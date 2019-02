Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma van a határideje annak, hogy az adóbevalláshoz szükséges igazolásokat – a január végéig elkészített összesített igazoláson kívül – kiadják az adózóknak.","shortLead":"Ma van a határideje annak, hogy az adóbevalláshoz szükséges igazolásokat – a január végéig elkészített összesített...","id":"20190215_Rohanjon_ha_meg_nem_kapta_meg_a_munkahelyetol_az_igazolasokat_az_adobevallashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baef923-e4d1-4e4e-9fe7-f78c7a4c710d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Rohanjon_ha_meg_nem_kapta_meg_a_munkahelyetol_az_igazolasokat_az_adobevallashoz","timestamp":"2019. február. 15. 12:03","title":"Rohanjon, ha még nem kapta meg a munkahelyétől az igazolásokat az adóbevalláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A három férfit első fokon fegyházbüntetésre ítélte a Miskolci Törvényszék.","shortLead":"A három férfit első fokon fegyházbüntetésre ítélte a Miskolci Törvényszék.","id":"20190213_Televizioert_es_nehany_arany_ekszerert_vertek_halalra_a_80_eves_asszonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90956a0f-0447-46a0-9abe-747ff5fbaf34","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Televizioert_es_nehany_arany_ekszerert_vertek_halalra_a_80_eves_asszonyt","timestamp":"2019. február. 13. 15:20","title":"Televízióért és néhány arany ékszerért verték halálra a 80 éves asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában.","shortLead":"Szlovéniában.","id":"20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd30503-7a09-40c5-8024-738651a8dcec","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","timestamp":"2019. február. 15. 09:27","title":"Lemondott egy képviselő, miután ellopott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát.","shortLead":"Bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát.","id":"20190213_Oda_a_vedjegy_barki_gyarthat_Rubikkockat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7ef305-f7b9-4be7-b091-2f39c47dcb5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Oda_a_vedjegy_barki_gyarthat_Rubikkockat","timestamp":"2019. február. 13. 17:43","title":"Oda a védjegy, bárki gyárthat Rubik-kockát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c439799-d360-49ae-8b2c-458e8517e70d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország ugyan nem veszített uniós pénzt, ám Tiborcz István volt cégét hazai forrásból fizethették ki.","shortLead":"Magyarország ugyan nem veszített uniós pénzt, ám Tiborcz István volt cégét hazai forrásból fizethették ki.","id":"20190213_Nem_cafolja_a_kormany_hogy_az_adofizetok_alltak_az_Eliosszamlakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c439799-d360-49ae-8b2c-458e8517e70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a78266-1943-4b01-80f9-148f9cce1e8a","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Nem_cafolja_a_kormany_hogy_az_adofizetok_alltak_az_Eliosszamlakat","timestamp":"2019. február. 13. 14:40","title":"Nem cáfolja a kormány, hogy az adófizetők állták az Elios-számlákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos felesége lett. Most, hogy a dzsihadista terrorszervezetet nagyrészt felszámolták, gyereke érdekében hazatérne. ","shortLead":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos...","id":"20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b8683b-098a-46b2-9ebc-c527f54750d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","timestamp":"2019. február. 14. 13:40","title":"Nem bánta meg a brit diáklány, hogy csatlakozott az Iszlám Államhoz, de azért hazamenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca29a7be-ccd3-4444-b3f6-9e76891dcd8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A roller hivatalosan nem jármű, a bicikliúton lassúnak számít, a gyalogosok közt meg veszélyesnek. Hova menjenek? ","shortLead":"A roller hivatalosan nem jármű, a bicikliúton lassúnak számít, a gyalogosok közt meg veszélyesnek. Hova menjenek? ","id":"20190215_roller_segway_bicikli_gyalogos_KRESZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca29a7be-ccd3-4444-b3f6-9e76891dcd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8418b0db-a862-4c96-afae-fb0641927a24","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190215_roller_segway_bicikli_gyalogos_KRESZ","timestamp":"2019. február. 15. 13:17","title":"Egymást nyírják a rolleresek, gyalogosok, biciklisek, de kinek hol a helye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16 ingatlant is megkap a Corvinus Egyetemet működtető alapítvány, de a működést Mol- és Richter-részvények osztalékából kell kigazdálkodniuk.","shortLead":"16 ingatlant is megkap a Corvinus Egyetemet működtető alapítvány, de a működést Mol- és Richter-részvények osztalékából...","id":"20190213_Benyujtottak_a_Corvinus_atalakitasarol_szolo_torvenyjavaslatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473738ef-a84f-4b0b-b6a8-c44809786ea4","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Benyujtottak_a_Corvinus_atalakitasarol_szolo_torvenyjavaslatokat","timestamp":"2019. február. 13. 16:29","title":"Benyújtották a Corvinus átalakításáról szóló törvényjavaslatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]