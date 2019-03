Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"829cfbbd-890b-48e5-9f7a-5a70704310f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl gyakori, hogy egy videojátékban a kormányok tevékenységét bírálják, hát még akkor, ha az a bevándorlással is kapcsolatos. A Division 2-ben viszont pont ez történik.","shortLead":"Nem túl gyakori, hogy egy videojátékban a kormányok tevékenységét bírálják, hát még akkor, ha az a bevándorlással is...","id":"20190307_mexikoi_hatarfal_menekultugy_menekultkerdes_menekultek_donald_trump_orban_viktor_division_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=829cfbbd-890b-48e5-9f7a-5a70704310f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb3bc91-fbe2-4e38-b5f8-24b316978848","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_mexikoi_hatarfal_menekultugy_menekultkerdes_menekultek_donald_trump_orban_viktor_division_2","timestamp":"2019. március. 07. 14:33","title":"Trump (és kicsit Orbán) rémálma testesül meg ebben a videojátékban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5401ef0-2b9c-490e-8260-57a2bc92e6a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1876. március 7-én kapta meg Bell a szabadalmát.



","shortLead":"1876. március 7-én kapta meg Bell a szabadalmát.



","id":"20190307_Ma_van_a_telefon_szulinapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5401ef0-2b9c-490e-8260-57a2bc92e6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a325653-467b-4ac9-a659-f521f3857941","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Ma_van_a_telefon_szulinapja","timestamp":"2019. március. 07. 11:45","title":"Halló, ma van a telefon szülinapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796f825c-80c0-4e54-89bb-39d03f935ea7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Albert Einstein-kéziratokkal bővült a jeruzsálemi Héber Egyetem archívuma. A tudományosan fontos és személyes hangvételű levelek között több, korábban nem ismert darab is található.","shortLead":"Újabb Albert Einstein-kéziratokkal bővült a jeruzsálemi Héber Egyetem archívuma. A tudományosan fontos és személyes...","id":"20190308_jeruzsalem_heber_egyetem_albert_einstein_keziratok_archivuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=796f825c-80c0-4e54-89bb-39d03f935ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7642bcb7-919e-45d1-b880-fc514cebaaa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_jeruzsalem_heber_egyetem_albert_einstein_keziratok_archivuma","timestamp":"2019. március. 08. 19:03","title":"Sosem látott, \"rendkívüli\" levelek kerültek elő Einsteintől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc44989-aa5d-4d89-825a-63f95d2582df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 16 éve pályán levő vasutast személyesen kereste meg oklevéllel a MÁV-vezér és Miskolc polgármestere.","shortLead":"A 16 éve pályán levő vasutast személyesen kereste meg oklevéllel a MÁV-vezér és Miskolc polgármestere.","id":"20190308_Kituntettek_a_Miskolcnal_szembemeno_vonatokat_megallito_valtokezelot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc44989-aa5d-4d89-825a-63f95d2582df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fd6112-6bf0-468f-a96e-1b4440c2e5d8","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Kituntettek_a_Miskolcnal_szembemeno_vonatokat_megallito_valtokezelot","timestamp":"2019. március. 08. 20:33","title":"Kitüntették a Miskolcnál szembemenő vonatokat megállító váltókezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint megbízható szakértői elemzések figyelmeztetnek erre. Gulyás Gergely egy mondatban elvetette Matolcsy vesszőparipáját, az egy számjegyű szja-t is.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint megbízható szakértői elemzések figyelmeztetnek erre. Gulyás Gergely...","id":"20190307_Gulyas_szeptemberben_valsag_torhet_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b524e869-8ece-4753-8317-a88f2c780df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Gulyas_szeptemberben_valsag_torhet_ki","timestamp":"2019. március. 07. 12:52","title":"Gulyás: Szeptemberben kisebb válság törhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntés-előkészítő és büntetőeljárási anyag, ezért nem mondja meg tételesen, miből állt össze a decemberi tüntetésekkor keletkezett 23 milliós kára az MTVA-nak. Ungár Péter perelni fog ezért.\r

\r

","shortLead":"Döntés-előkészítő és büntetőeljárási anyag, ezért nem mondja meg tételesen, miből állt össze a decemberi tüntetésekkor...","id":"20190307_Titok_az_MTVA_szerint_hogy_mibol_jott_ossze_a_szekhaztuntetesek_23_millios_kara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c36745-89fc-4462-ba67-f2ca55d295d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Titok_az_MTVA_szerint_hogy_mibol_jott_ossze_a_szekhaztuntetesek_23_millios_kara","timestamp":"2019. március. 07. 12:41","title":"Titok az MTVA szerint, hogy miből jött össze a székháztüntetések 23 milliós kára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef1923-b948-4d36-bfef-e0176d4a6f40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudta a finn kormány csökkenteni az egészségügyi kiadásokat, így egy hónappal a választás előtt lemondtak.","shortLead":"Nem tudta a finn kormány csökkenteni az egészségügyi kiadásokat, így egy hónappal a választás előtt lemondtak.","id":"20190308_Belebukott_a_finn_kormany_az_egeszsegugyi_reformba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fef1923-b948-4d36-bfef-e0176d4a6f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a57a89-a301-497e-9cbf-ba895b4b75f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Belebukott_a_finn_kormany_az_egeszsegugyi_reformba","timestamp":"2019. március. 08. 10:40","title":"Belebukott a finn kormány az egészségügyi reformba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank honlapján megjelent elemzésből kiderült, hogy a három év alatt megvalósult lakáspiaci tranzakciók értékének mindössze 3,5 százalékát tette ki a csok-támogatás. A kedvezménynek köszönhetően eddig 13 ezer új nagycsalád született, az MNB szerint azonban a csok demográfiai szempontból csak részben nevezhető sikeresnek. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank honlapján megjelent elemzésből kiderült, hogy a három év alatt megvalósult lakáspiaci tranzakciók...","id":"20190308_Csak_reszlegesen_toltotte_be_celjat__irja_a_jegybank_a_csokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4b93ed-fc79-4242-88de-38f4b318b862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Csak_reszlegesen_toltotte_be_celjat__irja_a_jegybank_a_csokrol","timestamp":"2019. március. 08. 12:20","title":"„Csak részlegesen töltötte be célját” – írja a jegybank a csokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]