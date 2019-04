Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1abc58b0-f359-4eed-a2f5-aa25dcdc1d4c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Reinhard Grindel ráadásul egy luxuskarórát is elfogadott Grigorij Szurkisz volt ukrán szövetségi elnöktől.","shortLead":"Reinhard Grindel ráadásul egy luxuskarórát is elfogadott Grigorij Szurkisz volt ukrán szövetségi elnöktől.","id":"20190402_25_millionyi_jovedelmet_nem_vallott_be_lemondott_a_Nemet_Labdarugo_Szovetseg_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1abc58b0-f359-4eed-a2f5-aa25dcdc1d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605f3a80-1446-4484-9415-8ec424b7ddc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_25_millionyi_jovedelmet_nem_vallott_be_lemondott_a_Nemet_Labdarugo_Szovetseg_elnoke","timestamp":"2019. április. 02. 16:35","title":"25 milliónyi jövedelmet nem vallott be, lemondott a Német Labdarúgó-szövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88d36ef-30d4-4eec-9189-14508c7d902f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merészet lépett a Call of Dutyt kiadó Activision: a hónap végéig ingyenessé tették a Black Ops 4 legnépszerűbb játékmódját.","shortLead":"Merészet lépett a Call of Dutyt kiadó Activision: a hónap végéig ingyenessé tették a Black Ops 4 legnépszerűbb...","id":"20190402_call_of_duty_black_ops_4_alcatraz_blackout_frissites_ingyenes_idoszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88d36ef-30d4-4eec-9189-14508c7d902f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b97d38-341c-433a-89e6-cc5194dc96e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_call_of_duty_black_ops_4_alcatraz_blackout_frissites_ingyenes_idoszak","timestamp":"2019. április. 02. 19:03","title":"Egész hónapban ingyen játszhat a 13 ezres új Call of Duty legizgalmasabb részével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4b25a1-3a9b-4b66-b236-03cfb20c9879","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Széchenyi Tőkealap-kezelőnek 7 milliárd forintja ragadhatott bent a NHB Bankban. ","shortLead":"A Széchenyi Tőkealap-kezelőnek 7 milliárd forintja ragadhatott bent a NHB Bankban. ","id":"20190401_Allami_tokealapkezelo_bukhatja_a_legtobbet_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc4b25a1-3a9b-4b66-b236-03cfb20c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41faf447-6e0a-4b30-b87d-ce9e42b937b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Allami_tokealapkezelo_bukhatja_a_legtobbet_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaban","timestamp":"2019. április. 01. 06:25","title":"Állami tőkealapkezelő bukhatja a legtöbbet Matolcsy unokatestvérének bankjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","shortLead":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","id":"20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a301d8-e0d2-4377-958e-0e621ad05ae6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","timestamp":"2019. április. 02. 06:41","title":"Dávid és Góliát: Hány Suzuki Jimny húz el egy Mercedes G63-at? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már figyeli, hogy az intézmények a lehető legkorábbi műtéti időpontot adják-e ki a betegeknek. ","shortLead":"A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már figyeli, hogy az intézmények a lehető legkorábbi műtéti időpontot adják-e...","id":"20190401_egeszsegugy_muteti_varolista_neak_korhazak_szankcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d589b5-e817-4d7b-bb2a-cae20257a945","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_egeszsegugy_muteti_varolista_neak_korhazak_szankcio","timestamp":"2019. április. 01. 20:56","title":"Mától büntethetők a kórházak a várólistás trükközések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint jogsértő módon hirdette az iPhone 7-et egy 2017-es reklámlevelében a Telekom, amely miatt a társaságra 12,5 millió forintos bírságot szabtak ki. A magentás cég közleményben reagált. ","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint jogsértő módon hirdette az iPhone 7-et egy 2017-es reklámlevelében a Telekom, amely...","id":"20190401_magyar_telekom_reklamlevel_iphone_7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4c083d-2f97-490a-8502-c7ba7287cebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_magyar_telekom_reklamlevel_iphone_7","timestamp":"2019. április. 01. 18:03","title":"Milliókra büntették a Magyar Telekomot egy iPhone-reklám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőteljesen kritizálta Orbán Viktor politikáját az EB elnöke, akit nem az ellene folyó kampány zavar, hanem az idegengyűlölet és a túlzott nacionalizmus.","shortLead":"Erőteljesen kritizálta Orbán Viktor politikáját az EB elnöke, akit nem az ellene folyó kampány zavar, hanem...","id":"20190401_Juncker_az_Orbanfele_politika_haboruhoz_vezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95ab73f-233b-4d46-adee-c06f7dc247fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Juncker_az_Orbanfele_politika_haboruhoz_vezet","timestamp":"2019. április. 01. 10:24","title":"Juncker: Az Orbán-féle politika háborúhoz vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha határidő előtt átadják, a válogatott meccse lesz az avató.","shortLead":"Ha határidő előtt átadják, a válogatott meccse lesz az avató.","id":"20190402_A_valogatott_meccsevel_avathatjak_az_uj_Puskasstadiont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01643a59-481c-4c25-afc7-bddf7bab8232","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190402_A_valogatott_meccsevel_avathatjak_az_uj_Puskasstadiont","timestamp":"2019. április. 02. 17:18","title":"Így néz ki most az épülő Puskás-stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]