[{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik rajtaütést túlélte.","shortLead":"Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik...","id":"20190331_Sokeletu_afgan_alelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1288048-6821-4879-afcd-6c5f9ff59624","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Sokeletu_afgan_alelnok","timestamp":"2019. március. 31. 14:07","title":"Az afgán alelnök három támadást élt túl egyetlen útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","shortLead":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","id":"20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa8dd0e-f71c-44a3-81ec-ea34465f9730","keywords":null,"link":"/sport/20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. március. 31. 21:36","title":"Négy éve nem lőtt ilyen gólt a szegedi kézikapus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe5e051-d8b7-4255-bb95-fbed09796f62","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csapata, a Sporting Kansas City kiütötte az ellenfelét.\r

","shortLead":"Csapata, a Sporting Kansas City kiütötte az ellenfelét.\r

","id":"20190331_nemeth_krisztian_sporting_kansas_city_mesterharmas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe5e051-d8b7-4255-bb95-fbed09796f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6566bc-1e81-40b4-8185-9da987fce3d0","keywords":null,"link":"/sport/20190331_nemeth_krisztian_sporting_kansas_city_mesterharmas","timestamp":"2019. március. 31. 08:58","title":"Németh Krisztián mesterhármast vágott Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee2687-2f70-47db-8cdf-1a5c609b7465","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre csak kínai ügyfelek használhatják a kínai cégóriás által fejlesztett fizetési rendszert. ","shortLead":"Egyelőre csak kínai ügyfelek használhatják a kínai cégóriás által fejlesztett fizetési rendszert. ","id":"20190401_Magyarorszagon_is_van_mar_Alipayfizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90ee2687-2f70-47db-8cdf-1a5c609b7465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4665a9-1def-4546-9e1c-bc7266d748fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Magyarorszagon_is_van_mar_Alipayfizetes","timestamp":"2019. április. 01. 09:10","title":"Magyarországon is van már Alipay-fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08af97ad-2e04-4664-943a-c8445e5e683a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hétfőn délután szavaznak a parlamentben a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvényjavaslatról. Orbán Viktor bejelentését követően két hónapba telt, hogy az ígéretek egy részét jogszabályba öntsék. Ráadásul úgy tűnik, nem is egyszerű a megvalósítás, a kormány tagjai annyiszor beszéltek egymásnak is ellentmondva az intézkedésekről. Összegyűjtöttük, hogyan áll most a családvédelmi program.","shortLead":"Hétfőn délután szavaznak a parlamentben a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvényjavaslatról. Orbán...","id":"20190401_csaladvedelmi_program_hitel_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08af97ad-2e04-4664-943a-c8445e5e683a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce1e9cd-3e19-40f0-9b53-62578fdf1090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_csaladvedelmi_program_hitel_gyerekek","timestamp":"2019. április. 01. 14:35","title":"Nagyot lép előre a családvédelmi terv - itt van hét pontban, mit érdemes tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be3aa4-e6fa-4cca-8b09-1f926972c902","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezután a sportkocsi után a 60-as években épp olyan sokan fordultak utána, mint 2019-ben.","shortLead":"Ezután a sportkocsi után a 60-as években épp olyan sokan fordultak utána, mint 2019-ben.","id":"20190331_talan_a_legszebb_hazai_regi_porsche_es_most_eppen_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56be3aa4-e6fa-4cca-8b09-1f926972c902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f1068f-8a47-457e-bcf9-3608dc5d7897","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_talan_a_legszebb_hazai_regi_porsche_es_most_eppen_elado","timestamp":"2019. március. 31. 06:41","title":"Talán a legszebb hazai régi Porsche, és most éppen eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd475fe-4afc-42ae-9f74-fbddba40d0de","c_author":"Farkas Zoltán","category":"vilag","description":"Miközben pénteken Theresa May harmadszor is elbukott Brexit-alkujával a törvényhozásban, a HVG munkatársa a parlament épülete előtt a britek azonnali EU-kilépését akarók, és most erősen felháborodottak között várakozott.","shortLead":"Miközben pénteken Theresa May harmadszor is elbukott Brexit-alkujával a törvényhozásban, a HVG munkatársa a parlament...","id":"20190330_Akik_ugy_erzik_elloptak_toluk_a_Brexitet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dd475fe-4afc-42ae-9f74-fbddba40d0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3fdaed-8c7f-4e34-ba3b-bfd34ce2cf96","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Akik_ugy_erzik_elloptak_toluk_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 30. 19:56","title":"Akik úgy érzik, ellopták tőlük a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-ről, a vadonatúj P30 és P30 Pro készülékekről, valamint a cég jövőbeli terveiről is beszélt a GSMArenának adott interjújában Richard Yu, aki szerint az Apple ma már híján van az igazi újdonságoknak.","shortLead":"Az 5G-ről, a vadonatúj P30 és P30 Pro készülékekről, valamint a cég jövőbeli terveiről is beszélt a GSMArenának adott...","id":"20190401_huawei_5g_halozat_p30_pro_richard_yu_vezerigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c9ae5b-9d5b-4945-93bd-a45246853bc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_huawei_5g_halozat_p30_pro_richard_yu_vezerigazgato","timestamp":"2019. április. 01. 09:03","title":"A Huawei-főnök keményen beszólt az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]