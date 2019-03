Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95c1909b-f177-497e-919b-ec3f6c749862","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helyben hagyta az amerikai Illinois állam annak a rendőrnek a börtönbüntetését, aki még 2014-ben ölt meg egy 17 éves fekete tinédzsert összesen 16 lővéssel. A fiatalnál kés volt, de nem fenyegetőzött vele. Az álamügyész súlyosbítást kezdeményezett, ezt az állam elutasította.\r

\r

","shortLead":"Helyben hagyta az amerikai Illinois állam annak a rendőrnek a börtönbüntetését, aki még 2014-ben ölt meg egy 17 éves...","id":"20190320_16_loves_a_foldon_fekvo_aldozatra__6_ev_9_honapot_kapott_a_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95c1909b-f177-497e-919b-ec3f6c749862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe790250-c869-4eda-8495-f47205e0b80e","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_16_loves_a_foldon_fekvo_aldozatra__6_ev_9_honapot_kapott_a_rendor","timestamp":"2019. március. 20. 07:39","title":"16 lövés a földön fekvő áldozatra – maradt a rendőr enyhe büntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca nélküli miniszter egy konferencián szólalt meg a csúszással kapcsolatban.","shortLead":"A tárca nélküli miniszter egy konferencián szólalt meg a csúszással kapcsolatban.","id":"20190319_Suli_320_uj_engedelye_van_Paksnak_meg_6000_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f05315f-6bbf-458e-962e-fd5fb5664cbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Suli_320_uj_engedelye_van_Paksnak_meg_6000_kell","timestamp":"2019. március. 19. 11:50","title":"Süli: 320 engedélye van Paks II.-nek, még 6000 kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998a8e90-d82f-4d0d-b4ee-7d698fc453c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan fogamzásgátló módszerrel álltak elő, amit fülbevalóként kell hordani, és elsősorban azoknak jöhet jól, akik hajlamosak megfeledkezni a tabletta bevételéről. ","shortLead":"Amerikai kutatók olyan fogamzásgátló módszerrel álltak elő, amit fülbevalóként kell hordani, és elsősorban azoknak...","id":"20190319_fogamzasgatlo_tabletta_fulbevalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=998a8e90-d82f-4d0d-b4ee-7d698fc453c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010ef99e-b93c-4cf2-af37-637241388f7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_fogamzasgatlo_tabletta_fulbevalo","timestamp":"2019. március. 19. 16:33","title":"Jön az újfajta fogamzásgátló, bár kissé őrülten hangzik, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gozsdu Udvar is elmondta az ő verzióját a Bulinegyedben történt múlt heti verekedésről.","shortLead":"A Gozsdu Udvar is elmondta az ő verzióját a Bulinegyedben történt múlt heti verekedésről.","id":"20190319_Megvert_menedzser_a_Gozsdu_szerint_a_nemet_ferfi_bokszoloval_es_muay_thai_harcossal_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85181fa5-7be8-4519-91ca-caa78a9e6b32","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Megvert_menedzser_a_Gozsdu_szerint_a_nemet_ferfi_bokszoloval_es_muay_thai_harcossal_erkezett","timestamp":"2019. március. 19. 17:31","title":"Megvert menedzser: a Gozsdu szerint a német férfi bokszolóval és muay thai harcossal érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szállítmány nem került veszélybe, senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"A szállítmány nem került veszélybe, senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20190320_Tamadok_tuzet_nyitottak_egy_brazil_nuklearis_futoelemeket_szalito_konvojra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb6b96-a7a5-4b4b-bcc8-d9b0577c8286","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Tamadok_tuzet_nyitottak_egy_brazil_nuklearis_futoelemeket_szalito_konvojra","timestamp":"2019. március. 20. 08:34","title":"Támadók tüzet nyitottak egy brazil, nukleáris fűtőelemeket szálító konvojra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebaf3507-144b-4209-81fb-9acefbc84b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden szempontból gyors szülés volt.","shortLead":"Minden szempontból gyors szülés volt.","id":"20190319_Hat_gyereket_szult_meg_alig_kilenc_perc_alatt_egy_texasi_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebaf3507-144b-4209-81fb-9acefbc84b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ec6455-5867-491b-951f-5a4200930a2b","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Hat_gyereket_szult_meg_alig_kilenc_perc_alatt_egy_texasi_no","timestamp":"2019. március. 19. 10:19","title":"Hat gyereket szült meg alig kilenc perc alatt egy texasi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec847019-73f0-4c44-9f34-d2e0e9307d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy civil szervezet megpróbálta összerakni a képet a kormány kommunikációjából, amivel az MTA átalakítását magyarázza. Egy igencsak tarka-barka kép állt össze.","shortLead":"Egy civil szervezet megpróbálta összerakni a képet a kormány kommunikációjából, amivel az MTA átalakítását magyarázza...","id":"20190320_Tereles_a_racionalis_vita_megakadalyozasa__elemeztek_a_kormany_kommunikaciojat_MTAugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec847019-73f0-4c44-9f34-d2e0e9307d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75230954-2b35-4105-8647-9f5de8cc0e91","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tereles_a_racionalis_vita_megakadalyozasa__elemeztek_a_kormany_kommunikaciojat_MTAugyben","timestamp":"2019. március. 20. 10:42","title":"Terelés, a racionális vita megakadályozása – elemezték a kormány kommunikációját MTA-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2e3a74-08d3-46de-b82f-868bbb0f20a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 150 éves platánnak még \"ablaka\" is van. ","shortLead":"A 150 éves platánnak még \"ablaka\" is van. ","id":"20190320_Egy_fa_torzseben_el_a_budapesti_hajlektalan_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c2e3a74-08d3-46de-b82f-868bbb0f20a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03f5369-bf82-4991-8f7f-6d13358b76b3","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Egy_fa_torzseben_el_a_budapesti_hajlektalan_Peter","timestamp":"2019. március. 20. 05:35","title":"Egy fa törzsében él a budapesti hajléktalan, Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]