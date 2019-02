Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Standard and Poor's után a Fitch Ratings ma este hozza nyilvánosságra, hogy javít-e Magyarország adósságbesorolásán.","shortLead":"A Standard and Poor's után a Fitch Ratings ma este hozza nyilvánosságra, hogy javít-e Magyarország adósságbesorolásán.","id":"20190222_Ma_ismet_iteletet_mond_a_magyar_gazdasagrol_a_hitelminosito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572d7db9-6f4d-4f67-8935-da596c5fec85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Ma_ismet_iteletet_mond_a_magyar_gazdasagrol_a_hitelminosito","timestamp":"2019. február. 22. 17:25","title":"Szeretni vagy szapulni fogja a Fitch Ratingset Varga Mihály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245bc18b-7ae9-4ce8-a398-2a7fec02f15e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbi nagykövet lánya az első nő Szaúd-Arábia washingtoni nagykövetségének élén.","shortLead":"A korábbi nagykövet lánya az első nő Szaúd-Arábia washingtoni nagykövetségének élén.","id":"20190224_Hercegnot_neveztek_ki_washingtoni_nagykovetnek_a_szaudiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245bc18b-7ae9-4ce8-a398-2a7fec02f15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c85391f-c6e1-4a43-9afe-434fbbd5363c","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Hercegnot_neveztek_ki_washingtoni_nagykovetnek_a_szaudiak","timestamp":"2019. február. 24. 08:43","title":"Hercegnőt neveztek ki washingtoni nagykövetnek a szaúdiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli kongresszust tartott ma a Jobbik, melyet azt követően hívtak össze, hogy az Állami Számvevőszék újabb százmilliós bírsággal sújtotta a Jobbikot.","shortLead":"Rendkívüli kongresszust tartott ma a Jobbik, melyet azt követően hívtak össze, hogy az Állami Számvevőszék újabb...","id":"20190223_Jobbik_kongresszus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449f76e0-2dc7-4975-ad7d-9e06dd0a5080","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Jobbik_kongresszus","timestamp":"2019. február. 23. 14:40","title":"Felkészült a megszűnésre a Jobbik, de ez csak a B-terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","shortLead":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","id":"20190223_balna_izland_vadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105465fd-b8ce-4311-9e94-bbed649eb429","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_balna_izland_vadaszat","timestamp":"2019. február. 23. 16:19","title":"2000 bálnát ölhetnek le Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e57aaf-9149-4595-997c-3a2963065953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két NATO-szövetséges ország külügyminisztere találkozott ma Budapesten, de több területen volt nézetkülönbség, mint egyetértés.\r

\r

","shortLead":"Két NATO-szövetséges ország külügyminisztere találkozott ma Budapesten, de több területen volt nézetkülönbség, mint...","id":"20190222_CEU_Norveg_Alap_migracio__rengeteg_a_vita_Norvegiaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68e57aaf-9149-4595-997c-3a2963065953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8d7984-c526-4eb0-9511-beb960555258","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_CEU_Norveg_Alap_migracio__rengeteg_a_vita_Norvegiaval","timestamp":"2019. február. 22. 19:56","title":"CEU, Norvég Alap, migráció - rengeteg a vita Norvégiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b48740-03b4-4991-ad5e-21248e7b883e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tíz évvel a romák elleni támadássorozat legkegyetlenebb éjszakája után ellátogattunk Tatárszentgyörgyre, ahol a sorozatgyilkosok egy háromgyerekes családra gyújtották rá a falu széli házat, a tűz elől menekülő ötéves kisfiút agyonlőtték, hatéves testvérét pedig súlyosan megsebesítették. A sebek begyógyíthatatlanok. ","shortLead":"Tíz évvel a romák elleni támadássorozat legkegyetlenebb éjszakája után ellátogattunk Tatárszentgyörgyre, ahol...","id":"20190223_tatarszentgyorgy_romagyilkossag_csorba_robert_robika_10_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b48740-03b4-4991-ad5e-21248e7b883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95209660-821f-4a54-8b01-baa5b99dcd83","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_tatarszentgyorgy_romagyilkossag_csorba_robert_robika_10_ev","timestamp":"2019. február. 23. 07:00","title":"\"Hogy lehet lelőni egy ötéves gyereket?!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3388a95-6fe4-4032-a76b-3e776e42f2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Példás gyorsasággal reagált a WhatsApp a napokban felfedezett biztonsági résre. Már be is foltozta, úgyhogy érdemes letölteni a frissítést.","shortLead":"Példás gyorsasággal reagált a WhatsApp a napokban felfedezett biztonsági résre. Már be is foltozta, úgyhogy érdemes...","id":"20190222_ios_whatsapp_hibajavitas_zarolas_megkerulese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3388a95-6fe4-4032-a76b-3e776e42f2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b338c99-e746-4b99-ace7-d10785ca40e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_ios_whatsapp_hibajavitas_zarolas_megkerulese","timestamp":"2019. február. 22. 17:03","title":"Ha iPhone-ja van, töltse le gyorsan a WhatsApp legújabb frissítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak februárban napi átlagban két ember halt meg a hideg miatt. Nem a hajléktalanok közül kerül ki a legtöbb áldozat, hanem a saját otthonukban fűteni nem tudók közül.","shortLead":"Csak februárban napi átlagban két ember halt meg a hideg miatt. Nem a hajléktalanok közül kerül ki a legtöbb áldozat...","id":"20190222_135en_fagytak_halalra_a_telen_a_legtobben_a_sajat_futetlen_otthonukban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1abcad1-324a-4c6f-acb4-b83532171be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_135en_fagytak_halalra_a_telen_a_legtobben_a_sajat_futetlen_otthonukban","timestamp":"2019. február. 22. 16:08","title":"135-en fagytak halálra a télen, a legtöbben a saját fűtetlen otthonukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]