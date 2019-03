Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bd0ec67-f272-41c6-a717-8218de7e9261","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a Magyarországon készült személyautóból nem sok készült, olyannyira, hogy sokan nem is tudnak a típus létezéséről.","shortLead":"Ebből a Magyarországon készült személyautóból nem sok készült, olyannyira, hogy sokan nem is tudnak a típus létezéséről.","id":"20190323_25_millio_forintert_arulnak_dunakeszin_egy_almat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bd0ec67-f272-41c6-a717-8218de7e9261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f73b52c-10a6-4e0c-b0ae-603423937125","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_25_millio_forintert_arulnak_dunakeszin_egy_almat","timestamp":"2019. március. 23. 06:41","title":"2,5 millió forintért árulnak Dunakeszin egy Almát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a tendencia javul, Magyarországon évente még mindig öt-hatezer emberen végeznek ilyen beavatkozást. Ez Európa-szerte a legtöbb a lakosság arányához viszonyítva – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Bár a tendencia javul, Magyarországon évente még mindig öt-hatezer emberen végeznek ilyen beavatkozást...","id":"20190322_amputacio_magyarorszag_europa_lakossagarany_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f89441-a7ac-43bc-9b83-9c44ac4acfbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_amputacio_magyarorszag_europa_lakossagarany_emmi","timestamp":"2019. március. 22. 16:53","title":"Iszonyú sok amputációt végeznek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó összeütközött Gödöllőnél az M3-as autópályán péntek délután, három kilométeres a torlódás – közölte a rendőrség és az Útinform.","shortLead":"Több autó összeütközött Gödöllőnél az M3-as autópályán péntek délután, három kilométeres a torlódás – közölte...","id":"20190322_baleset_m3_autopalya_torlodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20878333-6c35-435d-a712-fb8fc87e00df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_baleset_m3_autopalya_torlodas","timestamp":"2019. március. 22. 17:20","title":"Baleset történt, kerülje el az M3-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78765506-e160-4065-a274-aac224a9ced3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy 11 éves gyermek akart átfutni az úttesten Veszprémben.","shortLead":"Egy 11 éves gyermek akart átfutni az úttesten Veszprémben.","id":"20190323_gyalogatkelo_zebra_kislany_elsodortak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78765506-e160-4065-a274-aac224a9ced3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c172bdd-e641-467f-877d-b3cf7188eb80","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190323_gyalogatkelo_zebra_kislany_elsodortak","timestamp":"2019. március. 23. 19:44","title":"Gyalogátkelőn sodort el egy autó egy kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legidegesítőb jelensége, hogy (bizonyos) weboldalakon hanggal együtt indulnak el a videók. A Firefox fejlesztői most erre találtak megoldást.","shortLead":"Az internet egyik legidegesítőb jelensége, hogy (bizonyos) weboldalakon hanggal együtt indulnak el a videók. A Firefox...","id":"20190323_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f4ed45-dd26-4cd0-a712-31ea7636968c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok","timestamp":"2019. március. 23. 10:03","title":"Régen várt funkció került a Firefox böngészőbe, ami lecsap a szemtelen weboldalakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850edb30-ce29-43d7-a3ba-ded502ee1de4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A három hónapos állatot pénteken mutatták be.","shortLead":"A három hónapos állatot pénteken mutatták be.","id":"20190322_albino_pingvin_kelt_ki_a_gdanski_allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850edb30-ce29-43d7-a3ba-ded502ee1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dc94ca-b2a6-4abb-88f7-52b7d9689117","keywords":null,"link":"/elet/20190322_albino_pingvin_kelt_ki_a_gdanski_allatkertben","timestamp":"2019. március. 22. 18:02","title":"Albínó pingvin kelt ki a gdanski állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"F. Hasszánnak hívják, és már ki is hallgatták.","shortLead":"F. Hasszánnak hívják, és már ki is hallgatták.","id":"20190322_iszlam_allam_harcos_magyarorszag_sziria_terrorszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3ff26a-e301-4b60-b16b-b72a32455fcb","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_iszlam_allam_harcos_magyarorszag_sziria_terrorszervezet","timestamp":"2019. március. 22. 16:46","title":"Már a nevét is tudni az Iszlám Állam Magyarországon elfogott harcosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a340e5e-02d0-4569-ab93-839baef3a90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihívták a tűzszerészeket egy szántóföldön heverő robbanótesthez, de mire a szakemberek kiértek, ellopták azt.","shortLead":"Kihívták a tűzszerészeket egy szántóföldön heverő robbanótesthez, de mire a szakemberek kiértek, ellopták azt.","id":"20190323_Elloptak_egy_bombat_Vertesszoloson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a340e5e-02d0-4569-ab93-839baef3a90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec37bbf3-c1c3-4466-8c7c-107411930676","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Elloptak_egy_bombat_Vertesszoloson","timestamp":"2019. március. 23. 21:10","title":"Elloptak egy bombát Vértesszőlősön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]