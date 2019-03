Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"003ec53f-1ffb-43a7-b227-0c0afe0e7fbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg diák képtelen befejezni az orvosi egyetemi képzést, van olyan terület, ahol kétharmados a lemorzsolódás aránya. Holott kéne az utánpótlás, 2020-ig sok 1500 orvos, gyógyszerész megy nyugdíjba.","shortLead":"Rengeteg diák képtelen befejezni az orvosi egyetemi képzést, van olyan terület, ahol kétharmados a lemorzsolódás...","id":"20190304_Orvoshiany_az_elvandorlas_mellett_a_lemorzsolodas_sem_segit_a_helyzeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=003ec53f-1ffb-43a7-b227-0c0afe0e7fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440f2dd2-6d79-4549-bcc6-e60a56c2e8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Orvoshiany_az_elvandorlas_mellett_a_lemorzsolodas_sem_segit_a_helyzeten","timestamp":"2019. március. 04. 06:52","title":"Orvoshiány: az elvándorlás mellett a lemorzsolódás sem segít a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95410502-a3a8-4cfb-8269-71dd58aa90cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődik az autóút déli szektorának felújítása, a munkálatok alatt csak kétszer két sáv lesz járható. ","shortLead":"Megkezdődik az autóút déli szektorának felújítása, a munkálatok alatt csak kétszer két sáv lesz járható. ","id":"20190305_Teljesen_megvaltozik_az_M0as_forgalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95410502-a3a8-4cfb-8269-71dd58aa90cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e03c28-e517-49a4-abd8-21e434dec453","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_Teljesen_megvaltozik_az_M0as_forgalma","timestamp":"2019. március. 05. 16:03","title":"Megváltozik az M0-s forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f3a18-f40f-4680-8083-4c219d481fc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Clement Wong, a Huawei egyik vezetője szerint \"szuperzoomra\" képes kamerarendszer jön a P30 Próba, de más téren is odavernének a konkurenciának.","shortLead":"Clement Wong, a Huawei egyik vezetője szerint \"szuperzoomra\" képes kamerarendszer jön a P30 Próba, de más téren is...","id":"20190305_huawei_p30_pro_kamera_android_clement_wond_zoom_periszkop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836f3a18-f40f-4680-8083-4c219d481fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c51b990-b50f-4395-9e57-4e88787c0468","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_huawei_p30_pro_kamera_android_clement_wond_zoom_periszkop","timestamp":"2019. március. 05. 18:33","title":"Olyan kamera jön a Huawei P30 Próba, amilyet \"még senki sem csinált\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","shortLead":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","id":"20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334ff6c2-3933-4d0f-b615-e348f6af4d08","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","timestamp":"2019. március. 05. 16:53","title":"Havi 30 ezer forinttal nő a fizetés egy gyárban, az osztrák határ közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hirtelen jó idő miatt már most elkezdtek elszaporodni a kártevők. ","shortLead":"A hirtelen jó idő miatt már most elkezdtek elszaporodni a kártevők. ","id":"20190304_Itt_a_jo_ido_jonnek_a_poloskak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c913cf3f-0a9c-4b48-ae97-b0a50b565bd1","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Itt_a_jo_ido_jonnek_a_poloskak","timestamp":"2019. március. 04. 18:40","title":"Itt a jó idő, jönnek a poloskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46563647-67e7-4369-afd7-e237d22e9aa9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Jóval több egyszerű helynél az Egyesült Államok térképén az amerikai Dél: az amerikai Észak, a Közép-Nyugat vagy a Nyugat szinte mitikus ellentéte, a rabszolgaság traumatikus emlékének, a polgárháborúnak, az újjáépítésnek, a szegregációnak, a polgárjogi mozgalmaknak a színtere. Gazdag művészi és irodalmi örökséggel rendelkezik, a jazz, a blues, a bluegrass, a country, a southern rock, a Cajun otthona, városai, folyói, sőt mára gyárai és legelői is ikonikus státuszúak.","shortLead":"Jóval több egyszerű helynél az Egyesült Államok térképén az amerikai Dél: az amerikai Észak, a Közép-Nyugat vagy...","id":"20190304_Az_amerikai_Del__kepek_a_XXI_szazadbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46563647-67e7-4369-afd7-e237d22e9aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a60656-74bd-4818-aa9c-04e700bf4908","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190304_Az_amerikai_Del__kepek_a_XXI_szazadbol","timestamp":"2019. március. 04. 11:28","title":"Az amerikai Dél – képek a XXI. századból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fogy a levegő Orbán Viktor körül Európában, az Európai Néppárt vezető erejével, a német CDU-val is egyre mélyebb a konfliktus.","shortLead":"Fogy a levegő Orbán Viktor körül Európában, az Európai Néppárt vezető erejével, a német CDU-val is egyre mélyebb...","id":"20190304_Orban_talalkozni_akart_Merkellel_de_lepattintottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb36c2c-53c7-4781-bbf9-f1c22f849f01","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Orban_talalkozni_akart_Merkellel_de_lepattintottak","timestamp":"2019. március. 04. 09:19","title":"Orbán találkozni akart Merkellel, de lepattintották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cad8d1b-5000-4689-a32d-2ff179e21bfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utólag fújta oda az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. Nem először gyűlik meg az ellenzék baja a helyesírással.","shortLead":"Utólag fújta oda az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. Nem először gyűlik meg az ellenzék baja a helyesírással.","id":"20190305_Kihagytak_a_k_betut_Orban_hulyenek_nez_minet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cad8d1b-5000-4689-a32d-2ff179e21bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5153dc1-e9a8-4246-8741-98ec7927240a","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Kihagytak_a_k_betut_Orban_hulyenek_nez_minet","timestamp":"2019. március. 05. 10:16","title":"Kihagyták a k betűt: „Orbán hülyének néz minet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]