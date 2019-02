Hétfőn tart sajtótájékoztatót a Sony Barcelonában, a cég ugyanis az idei Mobile World Congressen mutatja majd be a 2019-re szánt készülékeit. Azt már eddig is tudni lehetett (a pletykákból), hogy többféle mobillal készülnek, most azonban egy igen jelentős méretű szivárogtatásnak estek áldozatul. Az érkező készülékekről nemcsak fotók kerültek ki a netre, hanem a komplett specifikáció is.

A 91Mobiles információi szerint négy különböző készüléket akar picra dobni a Sony. Az Xperia L3 alsókategóriás lesz, az Xperia 10 és 10 Plus a középkategóriába érkezhet meg, a csúcsmodellnek pedig az Xperia 1 ígérkezik.

A képek alapján – amit a mindig pontos szivárogtatásairól ismert Evan Blass tett közzé Twitteren – a korábbi modellekhez képest túlságosan radikális változást nem eszközölt a cég a mobilokon. Az ujjlenyomat-olvasó a mobil oldalára került, a kijelzőt pedig viszonylag vastag kerettel látták el, emiatt a kinézetük kevésbé illeszkedik a mostani trendekbe. A specifikációk az alábbiak lehetnek.

Sony Xperia 1 (júniustól elérhető)

Kijelző: 6,5 colos 4K HDR OLED panel, 21:9-es képaránnyal. A Cinema Pro alkalmazás 4K HDR videót rögzít 21:9-es képaránnyal, és képes a szuperlassított felvételek készítésére is.

6,5 colos 4K HDR OLED panel, 21:9-es képaránnyal. A Cinema Pro alkalmazás 4K HDR videót rögzít 21:9-es képaránnyal, és képes a szuperlassított felvételek készítésére is. Kamera: Három 12 megapixeles szenzor a hátoldalon (egy széles látószögű, egy teleobjektív és egy ultraszéles látószöggel bíró lencse).

Három 12 megapixeles szenzor a hátoldalon (egy széles látószögű, egy teleobjektív és egy ultraszéles látószöggel bíró lencse). Teljesítmény: Qualcomm Snapdragon 855 proceszor, 6 GB RAM, 128 GB tárhely. Ez utóbbit microSD-kártyával 512 GB-ig lehet bővíteni.

Qualcomm Snapdragon 855 proceszor, 6 GB RAM, 128 GB tárhely. Ez utóbbit microSD-kártyával 512 GB-ig lehet bővíteni. Akkumulátor: 3300 mAh gyorstöltő funkcióval.

3300 mAh gyorstöltő funkcióval. Kapcsolat: 4G LTE.

4G LTE. Egyebek: dual SIM, USB-C csatlakozó, Android Pie operációs rendszer.

dual SIM, USB-C csatlakozó, Android Pie operációs rendszer. Ár: 1099 dollár (kb. 308 ezer forint).

Sony Xperia 10 és 10 Plus (áprilistól elérhetők)

Xperia 10: 6 colos Full HD+ kijelző, 21:9-es képarány, Qualcomm Snapdragon 630-as processzor, 3 GB RAM, 64 GB tárhely (bővíthető), két hátlapi kamera (13 és 8 megapixel), egy szelfikamera (8 megapixel), 2870 mAh-s akkumulátor.

Xperia 10 Plus: 6,5 colos Full HD+ kijelző, 21:9-es képarány, Qualcomm Snapdragon 636-os processzor, 4 GB RAM, 64 GB tárhely, dupla hátoldali kamera (12 és 8 megapixel), egy szelfikamera (8 megapixel), 3000 mAh-s akkumulátor.

6,5 colos Full HD+ kijelző, 21:9-es képarány, Qualcomm Snapdragon 636-os processzor, 4 GB RAM, 64 GB tárhely, dupla hátoldali kamera (12 és 8 megapixel), egy szelfikamera (8 megapixel), 3000 mAh-s akkumulátor. Egyebek: Android Pie operációs rendszer, oldalra helyezett ujjlenyomat-olvasó.

Ár: 399 illetve 499 dollár (kb. 112-140 ezer forint).

Sony Xperia L3 (áprilistól elérhető)

Kijelző: 5,7 colos HD+ kijelző 18:9-es képaránnyal.

5,7 colos HD+ kijelző 18:9-es képaránnyal. Kamera: Dupla hátlapi kamera (13 és 2 megapixeles optikákkal), egy 8 megapixeles szelfikamera.

Dupla hátlapi kamera (13 és 2 megapixeles optikákkal), egy 8 megapixeles szelfikamera. Teljesítmény: MediaTek 6762-es processzor, 3 GB RAM.

MediaTek 6762-es processzor, 3 GB RAM. Akkumulátor: 3300 mAh.

3300 mAh. Egyebek: Android Oreo operációs rendszer.

Android Oreo operációs rendszer. Ár: 199 dollár (kb. 55 ezer forint).

