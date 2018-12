Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d62367d6-18fc-4ed7-9be3-6dfbd1bb6690","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tele a sajtó olyan történetekkel, melyek arról szólnak, hogyan lehet korán, akár a harmincas éveinkben nyugdíjba vonulni. A MarketWatch most öt olyan embert keresett meg, akik néhány év után újra az álláskereső portálokat bújták.","shortLead":"Tele a sajtó olyan történetekkel, melyek arról szólnak, hogyan lehet korán, akár a harmincas éveinkben nyugdíjba...","id":"20181201_Jo_otletnek_gondoltak_a_korai_nyugdijat__de_nemsokara_megint_allast_kerestek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62367d6-18fc-4ed7-9be3-6dfbd1bb6690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166c7fa3-93b0-4ff1-9b71-5474ba24c826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Jo_otletnek_gondoltak_a_korai_nyugdijat__de_nemsokara_megint_allast_kerestek","timestamp":"2018. december. 01. 14:20","title":"Jó ötletnek gondolták a korai nyugdíjat – de nemsokára megint állást kerestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa2bb38-76aa-47fd-ab9f-ea513585a5ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új tulajdonos 855 ezer dollárt (244 millió forintot) fizetett három holdkőzetdarabért egy New York-i árverésen – közölte a Sotheby's aukciósház. A három darab az egyedüli olyan dokumentált kollekció, amely legálisan kerülhetett magántulajdonba.","shortLead":"Az új tulajdonos 855 ezer dollárt (244 millió forintot) fizetett három holdkőzetdarabért egy New York-i árverésen –...","id":"20181201_holdkozet_darab_arveres_sothebys","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aa2bb38-76aa-47fd-ab9f-ea513585a5ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed1defa-d4b2-4459-9df2-f326bf0cc2d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_holdkozet_darab_arveres_sothebys","timestamp":"2018. december. 01. 11:03","title":"Valaki 244 millió forintot fizetett három darab kőért – na jó, de a Holdról vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181129_Konok_Petert_Schmidt_Maria_tortenelem_dozsa_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379cb112-18ff-43cb-adaa-1a676dfc53de","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Konok_Petert_Schmidt_Maria_tortenelem_dozsa_laszlo","timestamp":"2018. november. 29. 20:26","title":"Konok Péter egyetlen mondattal semmisítette meg Schmidt Máriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság befagyasztja kapcsolatát a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséggel, amelynek így a tokiói olimpia versenyeinek előkészítését is fel kell függesztenie. A sportági szervezet ellen NOB-vizsgálat indul.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság befagyasztja kapcsolatát a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséggel, amelynek így a tokiói...","id":"20181130_nemzetkozi_okolvivo_szovetseg_aiba_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf24032-ed30-4176-a1cc-c76aa2b84a8a","keywords":null,"link":"/sport/20181130_nemzetkozi_okolvivo_szovetseg_aiba_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2018. november. 30. 13:24","title":"Hatalmas bajban van a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d087d-a8ef-4e0d-8b7c-5836ea2f1a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tibor azt ígérte, január elejéig megoldást találnak a munkaerőhiányra.","shortLead":"Benkő Tibor azt ígérte, január elejéig megoldást találnak a munkaerőhiányra.","id":"20181129_Szulesi_szabadsaggal_magyarazza_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentrumanak_bezarasat_a_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449d087d-a8ef-4e0d-8b7c-5836ea2f1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f3bc19-8d98-45d8-9c18-96967110240a","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Szulesi_szabadsaggal_magyarazza_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentrumanak_bezarasat_a_miniszter","timestamp":"2018. november. 29. 20:10","title":"Szülési szabadsággal magyarázza a Honvédkórház koraszülöttcentrumának bezárását a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd2168b-5902-4fc3-87bf-0ab2640fd1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit visszavett az utóbbi időben a tempóból a szingapúri Pacific International Lines hajózási társaság társalapítója, Csang Jün-csung, aki áprilisban adta át 14 gyermeke egyikének az elnöki posztot és az azzal járó feladatokat. ","shortLead":"Egy kicsit visszavett az utóbbi időben a tempóból a szingapúri Pacific International Lines hajózási társaság...","id":"20181201_100_eves_a_vilag_legidosebb_milliardosa_iden_erezte_ugy_hogy_ideje_atadni_cegeben_a_kormanyrudat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd2168b-5902-4fc3-87bf-0ab2640fd1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7c3486-14b0-4929-ad32-17892f47e85c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_100_eves_a_vilag_legidosebb_milliardosa_iden_erezte_ugy_hogy_ideje_atadni_cegeben_a_kormanyrudat","timestamp":"2018. december. 01. 16:13","title":"100 éves a világ legidősebb milliárdosa, idén érezte úgy, hogy ideje átadni cégében a kormányrudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi keresnivalójuk az ügyben, mondta az államtitkár, aki szerint Gruevszkit azért támadják, mert megvédte a határt.","shortLead":"Semmi keresnivalójuk az ügyben, mondta az államtitkár, aki szerint Gruevszkit azért támadják, mert megvédte a határt.","id":"20181130_Kovacs_Zoltan_szerint_az_EP_csak_ne_usse_bele_az_orrat_a_Gruevszkiugybe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200d4c97-a3ad-4cac-8291-78cec0ad8b02","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Kovacs_Zoltan_szerint_az_EP_csak_ne_usse_bele_az_orrat_a_Gruevszkiugybe","timestamp":"2018. november. 30. 05:55","title":"Kovács Zoltán szerint az EP csak ne üsse bele az orrát a Gruevszki-ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ddfaa4-5eb6-45ef-acfa-202e20d5df09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 51 éves férfi maszkban ment be a dohányboltba, a nő átadta neki a bevételt, mégis rálőttek gázpisztollyal.","shortLead":"Az 51 éves férfi maszkban ment be a dohányboltba, a nő átadta neki a bevételt, mégis rálőttek gázpisztollyal.","id":"20181129_Remalmok_gyotrik_az_eladonot_akit_gazpisztollyal_raboltak_ki_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64ddfaa4-5eb6-45ef-acfa-202e20d5df09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcbfcbd-a76b-47a9-a4fd-510bba345671","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Remalmok_gyotrik_az_eladonot_akit_gazpisztollyal_raboltak_ki_Szombathelyen","timestamp":"2018. november. 29. 20:10","title":"Rémálmok gyötrik az eladónőt, akit gázpisztollyal raboltak ki Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]