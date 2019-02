Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az orosz űrügynökség szakértői szerint még az űrben, kozmonauták segítségével sem lehet megjavítani a Szpektr-R űrteleszkópot, amit az orosz Hubble-nek is neveznek.

A héten kezdődött a szakadár vezetők pere. Százezrek tüntettek Barcelonában a katalán függetlenség mellett

Az amerikai képviselő Adam Schiff szerint a Facebookon (és a Google-ben) a védőoltásokról terjedő álhírek és tévinformációk is hozzájárultak ahhoz, hogy Washington államban újra felütötte fejét a kanyaró. A két techóriás ezért extra lépéseket tesz az oltásellenesség terjedése ellen. Nekimegy az oltáselleneseknek a Facebook, kevesebb lesz a hamis információ az oldalon Együtt dübörög Magyarország az Egyesült Államokkal. Ezen a héten hosszú kihagyás után Budapesten járt az amerikai külügyminiszter, miközben Donald Trump is sorsdöntő napokat él Washingtonban. Mi lesz ennek a vége? És minek drukkoljunk? Erről beszélgettünk Nagy Gáborral. És mind belerokkanunk a kapcsolatukba? Fülke: Mit szerethet Orbán Trumpban?

A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás. Titokzatos magáncég vette át az Oltóközpont feladatait

Bár a kormány a jelek szerint nem szíveli Ferenc pápát, ez nem akadálya, hogy az erdélyi pápalátogatásból politikai hasznot próbáljon húzni. Orbánék pápábbak a pápánál, de a csíksomlyói ziccert nemigen hagyhatják ki Minden bizonnyal elszörnyülködne, ha megtudná, hogy az tengerigríz és aszkorbinsav felhasználásával készül " - Maláta, 1994. Negyedszázad múltán az egykori alapító is elégedett lehetne.

Sörevolúció

Egy névelő okozta félreértés, s Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szavainak emiatti "elferdítése" okozta Lengyelország és Izrael rövid ideig tartó diplomáciai válságát a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli lap szerint. Egy névelő okozott lengyel-izraeli válságot