[{"available":true,"c_guid":"631276a4-9543-472a-b463-41ed3698a31c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás strandpapucsban is.","shortLead":"Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás...","id":"20190303_790_ezer_forint_buntetes_is_jarhat_strandpapucsert_egy_olasz_turistacelpontnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=631276a4-9543-472a-b463-41ed3698a31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c7c0bf-1ce1-41e8-8de7-1a21c1c8bc91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_790_ezer_forint_buntetes_is_jarhat_strandpapucsert_egy_olasz_turistacelpontnal","timestamp":"2019. március. 03. 19:24","title":"790 ezer forint büntetés is járhat strandpapucsért egy olasz turistacélpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05a5c61-7c71-44bf-8250-35a0937edcc1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyerekekre a gumicsizmáik nyomait és müzliszeleteinek csomagolópapírjait követve találtak rá vasárnap a rendőrök.","shortLead":"A gyerekekre a gumicsizmáik nyomait és müzliszeleteinek csomagolópapírjait követve találtak rá vasárnap a rendőrök.","id":"20190304_44_oran_at_bolyongott_ket_kislany_a_kaliforniai_vadonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d05a5c61-7c71-44bf-8250-35a0937edcc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c919a2-7549-471e-863c-30c0b4a8da91","keywords":null,"link":"/elet/20190304_44_oran_at_bolyongott_ket_kislany_a_kaliforniai_vadonban","timestamp":"2019. március. 04. 14:39","title":"44 órán át bolyongott két kislány a kaliforniai vadonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot minden további nélkül kaphat az új divatterepjáró, de az 1,5 millió forintos állami támogatást már elbukja.","shortLead":"Zöld rendszámot minden további nélkül kaphat az új divatterepjáró, de az 1,5 millió forintos állami támogatást már...","id":"20190303_28_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_igazi_villanyaudi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5006f3a8-7e42-4139-9ff1-2f3f63146559","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_28_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_igazi_villanyaudi","timestamp":"2019. március. 03. 08:21","title":"28 millió forinttól indul itthon az első igazi villany-Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neander-völgyi ember valószínűleg ugyanúgy felemelkedve járt és hasonlóan ívelt gerincoszloppal rendelkezett, mint a modern ember – állapították meg egy nagyon jó állapotban megőrződött csontváz számítógépes rekonstrukciója alapján svájci és amerikai kutatók.","shortLead":"A Neander-völgyi ember valószínűleg ugyanúgy felemelkedve járt és hasonlóan ívelt gerincoszloppal rendelkezett, mint...","id":"20190303_neandervolgyi_ember_anatomiai_felepitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc53e119-9e0f-42ab-bfa3-403efa93b06c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_neandervolgyi_ember_anatomiai_felepitese","timestamp":"2019. március. 03. 11:03","title":"Egy ősember csontváza árulkodó: jobban hasonlított hozzánk, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyereket egyszer egy élelmiszerboltban ütötte meg a férfi úgy, hogy a gyerek összeesett. ","shortLead":"A gyereket egyszer egy élelmiszerboltban ütötte meg a férfi úgy, hogy a gyerek összeesett. ","id":"20190304_Felfuggesztettet_kapott_egy_par_egy_ovodas_rendszeres_vereseert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0e3981-d65d-468b-9634-f6303f18bca8","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Felfuggesztettet_kapott_egy_par_egy_ovodas_rendszeres_vereseert","timestamp":"2019. március. 04. 17:13","title":"Felfüggesztettet kapott egy pár egy óvodás rendszeres veréséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cd674c-18cd-46f6-a0a2-a3913c7e463b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevándorlók és olasz civilszervezetek is részt vettek a szombat délután Milánóban tartott, rasszizmus- és diszkrimináció-ellenes tüntetésen, amelyen több mint kétszázezres tömeg vonult fel.","shortLead":"Bevándorlók és olasz civilszervezetek is részt vettek a szombat délután Milánóban tartott, rasszizmus- és...","id":"20190302_Szazezrek_tuntettek_Milanoban_a_rasszizmus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35cd674c-18cd-46f6-a0a2-a3913c7e463b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c444f59-cefd-44bc-b3b5-0a4ee60d0614","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Szazezrek_tuntettek_Milanoban_a_rasszizmus_ellen","timestamp":"2019. március. 02. 23:04","title":"Százezrek tüntettek Milánóban a rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság magyar tagja szerint emberileg is nehéz helyzetbe került a magyar kormány és Brüsszel vitája miatt. ","shortLead":"Az Európai Bizottság magyar tagja szerint emberileg is nehéz helyzetbe került a magyar kormány és Brüsszel vitája...","id":"20190304_Navracsics_Tibor_Mar_nem_nagyon_latom_eselyet_hogy_kozvetitsek_a_ket_allaspont_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52b8867-e679-40b6-a9e4-1cf42a5ed549","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Navracsics_Tibor_Mar_nem_nagyon_latom_eselyet_hogy_kozvetitsek_a_ket_allaspont_kozott","timestamp":"2019. március. 04. 14:11","title":"Navracsics Tibor: „Már nem nagyon látom esélyét, hogy közvetítsek a két álláspont között”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Operettszínházból távozni kényszerülő rendező a zaklatási ügye óta nem kapott munkát.","shortLead":"Az Operettszínházból távozni kényszerülő rendező a zaklatási ügye óta nem kapott munkát.","id":"20190304_Pinter_Tibor_dob_mentoovet_Kerenyi_Miklos_Gabornak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26647380-123b-4645-8c7c-d7541d2bd199","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Pinter_Tibor_dob_mentoovet_Kerenyi_Miklos_Gabornak","timestamp":"2019. március. 04. 09:15","title":"Pintér Tibor dob mentőövet Kerényi Miklós Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]