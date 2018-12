Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf7c2e66-cf65-41c5-aa92-50ad0b56f9e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levelében azt írja, gyorshajtásával hozzájárult a balesethez, és ezért vállalja is a felelősséget, de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a másik sofőr a kanyarívet levágva kanyarodott elé, a tragédiát ez is okozta. ","shortLead":"Levelében azt írja, gyorshajtásával hozzájárult a balesethez, és ezért vállalja is a felelősséget, de az igazsághoz...","id":"20181214_Levelben_kert_bocsanatot_M_Richard_de_szerinte_csak_reszben_felelos_a_balesetert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf7c2e66-cf65-41c5-aa92-50ad0b56f9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2bba14-4719-4018-b97a-3038db2369b8","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Levelben_kert_bocsanatot_M_Richard_de_szerinte_csak_reszben_felelos_a_balesetert","timestamp":"2018. december. 14. 20:45","title":"Bocsánatot kért a családtól M. Richárd, de szerinte csak részben felelős a balesetért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azt gondoltuk, a 4 millió forintos iPhone-nál nem lesz extrémebb kiadás. Tévedtünk.","shortLead":"Eddig azt gondoltuk, a 4 millió forintos iPhone-nál nem lesz extrémebb kiadás. Tévedtünk.","id":"20181213_apple_iphone_xs_max_apple_watch_series_4_caviar_luxustelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d02bb48-3890-4bbc-9f32-64307fa22886","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_apple_iphone_xs_max_apple_watch_series_4_caviar_luxustelefon","timestamp":"2018. december. 13. 19:03","title":"Sokallja az 577 ezer forintot egy iPhone-ért? Akkor nézze meg a 6,1 millió forintos változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szorosan egymás mellett álló rendőrsorfalat füstgránátokkal és petárdákkal dobálják a tüntetők. Videóközvetítésünk a helyszínről.","shortLead":"A szorosan egymás mellett álló rendőrsorfalat füstgránátokkal és petárdákkal dobálják a tüntetők. Videóközvetítésünk...","id":"20181213_A_tuntetok_fustgranatot_dobaltak_a_rendorok_koze_a_Kossuth_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc272236-c95f-4fc6-8c72-b8f8ce9acec2","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_tuntetok_fustgranatot_dobaltak_a_rendorok_koze_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. december. 13. 20:50","title":"Füstgránátot dobáltak a rendőrök közé a Kossuth téren, könnygázzal válaszoltak - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4b49fd-deb4-4f43-bd74-752b48ec70b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 28. és február 3. között 5. alkalommal rendezik meg a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált a Cinema City Aréna moziban. A programban többek között Talal Derki Apákról és fiaikról című Sundance Filmfesztivál győztes dokumentumfilmje is látható lesz.","shortLead":"Január 28. és február 3. között 5. alkalommal rendezik meg a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált a Cinema...","id":"20181215_Egy_hetig_bamulhatjuk_a_meztelen_valosagot__januarban_ujra_BIDF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c4b49fd-deb4-4f43-bd74-752b48ec70b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ebc778-9606-48e0-9074-d0f213ccd168","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Egy_hetig_bamulhatjuk_a_meztelen_valosagot__januarban_ujra_BIDF","timestamp":"2018. december. 15. 08:48","title":"Egy hétig bámulhatjuk a meztelen valóságot – januárban újra BIDF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VDSZ szerint a munkavállalókat egyenként félemlítik majd meg, és rengeteg túlmunkára kényszerítik őket. ","shortLead":"A VDSZ szerint a munkavállalókat egyenként félemlítik majd meg, és rengeteg túlmunkára kényszerítik őket. ","id":"20181213_cafolat_Fidesz_VDSZ_tulora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110f90e3-acac-46f7-b124-314af2f8bc18","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_cafolat_Fidesz_VDSZ_tulora","timestamp":"2018. december. 13. 17:42","title":"Cáfolja a Fidesz túlóratörvénnyel kapcsolatos cáfolatát a vegyipari szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes a védelem a mai tüntetés előtt.","shortLead":"Teljes a védelem a mai tüntetés előtt.","id":"20181213_Mintha_mi_sem_tortent_volna_visszatertek_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_kore_a_szankok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04eaf06-d866-4305-89e6-d9822982df50","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Mintha_mi_sem_tortent_volna_visszatertek_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_kore_a_szankok","timestamp":"2018. december. 13. 15:23","title":"Mintha mi sem történt volna, visszatértek a Kossuth téri karácsonyfa köré a szánkók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b17c75-18ef-428d-a17f-bf87c6434dca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon elsőként hoz létre mesterséges meteorzáport egy japán űrvállalat, amely egy apró műhold segítségével fogja előidézni az elsősorban szórakoztató célú látványos égi jelenséget.","shortLead":"A világon elsőként hoz létre mesterséges meteorzáport egy japán űrvállalat, amely egy apró műhold segítségével fogja...","id":"20181214_mesterseges_meteorzapor_csillaghullas_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91b17c75-18ef-428d-a17f-bf87c6434dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cffac88-0242-4bf4-9161-fc90a18bc11d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_mesterseges_meteorzapor_csillaghullas_muhold","timestamp":"2018. december. 14. 12:40","title":"Mesterséges meteorzáport csinál egy japán cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4685b6aa-26a3-4cff-a2ae-ef19185a4307","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben valószínűleg nemmel válaszolnának a címben feltett kérdésre. Na de még akkor is ez volna a felelet, ha cserébe rengeteg pénzt kapna? Az Egyesült Államokban már erre is van példa.","shortLead":"A legtöbben valószínűleg nemmel válaszolnának a címben feltett kérdésre. Na de még akkor is ez volna a felelet, ha...","id":"20181214_vitamin_water_kiserlet_egy_evig_okostelefon_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4685b6aa-26a3-4cff-a2ae-ef19185a4307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1310db21-abbf-4cb5-a95d-44a2352a6152","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_vitamin_water_kiserlet_egy_evig_okostelefon_nelkul","timestamp":"2018. december. 14. 13:03","title":"Kibírná egy évig okostelefon nélkül? És ha 28 milliót kap ezért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]