Hosszú ideje vitázik már egymással az amerikai chipgyártó Qualcomm, és az Apple. Az okok ismertek: a gyors processzorokban élenjáró vállalat szabadalmak megsértésével vádolja a cupertinóiakat, utóbbi azonban nem így gondolja ezt.

Így vagy úgy, de a felek közti harc néhány napja újabb fejezethez érkezett, az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága (ITC) ugyanis két ügyben is döntést hozott: az egyikben az Apple-nek, a másikban viszont a vádló Qualcommnak adtak igazat – írja a Bloomberg.

Az érvénytelenített kereset esetében egy, a mobilok energiafogyasztásával kapcsolatos szabadalomról van szó, ami kapcsán a bíróság úgy látta, nincs miért büntetni az Apple-t. A másik azonban komolyabb következményekkel is járhat: ez az, amelyik kapcsán a bíró a Qualcommot hozta ki győztesként, és amelyik alapján bizonyos régebbi iPhone-okat kisöpörhetnek a piacról.

© Apple

Bár a végleges döntésre csak júliusban van esély, a kereset által érintett iPhone 7 és 7 Plus mobilok betiltása komoly zavart okozhat az Apple-nek: ugyan egyik telefon sem mostani, a készülékeket még napjainkban is keresik a felhasználók, ráadásul olcsónak semmiképp nem nevezhetők. Mindez a legrosszabb forgatókönyvet vetíti előre: ha a mobilokat tényleg betiltatják, az óvatos becslések szerint is dollármilliárdoktól foszthatja meg a cupertinói gyártót. A Qualcomm egyébként nem elégszik meg a két modell betiltatásával, ők azt szeretnék, ha az ügyben eljáró bíróság a 8, 8 Plus, valamint X modelleket is eltüntetné a piacról. Kínában és Németországban már betiltottak néhány iPhone-modellt.

A bírósági döntések után az Apple közleményben reagált. Azt írták: a Qualcomm ezekkel az ügyekkel csak elvonja a figyelmet a piac igazi problémáiról, miközben monopolistákhoz hasonlóan viselkednek. A chipgyártó nem hagyta annyiban dolgot, közleményükben ismét azt írták: az Apple olyan technológiákat használt fel, amikért nem fizettek licencdíjat.

