ba83-f621ac7df5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86570737-a297-4016-824b-21feff087d8d","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Hetvegen_tartjak_a_legnagyobb_teli_sorfesztivalt","timestamp":"2019. február. 13. 09:29","title":"Hétvégén tartják a legnagyobb téli sörfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8829c818-a805-4602-83cb-046417870744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő pajzsként is felhasználják a gyerekeket.","shortLead":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő...","id":"20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8829c818-a805-4602-83cb-046417870744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d618f25a-60ca-45e5-a61f-97fb40d44cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","timestamp":"2019. február. 12. 07:22","title":"250 ezer gyereket kényszerítettek katonának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7e91c5-b2a1-46f4-b443-b7dcdfb1e4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkatársunk valtonos embereket látott a helyszínen. ","shortLead":"Munkatársunk valtonos embereket látott a helyszínen. ","id":"20190213_Valtonos_biztonsagiak_igyekeznek_tavol_tartani_a_kivancsiskodokat_a_Fidesz_balatoni_frakcioulesetol__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7e91c5-b2a1-46f4-b443-b7dcdfb1e4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb928374-bd72-40e9-93c6-c1011e31ffc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Valtonos_biztonsagiak_igyekeznek_tavol_tartani_a_kivancsiskodokat_a_Fidesz_balatoni_frakcioulesetol__fotok","timestamp":"2019. február. 13. 13:23","title":"O1G-feliratú táblákkal tüntetnek Orbán ellen a balatoni frakcióülésen – fotók a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cc8644-aa78-45d7-84e2-207c27573999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A látogatásról az MTI adott ki fotókat.","shortLead":"A látogatásról az MTI adott ki fotókat.","id":"20190211_Orban_korbevitte_a_Varban_az_amerikai_kulugyminisztert__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94cc8644-aa78-45d7-84e2-207c27573999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c4c2a0-a0b9-4d80-a07a-354d9599db97","keywords":null,"link":"/itthon/20190211_Orban_korbevitte_a_Varban_az_amerikai_kulugyminisztert__fotok","timestamp":"2019. február. 11. 22:01","title":"Orbán körbevitte a Várban az amerikai külügyminisztert - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állatok többnyire Délkelet-Ázsiában élnek, Afrikában rendkívül ritka az előfordulásuk. ","shortLead":"Az állatok többnyire Délkelet-Ázsiában élnek, Afrikában rendkívül ritka az előfordulásuk. ","id":"20190213_Szaz_ev_utan_eloszor_lattak_fekete_parducot_Afrikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9585462c-5ee9-4235-8414-adfa3567cf20","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Szaz_ev_utan_eloszor_lattak_fekete_parducot_Afrikaban","timestamp":"2019. február. 13. 15:44","title":"Száz év után először fotóztak fekete párducot Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9bb91c-7b91-4dfc-aca7-7da176959c45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem két számjegyű lett a szálláshelyek árbevételének növekedése 2018-ban.","shortLead":"Majdnem két számjegyű lett a szálláshelyek árbevételének növekedése 2018-ban.","id":"20190212_Budapest_volt_a_turistak_kedvence_a_karacsonyiszilveszteri_szezonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9bb91c-7b91-4dfc-aca7-7da176959c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4189454f-45f7-4ef8-abc4-719b41201d7d","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Budapest_volt_a_turistak_kedvence_a_karacsonyiszilveszteri_szezonban","timestamp":"2019. február. 12. 09:15","title":"Budapest volt a turisták kedvence a karácsonyi-szilveszteri szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bérmegállapodásig tartó sztrájkot hirdet az Életre Tervezett Munkavállalók Szövetsége a miskolci SEG Automotive gyárban.","shortLead":"Bérmegállapodásig tartó sztrájkot hirdet az Életre Tervezett Munkavállalók Szövetsége a miskolci SEG Automotive gyárban.","id":"20190213_Sztrajkot_hirdettek_egy_miskolci_alkatreszgyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51fbe4f-afbf-4b2c-90d9-c960ba8aecbf","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Sztrajkot_hirdettek_egy_miskolci_alkatreszgyarban","timestamp":"2019. február. 13. 09:03","title":"Sztrájkot hirdettek egy miskolci alkatrészgyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]