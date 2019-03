Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsejáték miatt eladósodott a takarékszövetkezeti vezető, ezért sikkaszthatta el a több százmillió forintot. A kondorosi fiókvezető húsz éven át vezette a helyi fiókot, de a harmadát takarékosság miatt megszüntető hálózatnál még az összevonások után is vezető pozíciót töltött be. Most vádat emeltek ellene.","shortLead":"Szerencsejáték miatt eladósodott a takarékszövetkezeti vezető, ezért sikkaszthatta el a több százmillió forintot...","id":"20190313_Tbb_szzmilliot_sikkasztott_a_takarkszvetkezet_egyik_ugyvezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c83d0e-a09d-442b-bf4e-a8cfd0700894","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Tbb_szzmilliot_sikkasztott_a_takarkszvetkezet_egyik_ugyvezetoje","timestamp":"2019. március. 13. 10:10","title":"Több százmilliót sikkasztott a takarékszövetkezet egyik ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Grönlandon megtalált bizonyítékok szerint kétezer éve tízszer erősebb napkitörés érte a Földet, mint amekkorát valaha mértek.\r

","shortLead":"A Grönlandon megtalált bizonyítékok szerint kétezer éve tízszer erősebb napkitörés érte a Földet, mint amekkorát valaha...","id":"20190312_Kozmikus_napkitotores_nyomaira_bukkantak_a_regeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f51e69a-2131-4b4e-bfa0-b04bc71367e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Kozmikus_napkitotores_nyomaira_bukkantak_a_regeszek","timestamp":"2019. március. 12. 20:00","title":"Kozmikus napkitörés nyomaira bukkantak a régészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6954fac-959f-45b5-8274-62d1cdd81064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell tanulmányokat olvasgasson, sem pedig szakemberek véleményét arról, miért akkora gond a tengerekbe kerülő műanyag. Mutatunk helyette egy fotót, ami elég jól ábrázolja a helyzetet.","shortLead":"Nem kell tanulmányokat olvasgasson, sem pedig szakemberek véleményét arról, miért akkora gond a tengerekbe kerülő...","id":"20190313_muanyaghulladek_muanyag_pohar_tengerek_muanyagszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6954fac-959f-45b5-8274-62d1cdd81064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca70d8f-e083-4511-b143-a613d70dd050","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_muanyaghulladek_muanyag_pohar_tengerek_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. március. 13. 15:33","title":"Jött egy fotó, ami elég jól bemutatja, miért baj, ha a műanyagok a vizekbe kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint hétezer új mikrobafajt fedezett fel a világ óceánjaiban Csien Pejjüan vezetésével a Hongkongi Tudományos és Technológiai Egyetem (HKUST) kutatócsoportja. ","shortLead":"Több mint hétezer új mikrobafajt fedezett fel a világ óceánjaiban Csien Pejjüan vezetésével a Hongkongi Tudományos és...","id":"20190312_7300_uj_tengeri_mikrobafaj_hongkongi_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1811bd9e-d100-43f5-91f8-c3b398a660ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_7300_uj_tengeri_mikrobafaj_hongkongi_kutatok","timestamp":"2019. március. 12. 10:03","title":"Egy tudós elhatározta, hogy felfedez néhány új tengeri fajt – 7300-at sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz osztrák kancellár bírálta Emmanuel Macron francia államfő „Európa-tervét”. A párizsi vezető az unió alapos reformját sürgeti, s egyebek mellett felvetette, hogy ez EU-ban egységes szintű minimumbért kellene bevezetni.","shortLead":"Sebastian Kurz osztrák kancellár bírálta Emmanuel Macron francia államfő „Európa-tervét”. A párizsi vezető az unió...","id":"20190313_Az_osztrak_kancellar_biralja_Macron_Europatervet_es_Magyarorszagrol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9ee90d-40cb-4808-9606-702df7d91ff9","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Az_osztrak_kancellar_biralja_Macron_Europatervet_es_Magyarorszagrol_beszel","timestamp":"2019. március. 13. 11:49","title":"Kurz Magyarországgal példálózva bírálja Macron Európa-tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988686f-be08-4512-9472-ff398e8a5709","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudni, mikor és milyen indokkal szüntették meg a harmincas években épült, később pártüdülőként működő, a népnyelvben Kádár-villára átnevezett épület védettségét, de azt sem, mit terveznek a területtel. A helyiek „Lőrincet” kiáltanak, a Balatoni Turisztikai Szolgálat lapja szerint azonban más állhat a háttérben. ","shortLead":"Nem tudni, mikor és milyen indokkal szüntették meg a harmincas években épült, később pártüdülőként működő...","id":"20190312_Foldig_romboltak_az_ikonikus_balatonfuredi_villat_egyelore_nincsenek_valaszok_a_miertre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e988686f-be08-4512-9472-ff398e8a5709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d6975b-53d8-4c7f-bb1d-1af101704708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Foldig_romboltak_az_ikonikus_balatonfuredi_villat_egyelore_nincsenek_valaszok_a_miertre","timestamp":"2019. március. 12. 13:12","title":"Földig rombolták az ikonikus balatonfüredi villát, egyelőre nincsenek válaszok a miértre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43a7f92-151c-4525-b1db-05becc004320","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elítélt röviddel azelőtt egy másik hölgyet is megpróbált a metró elé lökni, sikertelenül. Mindezt térfigyelő kamerák rögzítették, a tettest gyorsan sikerült őrizetbe venni, aki azóta előzetes letartóztatásban volt.","shortLead":"Az elítélt röviddel azelőtt egy másik hölgyet is megpróbált a metró elé lökni, sikertelenül. Mindezt térfigyelő kamerák...","id":"20190312_Eletfogytiglant_kapott_a_no_aki_a_bukaresti_metro_ele_lokott_egy_fiatalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d43a7f92-151c-4525-b1db-05becc004320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec06852-a0bf-4b11-a06e-478b103c0c04","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Eletfogytiglant_kapott_a_no_aki_a_bukaresti_metro_ele_lokott_egy_fiatalt","timestamp":"2019. március. 12. 16:58","title":"Életfogytiglant kapott a nő, aki a bukaresti metró elé lökött egy fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint a most 19 éves fiú javítóintézetben is ült, három évet kellett volna eltöltenie a Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelyén, ám előbb kiengedték. ","shortLead":"A Bors szerint a most 19 éves fiú javítóintézetben is ült, három évet kellett volna eltöltenie a Debreceni...","id":"20190313_Gyogyszeres_kezeles_alatt_allt_es_javitointezetben_is_ult_a_szekszardi_kislany_feltetelezett_gyilkosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f1f408-492a-4bef-b982-0132d73806c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Gyogyszeres_kezeles_alatt_allt_es_javitointezetben_is_ult_a_szekszardi_kislany_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 13. 10:10","title":"Gyógyszeres kezelés alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]