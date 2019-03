Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok gyártói minél nagyobb kijelzőkkel szeretnék kényeztetni a felhasználókat. Azonban még mindig bezavarnak az előlapi szenzorok, pontosabban az ezeket rejtő megoldások. A gyártók évek óta ígérgetik telefonjaikról, hogy csupakijelzős mobilok lesznek, de úgy tűnik, még várnunk kell rá, hogy ez a marketingszöveg minden részletében fedje a valóságot.","shortLead":"Az okostelefonok gyártói minél nagyobb kijelzőkkel szeretnék kényeztetni a felhasználókat. Azonban még mindig...","id":"20190317_valodi_csupakijelzos_telefon_kava_nelkul_keret_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae33e1cc-ce6f-4c1d-9692-9d4ac0c0e28c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_valodi_csupakijelzos_telefon_kava_nelkul_keret_nelkul","timestamp":"2019. március. 17. 08:03","title":"Mikor jelenik meg végre tényleg a \"jövő mobilja\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett mítoszoktól – véli Dmitro Tuzsanszkij ukrán elemző. Interjú. ","shortLead":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett...","id":"201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1709627f-b915-4058-9e88-1eca184394c6","keywords":null,"link":"/vilag/201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","timestamp":"2019. március. 17. 17:00","title":"Kijevben nem hiszik el, hogy Orbán mindjárt tankra ül, és elfoglalja a Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pornó valósága élőben igazán sokkoló.","shortLead":"A pornó valósága élőben igazán sokkoló.","id":"20190316_Egy_no_husz_ferfival_pornoforgatassal_sokkolt_a_BBC","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b592f7c-2aa4-4ffe-b8d9-8e41aba5d1db","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Egy_no_husz_ferfival_pornoforgatassal_sokkolt_a_BBC","timestamp":"2019. március. 16. 07:45","title":"Egy nő húsz férfival: pornóforgatással sokkolt a BBC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő terrorcselekmények elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este. Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult, a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.","shortLead":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő...","id":"20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fdb5da-4dce-4214-a2d0-45ff97a625b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. március. 16. 09:52","title":"Magyarországon is járt az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1623a6ca-d4f9-4217-add6-de0d4987eb7c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Meghajolni látszik a keszthelyi önkormányzat a befektetők előtt: módosította a helyi építési szabályzatot, csak történjen már végre valami az elhagyatott szállodákkal és az egykor szebb napokat látott Balaton-parttal. A helyiek viszont féltik a partot és a békés kisvárost. ","shortLead":"Meghajolni látszik a keszthelyi önkormányzat a befektetők előtt: módosította a helyi építési szabályzatot, csak...","id":"20190318_Keszthely_ner_meszaros_tiborcz_riport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1623a6ca-d4f9-4217-add6-de0d4987eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98b2b82-8759-45a3-82d3-e6cb76e6fcf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Keszthely_ner_meszaros_tiborcz_riport","timestamp":"2019. március. 18. 06:30","title":"A NER-cunami és az üzleti érdek mindent visz Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tud tovább asszisztálni ahhoz, ahogy megváltoztatják a szakmai jelöltek névsorát.","shortLead":"Nem tud tovább asszisztálni ahhoz, ahogy megváltoztatják a szakmai jelöltek névsorát.","id":"20190316_Lemondott_a_Munkacsydij_bizottsag_egyik_tagja_es_levelet_irt_Kasler_Mikosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0badf1a-4930-476b-b915-f3a40b1b5fb5","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Lemondott_a_Munkacsydij_bizottsag_egyik_tagja_es_levelet_irt_Kasler_Mikosnak","timestamp":"2019. március. 16. 20:33","title":"Lemondott a Munkácsy-díj bizottság egyik tagja, és levelet írt Kásler Mikósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dea4d5-c36b-43d5-8b9c-009d05b8fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eldurvul az elitellenes tiltakozás.","shortLead":"Eldurvul az elitellenes tiltakozás.","id":"20190316_A_sargamellenyesek_felgyujtottak_egy_bankot_Parizsban_a_tuzoltok_gyereket_is_mentettek_a_hazbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30dea4d5-c36b-43d5-8b9c-009d05b8fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee67dc-3ced-4d07-a337-2d0e2f649d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_A_sargamellenyesek_felgyujtottak_egy_bankot_Parizsban_a_tuzoltok_gyereket_is_mentettek_a_hazbol","timestamp":"2019. március. 16. 19:14","title":"A sárgamellényesek felgyújtottak egy bankot Párizsban, a tűzoltók gyereket is mentettek a házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rogán a Kossuth rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy leszedték ugyan a junckeres plakátokat, de azt komolyan gondolták, és bár a Fidesznek még a Néppártban van a helye, azért Manfred Webernek is odapiszkált. ","shortLead":"Rogán a Kossuth rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy leszedték ugyan a junckeres plakátokat, de azt komolyan...","id":"20190317_Rogan_Komolyan_gondolta_a_kormany_a_junckeres_plakatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099d127b-a390-4a75-b514-02532b103e98","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Rogan_Komolyan_gondolta_a_kormany_a_junckeres_plakatokat","timestamp":"2019. március. 17. 08:58","title":"Rogán: Komolyan gondolta a kormány a junckeres plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]