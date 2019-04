A Google alkalmazottja tucatnyinál is több fényképezőt használ egyszerre, exponálógombot viszont egyet sem.

Google szerda délelőtt bejelentette, hogy megérkezett Budapestre az a munkatársa, aki egy különleges high-tech hátizsákkal felvértezve járja a főváros utcáit. A Bécsből jött fiatalember munkájának köszönhetően hamarosan frissülni fog a keresőóriás térkép-szolgáltatásának Utcakép funkciója , melyet legutóbb tavaly tettek naprakésszé

Mint megtudtuk, a Street View frissítéséhez szükséges képanyagot áprilisban és májusban rögzítik, és nemcsak gyalogos módon történik a fotózás, hanem hamarosan újból hazánkba látogat a Google kamerás autója is. A cég a hátizsákos és autós megoldáson kívül tolható kézikocsira, háromkerekű robogóra, illetve motoros szánra szerelt kamerákkal is járja a világot. Utóbbinak legutóbb Csehországban a hegyi havas területeken vették komoly hasznát.

© László Ferenc

A gyalogosan használható trekkert értelemszerűen elsősorban olyan helyeken vetik be, ahova járművel nehézkes vagy lehetetlen lenne a bejutás. Gondolhatunk itt többek közt sétálóutcákra, zárt udvarokra, de akár épületek belsejére is, sőt a Google már sziklamászás és raftingolás közben is használta a különleges kamerarendszert. A legszebb és legkülönlegesebb helyek a Google Térkép-túrák között érhetők el.

A 2005-ben indított Google Térkép 2006 óta aktív Magyarországon. Az 1 milliárd felhasználóval rendelkező szolgáltatás jelenleg 193 országban érhető el, az Utcakép funkciót 88 országban lehet igénybe venni. A cég munkatársai időről időre újból felkeresik a korábban már bejárt helyszíneket, ily módon frissítve a képanyagot. Az idei tavaszi kampány során Budapesten kívül Győrben, Székesfehérváron, Pécsett, Szegeden, Miskolcon és Debrecenben lehet majd találkozni a Google kameráival.

A Google tavaly mutatta be a hátizsákos kamerarendszer második generációs kiadását, mely kisebb, könnyebb, nagyobb felbontású és nagyobb fényerejű, mint az elődje. Hazánkba még a régebbi, 2012-es keltezésű eszköz érkezett most meg, melynek tömege 18 kilogramm.



A megoldás olyan szinten automatizált, hogy a bécsi kezelőember szinte semmilyen technikai kérdésünkre sem tudott választ adni: reggel felveszi, este pedig leveszi a hátizsákot, más teendője nem nagyon van.

Exponálógomb nincs a szerkezeten, a felvételek 2,5 másodpercenként teljesen automatikusan készülnek. Az akkumulátor egy feltöltéssel mintegy 6-8 órás üzemidőt tesz lehetővé, így a kezelőszemély általában 3-4 órányi távolságra gyalogol el vele, hogy aztán visszafelé egy másik útvonalat örökítsen meg.



Az 1,2 méter magas berendezés 15 kamerája nagyjából 60 centiméterrel a használó feje felett fotóz, a későbbiekben a fényképekből összeállított 360 fokos panorámaképekről pedig automatikusan retusálják az arcokat és a rendszámtáblákat.

A Google nem árulja el előre, hogy pontosan mikor és merre járnak a kamerái, elkerülendő, hogy egyesek direkt befotóztassák magukat a Street View-ba. Mindenesetre az elkövetkezendő napokban Budapest sétálóutcáin jó eséllyel össze lehet majd futni az igen feltűnő hátizsákos kameramannal.

