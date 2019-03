Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most 40 éves férfi egy XII. kerületi szállodában késelt meg több embert, jó pár évvel korábban. Azóta bujkált. ","shortLead":"A most 40 éves férfi egy XII. kerületi szállodában késelt meg több embert, jó pár évvel korábban. Azóta bujkált. ","id":"20190321_Mexikoban_fogtak_el_egy_2001_ota_korozott_magyart_nyomban_vadat_is_emeltek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cda95d-dd5c-4431-958c-e5b1b02c389e","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Mexikoban_fogtak_el_egy_2001_ota_korozott_magyart_nyomban_vadat_is_emeltek_ellene","timestamp":"2019. március. 21. 09:49","title":"Mexikóban fogtak el egy 2001 óta körözött magyart, nyomban vádat is emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d2a1b-8cfc-4ae4-9030-88f44632ba8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Földrengéssel ért fel a vegyi üzem robbanása.","shortLead":"Földrengéssel ért fel a vegyi üzem robbanása.","id":"20190322_Oriasi_robbanas_es_rengeteg_aldozat_a_kinai_vegyi_robbanasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58d2a1b-8cfc-4ae4-9030-88f44632ba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e1ed4e-4e73-4cd1-821b-ac6d993d79e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Oriasi_robbanas_es_rengeteg_aldozat_a_kinai_vegyi_robbanasban","timestamp":"2019. március. 22. 13:31","title":"Óriási robbanás és rengeteg áldozat a kínai vegyi robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hirdetéseket megjelenítő androidos alkalmazások esetében könnyen előfordulhat, hogy az app gyorsabban meríti a telefont és nagyobb adatforgalmat generál, mint arra a normális működése alapján számítani lehet. A háttérben a hirdetések mögötti csalás állhat.","shortLead":"A hirdetéseket megjelenítő androidos alkalmazások esetében könnyen előfordulhat, hogy az app gyorsabban meríti...","id":"20190322_csalas_hirdetes_alkalmazas_applikacio_androidos_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af58e3e-0d4d-4358-9d5d-21f979c3489e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_csalas_hirdetes_alkalmazas_applikacio_androidos_app","timestamp":"2019. március. 22. 09:33","title":"Gyorsan merül a mobilja és az adatforgalma is nagy? Egy új csalás áldozata lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem fognak leesni, mert bura van fölöttünk.","shortLead":"Nem fognak leesni, mert bura van fölöttünk.","id":"20190322_Laposfoldhivoexpedicio_indul_a_vilag_szelere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331e863b-a6b5-45e5-bfd1-d7e4eb2b3855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_Laposfoldhivoexpedicio_indul_a_vilag_szelere","timestamp":"2019. március. 22. 12:18","title":"Laposföldhívő-expedíció indul a világ szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Sok órányi repülés volt az Ethiopian Airlines pilótája mögött, amelyik az új Boeing-típust vezette, de így sem tudta a levegőben tartani a repülőt. ","shortLead":"Sok órányi repülés volt az Ethiopian Airlines pilótája mögött, amelyik az új Boeing-típust vezette, de így sem tudta...","id":"20190321_boeing_737_max_8_ethiopian_airlines_szimulator_kikepzes_pilota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f502645-757d-4645-9c99-2b2bff25f2d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_boeing_737_max_8_ethiopian_airlines_szimulator_kikepzes_pilota","timestamp":"2019. március. 21. 11:03","title":"Kiképzés nélkül repült a pilóta az új Boeinggel, amelyik később aztán lezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3388b283-a1ec-4e74-924c-085bfeed61c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerdai néppárti vereség láthatóan nem viselte meg Magyarország miniszterelnökét: úgy kvaterkázott a csütörtöki EU-csúcson, mintha mi sem történt volna. Igaz, az utolsó pillanatban eset be, és újságírókkal sem állt szóba.","shortLead":"A szerdai néppárti vereség láthatóan nem viselte meg Magyarország miniszterelnökét: úgy kvaterkázott a csütörtöki...","id":"20190321_Orban_Viktor_megerkezett_az_Europai_Tanacs_ulesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3388b283-a1ec-4e74-924c-085bfeed61c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07ce6b-b8da-4c97-acaa-18fa2ba6467a","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Orban_Viktor_megerkezett_az_Europai_Tanacs_ulesere","timestamp":"2019. március. 21. 16:58","title":"Videó: végül Orbán Viktor is befutott az EU-csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország jövő évi gázellátása akkor is biztosított, ha Moszkva és Kijev között nem születik az év végéig új, gáztranzitról szóló megállapodás, a Gazprommal emellett megindult a hosszú távú hazai ellátás biztonságához szükséges tervezés és együttműködés is – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek, miután Moszkvában megbeszélést folytatott Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával.","shortLead":"Magyarország jövő évi gázellátása akkor is biztosított, ha Moszkva és Kijev között nem születik az év végéig új...","id":"20190321_Szijjarto_Magyarorszag_akkor_is_kap_gazt_a_Gazpromtol_ha_Kijev_es_Moszkva_nem_jut_dulore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ee30cc-af67-4d91-b2c5-8f643bc24cab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Szijjarto_Magyarorszag_akkor_is_kap_gazt_a_Gazpromtol_ha_Kijev_es_Moszkva_nem_jut_dulore","timestamp":"2019. március. 21. 15:38","title":"Szijjártó: Magyarország akkor is kap gázt a Gazpromtól, ha Kijev és Moszkva nem jut dűlőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894f5f27-615c-42f2-a080-50af990e88b1","c_author":"","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök nemsokára beszédet mond a nemzetközi migrációs konferencián. Néhány tiltakozó is megjelent a helyszínen.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök nemsokára beszédet mond a nemzetközi migrációs konferencián. Néhány tiltakozó is megjelent...","id":"20190323_Orban_is_beszel_a_migracios_konferencian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=894f5f27-615c-42f2-a080-50af990e88b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a951c3-52b5-4fdc-9c83-2c2c4d7df873","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Orban_is_beszel_a_migracios_konferencian","timestamp":"2019. március. 23. 09:29","title":"Orbán is beszél a migrációs konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]